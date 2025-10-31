Faciolince escreveu o livro que mais lhe custou depois de sobreviver a ataque de míssil na Ucrânia

Sentados no meio da praça de Medellin, na Colômbia, de olhos postos na realidade cheia de contrastes do seu país, o escritor Héctor Abad Faciolince fala à Renascença sobre um livro que lhe “custou muito a escrever”.

“A Nossa Hora” (ed. Alfaguara) é a obra que sentiu a “responsabilidade e obrigação” de escrever, depois de ter sobrevivido, com alguns ferimentos, a um ataque de um míssil russo que caiu no restaurante onde jantava com um grupo de amigos, na Ucrânia.

Nesse ataque que classifica como “crime de guerra atroz e horrível de Putin”, Faciolince perdeu uma amiga, a escritora e ativista ucraniana Victoria Amelina. Ela morreu no lugar onde o escritor colombiano se tinha primeiro sentado à mesa. Por não ouvir vem de um dos lados, decidiram trocar de lugar e Amelina ficou com a cadeira fatídica.

O autor do famoso “Somos o Esquecimento que Seremos” (Ed Alfaguara) quis “dar voz” a Vitoria Amelina, “agora que ela já não tinha voz” e conta neste livro que chega agora às livrarias portuguesas, com tradução de Margarida Amado Costa, a sua “experiência de uma breve viagem à Ucrânia”.

“A minha primeira tentação foi ficar calado. Eu sou especialista em ‘esquecimento’, e queria esquecer! Mas ao mesmo tempo, senti uma obrigação de deixar um testemunho, sobretudo pela minha colega ucraniana, a Vitoria Amelina que morreu à minha frente num lugar próximo de uma frente de guerra, mas num espaço civil, num restaurante”.

O escritor que integrou o movimento civil “Aguanta Ucrânia” contra a guerra conta ao Ensaio Geral, da Renascença que foi à Ucrânia, porque um dos seus livros tinha ganho um prémio e foi participar na Feira do Livro de Kiev.

“Alguns anos antes, duas jovens editoras ucranianas traduziram o meu livro ‘Somos o Esquecimento que Seremos’ para ucraniano. Não houve lançamento, primeiro por causa da pandemia, depois por causa da invasão russa. Mas quando voltaram finalmente a fazer uma Feira do Livro de Kiev, elas convidaram-me”, explica o autor.

Faciolince confessa que hesitou em viajar para a Ucrânia. “Eu tive muito medo em ir à Ucrânia, mas resolvi ir porque elas não tinham medo de estar ali a viver e eu senti-me muito mal ao dizer-lhes que não era capaz. Então renunciei à minha cobardia e fui à Feira do Livro de Kiev para a apresentação do livro”.

Foi nessa ocasião, como explica em “A Nossa Hora” que conheceu Victoria Amelina. “Ela estava a apresentar um livro de um poeta ucraniano que foi sequestrado, torturado e assassinado pelos russos. Ele tinha deixado uns diários, escondidos, enterrados debaixo de uma árvore e ela própria com uma pá tinha-os resgatado”.

O escritor colombiano lamenta: “Ela já tinha dado voz a este poeta quando ele não podia aparecer em público, e eu nunca pensei que algum dia teria de ser eu a falar em nome dela quando ela já não pudesse falar”.