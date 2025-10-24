Maria do Rosário Pedreira: "Toda a gente quer publicar livros sem ler, o que é muito perverso"

24 out, 2025 - 19:41 • Maria João Costa
Se perguntarmos a Maria do Rosário Pedreira o que faz na vida, rapidamente responderá que é editora. Mas não é só. É também poeta “bissexta”, como costuma dizer, autora de livros infantojuvenis e letrista de fados cantados por nomes como Aldina Duarte, António Zambujo ou Cristina Branco.
Em Penafiel, até domingo, o Festival Escritaria celebra a sua obra. “Estou a ser homenageada pela minha militância pela leitura de qualidade”, diz em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença. Maria do Rosário Pedreira é responsável pela descoberta de vários autores, as “pepitas” da literatura portuguesa.
“Os verdadeiros autores” são, nas suas palavras, os que “acrescentam” algo à literatura. Mas a editora está preocupada com a preguiça dos leitores. “As pessoas estão a ser viciadas no mau gosto, no fraco, no que não dá trabalho”, lamenta a escritora que, em Penafiel, está a lançar um livro de contos.
Penafiel celebra a sua obra no Festival Escritaria. Como vê esta homenagem?
Para mim foi estranho, porque acho que há pessoas que têm uma obra com uma dimensão, se calhar, muito maior do que a minha. Foi um choque no princípio, porque senti, ui, já deve estar mesmo muito velha para me estarem a convidar (risos)
Ao mesmo tempo, sinto, obviamente, que é um grande reconhecimento. De facto, a minha obra não é só minha, é a obra também dos meus autores. Acho que estou a ser homenageada pelo meu papel em prol da literatura e da leitura, da minha militância pela leitura de qualidade.
Penso que estou a ser homenageada não só como poeta, mas como autora de livros infantojuvenis, de letras de Fado e outras canções e editora de muitas pessoas que hoje são os grandes autores da contemporaneidade. E, portanto, é um conjunto, de facto, de funções e atividades que exerci ao longo do tempo, que se calhar todas juntas realmente fazem-me merecer uma homenagem.
Entre a poetisa, a editora, a letrista, qual é o lugar mais confortável?
Acho que o menos confortável é o de poeta, porque sou uma poeta um bocadinho bissexta, e, portanto, com uma obra tão pequena não era suposto se calhar ser tão conhecida como poeta. Dizem muitas vezes que têm pena que eu produza tão pouco. Mas, de facto, quem vive mergulhado nos livros alheios é muito complicado chegar a casa e conseguir tirar isso tudo da cabeça.
Um dos terrores das pessoas que são, ao mesmo tempo, editores e escritores, é estarem a roubar coisas dos livros dos outros sem consciência. Além disso, é a dificuldade que temos em nos distanciar do trabalho.
Responderei imediatamente que sou editora. É aquilo que faço no dia a dia. A poesia é mais episódica na minha vida
Mas o que responde quando lhe perguntam o que é?
Responderei imediatamente que sou editora. É aquilo que faço no dia a dia. A poesia é mais episódica na minha vida, mas não quero dizer que seja desconfortável.
Acho que por exemplo, o livro de contos que vai sair na Escritaria, esse sim deixa-me mais ou menos desconfortável. É uma coisa episódica na minha vida. Faço contos quando me pedem para revistas ou antologias.
Ser poeta é uma coisa que eu faço há tantos, tantos anos que, apesar de publicar pouco, é uma coisa com a qual me identifico completamente.
Tem o melhor dos mundos, porque lê por trabalho. Como é que consegue ler por prazer?
Consigo porque exerço uma disciplina muito forte sobre mim. Durante muitos anos eu levava trabalho para casa, provas e originais para ler. Depois houve um dia que disse, “não”, porque eu assim vou deixar de ler aquilo também que os outros publicam.
O que fiz foi impor-me regras muito apertadas. Nas férias não leio absolutamente nada que seja do trabalho. Na maioria do tempo também não leio à noite coisas que sejam da minha função profissional.
Não é a melhor profissão do mundo, só porque lemos muitas coisas más também. Muitas vezes passamos semanas sem encontrar uma coisa que valha a pena ser publicada.
Como é que tem esse olhar fino para descobrir uma voz literária nova? São muitos os nomes bem conhecidos que já revelou como Valter Hugo Mãe, José Luís Peixoto, João Tordo e tantos outros. Como é que se encontra uma voz?
Acho que não há receitas. Tive muita sorte em os livros terem vindo ter comigo. Agora, claro, há um faro, há alguma coisa que não sabemos explicar de onde vem. Eu acho que vem, sobretudo, de senso comum.
É preciso perceber se um livro que gostamos é um livro que toda a gente vai gostar. Não podemos publicar, às vezes, livros de que gostamos porque são livros muito minoritários.
Por outro lado, é preciso perceber que há livros que até não estão mal todos, mas não acrescentam nada. Eu aprendi nas minhas pesquisas para fazer um curso, no fundo o que explica o que é um bom livro.
Autor é uma palavra que vem do latim de um verbo que quer dizer acrescentar, aumentar. E, portanto, aquilo que temos que perceber é se aquilo vai acrescentar alguma coisa à história da literatura.
Esses são os verdadeiros autores, porque, se pensarmos bem, a literatura trabalha, como a música, com abstrações, com o som e o sentido, com palavras. E, portanto, é barata, toda a gente se põe a escrever, porque não custa dinheiro nenhum, não precisa de cursos de aprendizagem.
Vejo cada vez mais as pessoas com dificuldade em ler um texto mais longo, mais sério, mais profundo.
Toda a gente olha para pessoas que publicaram livros e diz: “Se esta pessoa publicou um livro, eu também posso, não é?” E, portanto, está cada vez mais difícil encontrar a pepita, porque agora, toda a gente publica e quer publicar.
Muita gente quer publicar livros sem ler, o que é muito perverso. As pessoas que mandam livros e nós dizemos: “Isto não está bem, vê-se que não tem leitura, precisa de ler mais”. As pessoas respondem coisas como: “Ah, mas eu gosto é de escrever, eu não gosto de ler!”. Pensam que é possível uma coisa sem a outra.
Mas como se descobre a pérola?
A receita para encontrar a pepita é, sobretudo, ter lido muito e muitas coisas diferentes. Por outro lado, ter consciência de que, nesse material que é tão abstrato, que é a linguagem, como é que é possível, ao fim de séculos de livros publicados, ainda haver alguém que nos faz pensar: “Ah, eu nunca vi isto!” É isso que procuro e é cada vez mais difícil.
As pessoas estão a ser viciadas no mau gosto, no fraco, no que não dá trabalho.
O mundo editorial também mudou muito desde que começou. Hoje há uma grande voragem para publicar. Há autores que, como diz, não têm leituras, mas que vendem porque são figuras públicas. O que lhe parece esta fase do mundo editorial?
Acho que a literatura, como certas outras artes, e dou o exemplo da ópera que começou por ser uma coisa altamente popular, hoje é uma coisa de nichos. Acho que um dia a literatura, se o mundo não parar de ser como é, vai ser um nicho. A verdade é que vejo cada vez mais as pessoas com dificuldade em ler um texto mais longo, mais sério, mais profundo.
Por exemplo, nas redes sociais, uma pessoa tem três linhas e tem uma coisa à frente que diz “ver mais”. Nem lá está o texto todo! E às vezes tem cinco linhas.
Acho que há uma maneira de viciar perversamente as pessoas no texto curto. E, portanto, se as pessoas se começam a habituar a não ter linguagem e a não ler coisas profundas, vai ser muito difícil a literatura sobreviver. Sobretudo com o crescimento de livros de má qualidade, que se vendem por aí aos milhões, não é?
As pessoas estão a ser viciadas no mau gosto, no fraco, no que não dá trabalho, porque as pessoas também são muito preguiçosas. Não querem pensar no amanhã ou fazer prospeções. Querem viver o dia-a-dia.
Isso reflete-se na escrita?
Eu noto muito que os livros que vêm ter comigo hoje, 80% são escritos no presente do indicativo, o que quer dizer que as pessoas vivem o dia de hoje, não querem fazer cálculos ou pensar no que aí vem. Portanto, acho que vai ser difícil resistir. Agora, o que faço é, eu tenho que entrar no jogo!
Como?
O meu desafio é tentar vender o meu livro com os argumentos que acho que chegam às pessoas que, se calhar, vão comprar um livro bom a pensar que é uma coisa fácil.
Vão acabar por perceber que uma coisa boa é sempre mais compensadora. Quando fechamos o livro, ele fica connosco.
Tenho que ser também uma “marketeer”, ou seja, tenho que tentar convencer o público, no meu blog, em encontros com alunos, em escolas, clubes de livro, e mesmo dentro da empresa – que é quem põe o dinheiro no livro e tem que saber em que é que está a pôr o dinheiro.
Tenho que arranjar os melhores argumentos para poder convencer essas pessoas de que aquele livro, de facto, é um livro que vai fazer alguma coisa pelos leitores.
Os índices de leitura mostram que há mais leitores, sobretudo nas faixas mais novas. Há um fenómeno também nas redes sociais que tem ajudado a alavancar esses índices de leitura, mas ainda estamos muito longe daquilo que são índices de leitura de outros países. O que é que tem falhado?
Eu acho que falharam muitas coisas. Falhou, em primeiro lugar, os 48 anos de fascismo que tivemos e a educação ser para muito pouca gente durante demasiado tempo.
Havia países na América do Sul, por exemplo, que já tinham a alfabetização obrigatória desde o fim do século XIX, como a Argentina. E havia também os países protestantes em que ler a Bíblia era obrigatória, portanto as mulheres e as crianças liam desde sempre e independentemente da classe social.
Houvesse atraso e nós chegámos ao 25 de Abril de 1974 com milhares de analfabetos, depois tentámos apanhar o barco e houve um grande otimismo. Lembro-me que era miúda ainda, tinha 17 anos, e eu e a minha irmã íamos alfabetizar pessoas nos primeiros anos logo a seguir à Revolução.
Ao mesmo tempo, acho que fomos apanhados pela internet demasiado cedo. Não tínhamos ainda formado uma população leitora, estávamos a começar a democratizar o ensino, quando aparece aquela coisa maravilhosa.
Essa coisa é maravilhosa e super útil para quem já era alfabetizado, mas para quem não era, atrasou completamente a vontade de ler coisas sérias, porque se atravessou no caminho da literatura.
Os livros que vêm ter comigo hoje, 80% são escritos no presente do indicativo, o que quer dizer que as pessoas vivem o dia de hoje.
O entretenimento mostrou como era fácil saber sobre as coisas, sem ter que ir a uma biblioteca e passar páginas de um livro. E, portanto, eu acho que isso liquidou essa esperança que nós tínhamos de fazer leitores e de fazer muito mais leitores de coisas sérias.
Hoje toda a gente lê, e as pessoas passaram facilmente das revistinhas para os livros. O problema é que passaram para livros de um nível muito baixo e não foram capazes de passar desses livros de nível baixo para outros livros.
Há culpa do ensino?
Algumas pessoas, logicamente, tiveram bons professores, mas a escola também não assumiu esse papel. Em primeiro lugar, porque muitos dos professores não queriam ser professores.
No meu tempo em que dei aulas, por exemplo, o ensino era claramente o caixote do lixo de quem não tinha emprego. Estavam lá pessoas de cursos que não era suposto darem professores, e as pessoas que não tinham emprego. Estavam contrariadas no ensino.
Ganham mal, os professores têm imensas atividades burocráticas, em vez de atividades que, no fundo, podem resultar do lado do aluno em coisas boas. Por outro lado, muitos deles não são leitores. Portanto, quando os professores não são leitores, como é que motivam os alunos para serem leitores? Não conseguem
O que acontece é que, muito estranhamente, embora os professores sejam aqueles que vão transmitir os valores e o conhecimento, são os que entram, às vezes, nos cursos com menos média. São os piores alunos que vão para professores. E isto é completamente um contrassenso.