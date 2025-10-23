Espreite a natureza desprevenida (e cómica) nas fotografias finalistas do "Comedy Wildlife"

23 out, 2025 - 19:42 • Redação
Desde pássaros a patinar na água a elefantes tímidos, de esquilos paraquedistas a leões acalorados, o concurso "Nikon Comedy Wildlife Photo Awards" escolheu 40 fotografias finalistas para a edição deste ano.
Um esquilo preso numa toca de um tronco, captado pela lente de Milko Marchetti, foi o registo que conquistou os júris no ano passado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Comedy Wildlife" é uma competição fundada em 2015 e todos os anos doa 10% dos fundos para a organização "Whitley Fund for Nature", preocupada em conservar a natureza, paisagens e comunidades em risco.
O vencedor vai ser anunciado a 9 de dezembro numa cerimónia em Londres, Inglaterra. Mas para o ano há mais. As inscrições voltam a abrir a 14 de março de 2026.