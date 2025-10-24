A mudança da hora faz mal à saúde? Estudos revelam mais enfartes e acidentes

Problemas de sono, um risco acrescido de enfarte e de alguns tipos de cancro. A mudança da hora no inverno e no verão tem um efeito negativo na saúde e os poucos pontos a favor que existem - como a menor criminalidade ou o menor consumo de energia - são cada vez menos. Numa compilação de 77 estudos diferentes sobre o impacto da mudança de hora ao nível da saúde, economia, do crime, da segurança rodoviária e do consumo energético, investigadores alemães concluíram que existem "efeitos adversos reais e repetidos" do atrasar dos relógios na saúde e na segurança rodoviária, especialmente nas primeiras semanas após a entrada no "horário de inverno" ou "horário de verão". A investigação, a primeira desta escala, foi publicada em janeiro deste ano na revista científica Sage e é particularmente relevante numa altura em que a União Europeia volta a discutir o tema da mudança de hora e um país em particular -a Espanha - defende o fim do regime em vigor. Ao todo, mais de 1,2 mil milhões de pessoas de 70 países diferentes têm políticas sazonais de mudança de hora - aquilo a que nós chamamos de "horário de verão" e que noutros países tem o nome de "Daylight Saving Time".

Embora haja efeitos positivos amplamente registados, como a diminuição parcial da criminalidade ao início da noite e o registo de menos acidentes rodoviários em hora de ponta - principalmente nas primeiras semanas após a mudança de hora -, o principal objetivo da mudança de hora tem cada vez menos importância - o consumo elétrico. Isto porque, com o avançar da tecnologia e novos padrões de consumo da sociedade, o uso da eletricidade já não acontece em grande parte durante a noite - como acontecia quando a mudança de hora começou a ser adotada. Maior risco de enfarte, distúrbio do "relógio biológico" e cansaço Na investigação, os dados mais documentados e consensuais são os dos efeitos da mudança de horário na saúde associados a um aumento observável de doenças cardiovasculares nos dias e semanas após o atrasar ou adiantar dos relógios. Um dos estudos aponta para um aumento na ordem dos 5% da incidência de enfarte agudo do miocárdio durante a primeira semana após a mudança de horários, enquanto outros alargam a janela de risco para as primeiras duas semanas. Outro dos efeitos da mudança de hora - e talvez o mais visível - é a quebra do ciclo de sono e a disrupção do ritmo circadiano, a que chamamos vulgarmente de "relógio biológico", que foi classificada pelo Centro Internacional de Pesquisa do Cancro como um elemento "potencialmente carcinogénico", o que signifca que estas alterações de horário aumentam o risco para certos tumores, devido a uma associação próxima entre o desincronizar do nosso organismo e mecanismos promotores de cancro. Também a saúde mental e o sono têm quebras nas semanas seguintes às diferenças horárias, levando a um aumento dos episódios de insónias, cansaço, agravamento de sintomas depressivos e maior vulnerabilidade em pessoas com transtornos psiquiátricos pré-existentes, também relacionados com a menor exposição à luz matinal.