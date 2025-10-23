Menu
Renascença Renascença

Fotogaleria

Espreite a natureza desprevenida (e cómica) nas fotografias finalistas do "Comedy Wildlife"

23 out, 2025 - 19:42 • Redação

"Comedy Wildlife" é uma competição fundada em 2015 e todos os anos doa 10% dos fundos para a organização "Whitley Fund for Nature".

A+ / A-

Desde pássaros a patinar na água a elefantes tímidos, de esquilos paraquedistas a leões acalorados, o concurso "Nikon Comedy Wildlife Photo Awards" escolheu 40 fotografias finalistas para a edição deste ano.

Um esquilo preso numa toca de um tronco, captado pela lente de Milko Marchetti, foi o registo que conquistou os júris no ano passado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Comedy Wildlife" é uma competição fundada em 2015 e todos os anos doa 10% dos fundos para a organização "Whitley Fund for Nature", preocupada em conservar a natureza, paisagens e comunidades em risco.

O vencedor vai ser anunciado a 9 de dezembro numa cerimónia em Londres, Inglaterra. Mas para o ano há mais. As inscrições voltam a abrir a 14 de março de 2026.

Veja a fotogaleria:

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)