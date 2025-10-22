​Do circo, às artes, do cinema ao teatro. As sugestões que o setor deixa à ministra da Cultura

Neste primeiro Fórum Cultural, a ministra escutou mais críticas e sugestões. No primeiro painel, o escritor Afonso Reis Cabral pediu, entre outras coisas, uma maior atenção ao Plano Nacional de Leitura.

“Está reduzido a três funcionários, o que não é possível. Tem de facto formado leitores. Espero que continue a ser um bastião, assim como a Rede de Bibliotecas Escolares. Esta indefinição ainda que temporária cria instabilidade”, apontou o autor em relação ao Plano Nacional de Leitura.

Estatuto do Artista “ainda não está bem resolvido"

No mesmo painel, moderado por Nuno Galopim, a ministra ouviu o ator Albano Jerónimo, que começou por arrancar o aplauso do público quando deixou “uma nota triste” e se referiu ao facto do CCB ter alugado uma sala a uma fundação ligada à extrema-direita e ter lembrado que o equipamento é um “espaço cultural público” e, como tal, deve ter estar “na base de qualquer democracia”.

Mas o ator da série “Rabo de Peixe” deixou outras notas, nomeadamente sobre o Estatuto do Artista. “Ainda não está bem resolvido, obriga a uma dupla tributação, não só de Segurança Social, do artista e da entidade empregadora. Muitas vezes as estruturas pequenas não têm sequer [dinheiro] para orçamento da criação. Não garante proteção futura, apenas provisória e em situações muito específicas”, destacou o ator.

A ministra da Cultura já tinha antes confirmado que irá mexer no Estatuto do Artista, mas só no próximo ano. Margarida Balseiro Lopes prometeu também, até ao final do ano, apresentar novas regras e mais “transparentes” para o mecenato cultural, reivindicação também escutada neste Fórum.

"Bloqueios à internacionalização"



Na lista de sugestões que a titular leva somaram-se outras. Da fadista Kátia Guerreiro, que é atual comissária de Ponta Delgada Capital Portuguesa da Cultura, Margarida Balseiro Lopes escutou um maior investimento na educação, no sentido de criar públicos, mas também um pedido mais relacionado com a sua atividade artística e que tem a ver com a taxa que as companhias aéreas cobram para o transporte de instrumentos musicais.

“Na música há vários bloqueios à internacionalização. É cobrado um extra. Só as grandes estruturas internacionais têm capacidade de pagar, além das viagens e cachês dos artistas, os ‘extra sit’ para levar os instrumentos”, apontou.

No mesmo painel falaram ainda Sofia Noronha, Carlos Antunes e José Augusto Bernardes.

No segundo painel, sentarem-se a cantora Rita Redshoes, o diretor artístico da Évora Capital Europeia da Cultura, John Romão; o diretor do Teatro da Trindade Diogo Infante, o produtor Álvaro Covões, a produtora de cinema Pandora da Cunha Telles e o arquiteto Carrilho da Graça.

Diogo Infante falou do “elefante branco na sala” quando se pensa na cultura como economia. O diretor do Teatro da Trindade defendeu que é possível a “sustentabilidade” do setor. “A premissa para o Trindade é essa, ser auto sustentado. Há oito anos que o Teatro da Trindade tem uma programação que se paga a si própria”, indicou.

Já Álvaro Covões começou por defender que se deveria definir 2026 como um ano em que os portugueses ganharão mais hábitos culturais. O produtor, que saudou a iniciativa da ministra em ouvir o setor privado, foi disruptivo no discurso ao pedir, por exemplo, “abrir o teatro São Carlos” a outras companhias.

Circo alerta para "desvio" de apoios

Da plateia interveio também a Associação de Artistas de Circo, que pediu com urgência condições de trabalho para as 30 companhias de circo em Portugal. Criticou o facto de os apoios da DGArtes, atribuídos ao circo, irem para companhias de teatro que fazem artes circenses e não para as companhias de circo.

Do público, no final, surgiram várias vozes, entre elas a de Paulo Dias, da UAU, que lamentou que produtores como ele, que comprou recentemente dois teatros, terem ficado fora do acesso às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Compete a todos criar públicos, mas para isso é preciso quebrar regras de alguns produtores por este país”, referiu Paulo Dias. “Fechar salas é um crime”, sublinhou o produtor que tem sede no Tivoli BBVA.

A ministra da Cultura leva um caderno de encargos cheio deste primeiro Fórum Cultura. O segundo, terá lugar em janeiro de 2026, no Porto.