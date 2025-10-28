Cultura

Astérix na Lusitânia com o bacalhau que Obélix detesta e os pastéis de nata como armas de arremesso

28 out, 2025 - 08:00 • Maria João Costa

Chegou às livrarias “Astérix na Lusitânia”. O enredo que traz a Portugal Astériz e Obélix está cheio de referências à cultura portuguesa. Da calçada portuguesa, ao fado, dos pastéis de nata à expressão “Oh, pá!” nada foi esquecido pelos autores.

Há muito que a dupla de criativos Fabcaro e Didier Conrad ouviam pedidos para trazer Astérix e Obélix a Portugal naqueles que consideram os “livros de viagem”. A vontade foi agora correspondida com “Astérix na Lusitânia”, o livro que teve lançamento mundial a 23 de outubro.

Numa passagem por Portugal, os criativos falam com entusiamo do livro que criaram. Em entrevista à Renascença, o autor do texto, Fabcaro explica que, ao contrário de Astérix e Obélix já conhecia Portugal.

“Conheço bem Portugal, já cá estive três ou quatro vezes em férias. Gosto muito de Portugal” confessa. Claro que Fabcaro admite que não conhecia a “história antiga da Lusitânia”.

Fui fazer uma investigação histórica. Descobri o Viriato que não conhecia! Peço desculpa!”, diz a rir Fabcaro que acabou por incluir essa personagem lusitana no enredo desta aventura.

Nesta história, Astérix e Obélix embarcam da aldeia gaulesa até à Lusitânia com a missão de libertar um português detido por César alegadamente por tentativa de envenenamento do imperador romano.

Chegados a terras lusitanas aqui enfrentam os romanos e a “especialidade local” dos pasteis de nata serve para a batalha. Apesar das advertências de Astérix que diz a Obélix que “com a comida não se brinca”, os pasteis de nata rapidamente se tornam em “armas de arremesso” contra os romanos.

A gastronomia portuguesa entra assim na história, bem como o típico bacalhau. “É preciso encontrar elementos simbólicos”, diz-nos Fabcaro.

Lembrei-me do bacalhau, dos pasteis de nata, do vinho verde e vinho do Porto! É preciso pegar nesses elementos”, explica para dar veracidade à história.

“Não quer dizer que em Portugal só se coma bacalhau, mas é preciso algo que caraterize e isso é mau para o Obélix porque ele não gosta de peixe!”, desabafa o criador do texto do novo livro.

Questionamos os autores se também eles já experimentaram o bacalhau. Não só já comeram uma das mil e uma formas de cozinhar o fiel amigo, como diz Conrad já o degustaram a ouvir fado, numa típica casa de fados.

Nos balões que enchem os quadradinhos há outra característica que é repetidamente usada no livro, a expressão “Oh, Pá!” – algo que carateriza as personagens portuguesas.

Didier Conrad explica que “quando fazemos uma viagem é preciso dar uma ideia do país que seja suficientemente simples para que todos compreendam e reconheçam”.

Entre esses elementos estão o fado, os azulejos ou a saudades. Conrad diz-nos que são ingredientes que levam a que “as pessoas desse país aceitem serem representadas assim e que se riam”.

Na Olissipo, a Lisboa romana retratada no traço de Conrad há muitos elementos identitários, desde o porto da cidade cheio de barcos e ânforas, à calçada portuguesa.

Para criar estes cenários, o autor inspirou-se em “fotografias antigas”. “Fiz uma miscelânea da arquitetura romana da época para dar um ar mais antigo”, explica o autor pouco antes de pegar na caneta e autografar o exemplar do livro que tínhamos na mão e em escassos minutos desenhar um Astérix.

Didier Conrad autografou o livro "Astérix na Lusitânia" e em escassos minutos desenhou a personagem da banda desenhada
Os autores que dão continuidade ao legado de Goscinny e Uderzo confessam que se divertem a fazer os livros, mas querem ao mesmo tempo que o leitor também aprenda ao ler, mais sobre Portugal.

