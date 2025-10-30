Um visitante de longe: como o cometa 3I/ATLAS passa hoje junto ao Sol e segue viagem

É apenas o terceiro cometa com origem para lá do nosso Sistema Solar e isso dá-lhe o seu nome - 3I por ser o terceiro objeto interestelar e ATLAS devido à rede de telescópios que o identificou, o Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides da NASA.

O que é o cometa 3I/ATLAS?

O 3I/ATLAS é um cometa com origem fora do Sistema Solar e é apenas o terceiro objeto deste tipo alguma vez observado a atravessar a vizinhança da Terra. Apresenta uma cauda proeminente e uma nuvem brilhante de gás e poeira que envolve o seu núcleo gelado.

De onde vem este cometa?

Este cometa não se formou com o Sol nem com os planetas do Sistema Solar. A sua trajetória indica que se desloca a partir de outro sistema estelar, o que o torna um objeto interestelar.

Porque é que é classificado como “interestelar”?

A designação “interestelar” deve-se à forma hiperbólica da sua órbita. Ao contrário dos corpos celestes que orbitam o Sol em trajetórias fechadas, o 3I/ATLAS segue uma trajetória aberta, o que indica que não está ligado gravitacionalmente ao nosso sistema.

Quando foi descoberto o 3I/ATLAS?

Foi observado pela primeira vez a 1 de julho de 2025 pelo telescópio ATLAS, no Chile, financiado pela NASA. Observações anteriores foram, entretanto, recuperadas, permitindo seguir a sua trajetória até meados de junho.

Qual é a importância científica deste cometa?

Como objeto vindo de outro sistema planetário, o 3I/ATLAS pode conter informações sobre a formação e evolução de sistemas estelares distintos do nosso. O estudo da sua composição pode ajudar a compreender melhor a diversidade existente na galáxia.

Quando e onde vai ser observado pela sonda Juice?

A sonda espacial europeia Juice vai observar o cometa entre 2 e 25 de novembro de 2025, enquanto continua a sua viagem em direção a Júpiter. Esta janela coincide com o período imediatamente após a maior aproximação do cometa ao Sol.

Porque é que a ESA escolheu observar o cometa nesta altura?

O cometa encontra-se num estado muito ativo devido à recente passagem pelo periélio — o ponto mais próximo do Sol — a 30 de outubro. Este é o momento ideal para observar a libertação de gases e poeiras, o que pode revelar detalhes sobre o núcleo e a composição do cometa.

Qual é o papel da sonda Juice nesta missão?

A Juice vai funcionar como um observatório espacial, aproveitando a sua posição no espaço para recolher dados que complementem as observações feitas a partir da Terra e de outras sondas. A missão principal da Juice é estudar Júpiter e três das suas luas, mas está equipada para realizar observações adicionais como esta.

O que distingue a sonda Juice?

Juice é a principal missão europeia ao sistema de Júpiter e conta com tecnologia portuguesa a bordo. Foi lançada em abril de 2023 e está prevista chegar à órbita de Júpiter em julho de 2031. Durante o percurso, tem capacidade para realizar estudos científicos relevantes, como o acompanhamento de cometas.

Há risco de o cometa colidir com a Terra?

Não. A NASA e a ESA confirmam que o cometa passará a uma distância segura do nosso planeta, cerca de 270 milhões de quilómetros. A sua trajetória não representa qualquer perigo para a Terra.