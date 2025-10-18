“A verdade tem de vir ao de cima”. Dezenas em homenagem a Odair Moniz um ano após a morte

18 out, 2025 - 18:00 • Redação
Dezenas de pessoas participaram esta tarde numa homenagem a Odair Moniz, o jovem cabo-verdiano que morreu há quase um ano, após ter sido baleado pela PSP no bairro da Cova da Moura, na Amadora.
Confrontos no bairro do Zambujal
Dentro do bairro, falam de um “coração bom que ado(...)
A iniciativa decorreu no bairro do Zambujal, onde o jovem vivia, e foi organizada pelo movimento Vida Justa. À Renascença, a porta-voz do movimento, Ariana Furtado, apelou para que o caso “não caia no esquecimento”. “Este é um daqueles casos em que a justiça tem de agir de forma rápida, célere, consciente de toda a repercussão que teve e tem ainda. É muito importante que a família e os amigos encontrem esta verdade e esta paz reposta”, afirmou.
Durante a homenagem, foi inaugurado um mural dedicado a Odair Moniz. Ariana Furtado deixou ainda críticas à atuação policial, dizendo que “a verdade tem de vir ao de cima” e que este caso é “um sério aviso à forma como a polícia protege os seus”. O julgamento do agente da PSP acusado do disparo arranca na próxima semana.