Cristina Branco: "Senti necessidade cívica de voltar a cantar Zeca Afonso"

Já tinha gravado em 2007, “Abril” um disco dedicado à música de Zeca Afonso. Agora, 18 anos depois Cristina Branco regressa ao cancioneiro de Zeca, porque sentiu “necessidade cívica”. “É dar voz a um protesto”, indica em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, referindo-se a uma “voz politizada”.

Editado pela Locomotiva Azul, o disco reúne um conjunto de canções escolhidas pela artista no reportório de Zeca Afonso, onde a figura da mulher ganha destaque. Cristina Branco reconhece que “há muitos retrocessos” e que quis pôr a sua voz “ao serviço de qualquer coisa que possa abanar as pessoas”.

“Mulheres de Abril” sobe ao palco, a 29 de novembro, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, e a 17 de dezembro, na Casa da Música, no Porto.

Já tinha cantado Zeca Afonso e gravado um disco com temas do cantautor. Porque é que regressa agora à obra dele?

Em 2007 fiz o disco “Abril” porque o Zeca [Afonso] já fazia parte da minha adolescência e da minha vida. Achei necessário naquela altura fazer uma homenagem - não gosto muito desta palavra – mas, a verdade é que foi um disco completamente feito ao redor das músicas do Zeca e logo passou a ser uma homenagem.

Depois, este ano, o que aconteceu foi sentir quase uma premência cívica para fazer este disco. Senti-me impelida a fazê-lo por duas razões. A primeira é porque, de alguma forma, ficaram coisas por dizer no disco anterior. Havia canções que eu não tinha incluído e que gostaria de ter incluído. E também porque senti necessidade cívica de voltar a cantar Zeca Afonso.

Eu não sou autora. Não escrevo as minhas letras. Não faço as minhas músicas e a forma que tenho de dar voz a qualquer coisa que se assemelhe a um protesto, ou a uma forma de marcar que estou em desacordo com algumas coisas, é cantando os outros. Filo aproveitando a deixa do José Afonso e foi assim que surgiu “Mulheres de Abril”.

Achei relevante pôr a minha voz ao serviço de qualquer coisa que possa abanar as pessoas

Como é que escolheu do reportório do Zeca o que queria cantar?

Eu preparei uma série de temas que gostaria de cantar, cerca de 20 músicas do Zeca para depois ser feita uma escolha, não apenas por mim, mas também pelo Ricardo Dias.

Partilhámos as 20 músicas e ficámos de ver quais seriam aquelas em que estávamos de acordo, em que coincidiam as escolhas. Algumas coincidiam, outras não.

Ao olhar para tudo aquilo, de repente comecei a notar que havia uma linha feminina neste disco. Ou seja, não por coincidência, muitos temas da minha escolha recaíam sobre mulheres fortes, sobre histórias de mulheres.

É claro que o disco chama-se “Mulheres de Abril”, é uma homenagem à mulher, mas de alguma forma acabo por concluir que na música do Zeca o que acontece é que a mulher está sempre presente. É omnipresente, no fundo.

Procurei encontrar a minha voz mais madura e mais politizada possível