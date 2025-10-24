Cristina Branco: "Senti necessidade cívica de voltar a cantar Zeca Afonso"

24 out, 2025 - 20:34 • Maria João Costa
Já tinha gravado em 2007, “Abril” um disco dedicado à música de Zeca Afonso. Agora, 18 anos depois Cristina Branco regressa ao cancioneiro de Zeca, porque sentiu “necessidade cívica”. “É dar voz a um protesto”, indica em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, referindo-se a uma “voz politizada”.
Editado pela Locomotiva Azul, o disco reúne um conjunto de canções escolhidas pela artista no reportório de Zeca Afonso, onde a figura da mulher ganha destaque. Cristina Branco reconhece que “há muitos retrocessos” e que quis pôr a sua voz “ao serviço de qualquer coisa que possa abanar as pessoas”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Mulheres de Abril” sobe ao palco, a 29 de novembro, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, e a 17 de dezembro, na Casa da Música, no Porto.
Já tinha cantado Zeca Afonso e gravado um disco com temas do cantautor. Porque é que regressa agora à obra dele?
Em 2007 fiz o disco “Abril” porque o Zeca [Afonso] já fazia parte da minha adolescência e da minha vida. Achei necessário naquela altura fazer uma homenagem - não gosto muito desta palavra – mas, a verdade é que foi um disco completamente feito ao redor das músicas do Zeca e logo passou a ser uma homenagem.
Depois, este ano, o que aconteceu foi sentir quase uma premência cívica para fazer este disco. Senti-me impelida a fazê-lo por duas razões. A primeira é porque, de alguma forma, ficaram coisas por dizer no disco anterior. Havia canções que eu não tinha incluído e que gostaria de ter incluído. E também porque senti necessidade cívica de voltar a cantar Zeca Afonso.
Eu não sou autora. Não escrevo as minhas letras. Não faço as minhas músicas e a forma que tenho de dar voz a qualquer coisa que se assemelhe a um protesto, ou a uma forma de marcar que estou em desacordo com algumas coisas, é cantando os outros. Filo aproveitando a deixa do José Afonso e foi assim que surgiu “Mulheres de Abril”.
Achei relevante pôr a minha voz ao serviço de qualquer coisa que possa abanar as pessoas
Como é que escolheu do reportório do Zeca o que queria cantar?
Eu preparei uma série de temas que gostaria de cantar, cerca de 20 músicas do Zeca para depois ser feita uma escolha, não apenas por mim, mas também pelo Ricardo Dias.
Partilhámos as 20 músicas e ficámos de ver quais seriam aquelas em que estávamos de acordo, em que coincidiam as escolhas. Algumas coincidiam, outras não.
Ao olhar para tudo aquilo, de repente comecei a notar que havia uma linha feminina neste disco. Ou seja, não por coincidência, muitos temas da minha escolha recaíam sobre mulheres fortes, sobre histórias de mulheres.
É claro que o disco chama-se “Mulheres de Abril”, é uma homenagem à mulher, mas de alguma forma acabo por concluir que na música do Zeca o que acontece é que a mulher está sempre presente. É omnipresente, no fundo.
Procurei encontrar a minha voz mais madura e mais politizada possível
Quis com isso passar uma mensagem política?
Política e social. Sim, sem dúvida. Infelizmente as coisas de alguma forma mantêm-se, ou seja, há poucas mudanças e há muitos retrocessos.
Achei mesmo que era relevante pôr a minha voz e aquilo que eu faço ao serviço de qualquer coisa que possa abanar as pessoas, que possa ter uma mensagem mais forte, que não seja só a canção de amor.
Sendo que na verdade no meu repertório, na sua grande maioria, as canções falam sobre os dias de hoje. E infelizmente os dias de hoje não são dos mais cor-de-rosa que andam por aí.
Quem canta este disco é a Cristina Branco cantora ou a fadista como a que atuou recentemente no Carnegie Hall, em Nova Iorque, numa homenagem a Amália Rodrigues?
Eu diria que consigo ser várias cantoras numa. Eu quando estou a cantar fado, sou fadista. E quando estou a cantar outras coisas, sou outras cantoras.
Devo dizer que no Carnegie Hall eu não estive a cantar fado, na verdade estive a cantar “standards” americanos. Cantei o cancioneiro americano que a Amália cantou em 1952. Portanto, também não foi fado.
Em relação ao Zeca, como é que eu hei de pôr isto? Eu sou fadista quando canto fado, mas eu acho que transporto alguma coisa dessas referências do fado para dentro da minha música, seja ela qual for.
Provavelmente, existem referências do fado dentro das canções do Zeca, sendo que na verdade o que eu procurei foi encontrar a minha voz mais madura e mais politizada possível.
Sente que já não é a mesma Cristina Branco do disco “Abril” de 2007?
É uma voz diferente de 2007. É uma voz mais madura e que tem outra responsabilidade, não só para com o seu público, mas para com a música que canta.
Eu acho que quando cantei Zeca em 2007 não era efetivamente a mesma cantora que sou hoje, podendo já haver alguma referência de fado dentro desse disco “Abril”. Aqui pode também estar presente, mas não é intencional.
Acho que o fado é um outro departamento. Cantar Zeca é mesmo outra coisa.
Vai levar “Mulheres de Abril” ao palco?
Sim, vamos estar em Lagoa no dia 29 de novembro, e, no dia 17 de dezembro, na Casa da Música no Porto.
Estamos muito felizes porque é importante não só fazer o disco, mas tocá-lo e levá-lo às pessoas, porque a mensagem não é só a música que está no disco, mas também efetivamente dialogar com as pessoas e que haja um encontro efetivo.
A Cristina Branco atua muito pelo mundo. Sente que o público estrangeiro também percebe esse mensagem política que carrega neste disco?
Curiosamente acho que, por exemplo, se estivermos na Galiza, em Espanha, faz todo sentido. Em Paris, em França também. São de facto países que têm uma ligação forte com a mensagem do Zeca e também com esse tempo da nossa história.
Mas de resto, não. O que normalmente levamos fora de Portugal não é o disco “Abril”, é sim a fadista, eventualmente, se quiseres chamar-me assim.
Está a caminho para completar 30 anos de carreira. Sente que a sua voz está hoje mais madura, diferente?
De facto, já sou outra cantora, como eu disse há pouco. Acho que estou mais madura. Conheço o meu instrumento melhor do que nunca. Sei exatamente o que quero fazer dele e com ele, e até onde é que eu quero ir. Ainda tenho muitas coisas para dizer.
No fundo a minha voz, e 30 anos de carreira, servem para veicular aquilo que eu penso e para contar no fundo a minha humilde história.