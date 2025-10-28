Astérix na Lusitânia com o bacalhau que Obélix detesta e os pastéis de nata como armas de arremesso

Há muito que a dupla de criativos Fabcaro e Didier Conrad ouviam pedidos para trazer Astérix e Obélix a Portugal naqueles que consideram os “livros de viagem”. A vontade foi agora correspondida com “Astérix na Lusitânia”, o livro que teve lançamento mundial a 23 de outubro.

Numa passagem por Portugal, os criativos falam com entusiamo do livro que criaram. Em entrevista à Renascença, o autor do texto, Fabcaro explica que, ao contrário de Astérix e Obélix já conhecia Portugal.

“Conheço bem Portugal, já cá estive três ou quatro vezes em férias. Gosto muito de Portugal” confessa. Claro que Fabcaro admite que não conhecia a “história antiga da Lusitânia”.

“Fui fazer uma investigação histórica. Descobri o Viriato que não conhecia! Peço desculpa!”, diz a rir Fabcaro que acabou por incluir essa personagem lusitana no enredo desta aventura.

Nesta história, Astérix e Obélix embarcam da aldeia gaulesa até à Lusitânia com a missão de libertar um português detido por César alegadamente por tentativa de envenenamento do imperador romano.

Chegados a terras lusitanas aqui enfrentam os romanos e a “especialidade local” dos pasteis de nata serve para a batalha. Apesar das advertências de Astérix que diz a Obélix que “com a comida não se brinca”, os pasteis de nata rapidamente se tornam em “armas de arremesso” contra os romanos.

A gastronomia portuguesa entra assim na história, bem como o típico bacalhau. “É preciso encontrar elementos simbólicos”, diz-nos Fabcaro.

“Lembrei-me do bacalhau, dos pasteis de nata, do vinho verde e vinho do Porto! É preciso pegar nesses elementos”, explica para dar veracidade à história.

“Não quer dizer que em Portugal só se coma bacalhau, mas é preciso algo que caraterize e isso é mau para o Obélix porque ele não gosta de peixe!”, desabafa o criador do texto do novo livro.