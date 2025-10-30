70 anos de carreira de Aurélio Carlos Moreira. "Dediquei à rádio toda a minha paixão"

“Julgava que era aldrabice”. A surpresa com a homenagem não faz alterar a postura que Aurélio Carlos Moreira mantém há 70 anos, quando se sentou pela primeira vez ao microfone: sorriso na cara, com a cabeça a fervilhar de ideias para colocar “no ar”.

“E ainda estou a pensar em muita coisa que hei de fazer ainda. Mas isso é a novidade, a cacha, que eu não transmito. Alguém pode apanhar a ideia, não é verdade?”, interroga perante o microfone da Renascença, com quem é íntimo há anos.

Entrou para grupo em 1957 e ainda anda por aqui, hoje em dia com maior presença nos podcasts, com “Eu sou um Romântico” e “A Música não tem idade”. Para trás, ficam décadas de programas que marcaram a rádio em Portugal, nomeadamente o Paju (abreviatura de Passatempo Juvenil) que durou 48 anos e marcou várias gerações – incluindo a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Disse-me que fui a inspiração musical na juventude dele. Ele ouviu o programa e diz que o ouvia atentamente por causa da música que eu punha”, conta, sobre o telefonema que recebeu de Marcelo esta quinta-feira, que participou na homenagem também com um vídeo.