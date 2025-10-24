Maria do Rosário Pedreira: "Toda a gente quer publicar livros sem ler, o que é muito perverso"

Se perguntarmos a Maria do Rosário Pedreira o que faz na vida, rapidamente responderá que é editora. Mas não é só. É também poeta “bissexta”, como costuma dizer, autora de livros infantojuvenis e letrista de fados cantados por nomes como Aldina Duarte, António Zambujo ou Cristina Branco.

Em Penafiel, até domingo, o Festival Escritaria celebra a sua obra. “Estou a ser homenageada pela minha militância pela leitura de qualidade”, diz em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença. Maria do Rosário Pedreira é responsável pela descoberta de vários autores, as “pepitas” da literatura portuguesa.

“Os verdadeiros autores” são, nas suas palavras, os que “acrescentam” algo à literatura. Mas a editora está preocupada com a preguiça dos leitores. “As pessoas estão a ser viciadas no mau gosto, no fraco, no que não dá trabalho”, lamenta a escritora que, em Penafiel, está a lançar um livro de contos.

Penafiel celebra a sua obra no Festival Escritaria. Como vê esta homenagem?

Para mim foi estranho, porque acho que há pessoas que têm uma obra com uma dimensão, se calhar, muito maior do que a minha. Foi um choque no princípio, porque senti, ui, já deve estar mesmo muito velha para me estarem a convidar (risos)

Ao mesmo tempo, sinto, obviamente, que é um grande reconhecimento. De facto, a minha obra não é só minha, é a obra também dos meus autores. Acho que estou a ser homenageada pelo meu papel em prol da literatura e da leitura, da minha militância pela leitura de qualidade.

Penso que estou a ser homenageada não só como poeta, mas como autora de livros infantojuvenis, de letras de Fado e outras canções e editora de muitas pessoas que hoje são os grandes autores da contemporaneidade. E, portanto, é um conjunto, de facto, de funções e atividades que exerci ao longo do tempo, que se calhar todas juntas realmente fazem-me merecer uma homenagem.

Entre a poetisa, a editora, a letrista, qual é o lugar mais confortável?

Acho que o menos confortável é o de poeta, porque sou uma poeta um bocadinho bissexta, e, portanto, com uma obra tão pequena não era suposto se calhar ser tão conhecida como poeta. Dizem muitas vezes que têm pena que eu produza tão pouco. Mas, de facto, quem vive mergulhado nos livros alheios é muito complicado chegar a casa e conseguir tirar isso tudo da cabeça.

Um dos terrores das pessoas que são, ao mesmo tempo, editores e escritores, é estarem a roubar coisas dos livros dos outros sem consciência. Além disso, é a dificuldade que temos em nos distanciar do trabalho.

Responderei imediatamente que sou editora. É aquilo que faço no dia a dia. A poesia é mais episódica na minha vida

Mas o que responde quando lhe perguntam o que é?

Responderei imediatamente que sou editora. É aquilo que faço no dia a dia. A poesia é mais episódica na minha vida, mas não quero dizer que seja desconfortável.

Acho que por exemplo, o livro de contos que vai sair na Escritaria, esse sim deixa-me mais ou menos desconfortável. É uma coisa episódica na minha vida. Faço contos quando me pedem para revistas ou antologias.

Ser poeta é uma coisa que eu faço há tantos, tantos anos que, apesar de publicar pouco, é uma coisa com a qual me identifico completamente.

Tem o melhor dos mundos, porque lê por trabalho. Como é que consegue ler por prazer?

Consigo porque exerço uma disciplina muito forte sobre mim. Durante muitos anos eu levava trabalho para casa, provas e originais para ler. Depois houve um dia que disse, “não”, porque eu assim vou deixar de ler aquilo também que os outros publicam.

O que fiz foi impor-me regras muito apertadas. Nas férias não leio absolutamente nada que seja do trabalho. Na maioria do tempo também não leio à noite coisas que sejam da minha função profissional.

Não é a melhor profissão do mundo, só porque lemos muitas coisas más também. Muitas vezes passamos semanas sem encontrar uma coisa que valha a pena ser publicada.