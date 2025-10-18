Manuel cumpriu o desejo de aniversário e fez a ponte suspensa de Arouca aos 104 anos

Manuel Gonçalves pensava que já não teria oportunidade de atravessar a ponte 516 Arouca, suspensa 175 metros acima do rio Paiva, mas concretizou o sonho aos 104 anos e nove meses de idade, em cadeira de rodas e andarilho.

Quando expressou a sua ambição em janeiro, o ex-cantoneiro residente no lar da Santa Casa de Arouca ainda não tinha sofrido a queda que afetou a fluidez do seu discurso e, segundo contam as funcionárias dessa instituição do distrito de Aveiro, foi claro: disse que já não queria uma festa de aniversário tão grande como a dos seus 103 anos, para evitar tanto barulho, e pediu à Misericórdia que organizasse um almoço festivo apenas com o provedor, o jornalista com mais antiguidade na rádio local e a presidente da Câmara.

Foi essa que, a certa altura, lhe perguntou qual era o sonho que ainda tinha para concretizar e, ele, conhecido por ouvir os noticiários da RTP1 "em grandes alturas" e estar "sempre pronto para falar da atualidade política nacional e internacional", não precisou de muito tempo para identificar que o que queria mesmo era conhecer a famosa ponte pedonal, que, entre as de vão suspenso, é uma das maiores do mundo e tanta cobertura mediática tem tido desde a sua inauguração em 2021.