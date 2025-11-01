Maria João Pires tem Belgais à venda: “Já não sou pianista”

E foi o seu corpo que lhe disse para parar?

Parar não, parar algo que me fazia mal. O stresse do palco, os problemas que tinha, o cansaço, as viagens excessivas e o esforço físico para dar recitais.

"Nunca entrei em guerra com o piano nesse sentido negativo, mas houve um certo trauma"



E quando se senta ao piano hoje e toca de puro coração, o que é que lhe sai?

Descubro coisas novas. Uma certa paz. Não ter de ultrapassar sempre alguma coisa, poder estar em paz.

E o que é que gosta de tocar quando está sozinha?

Eu neste momento não toco muito. Parei um pouco. Não quer dizer que não faça, não digo as pazes, porque nunca entrei em guerra com o piano nesse sentido negativo, mas houve um certo trauma.

E o piano ainda tem mistérios para si?

Claro! Qualquer som que tentemos exprimir e criar de um instrumento é sempre complicado e há tudo para descobrir.

Quem é a Maria João Pires, além de todo este lado que conhecemos? Começamos esta conversa, ainda antes da gravação, a falar da apanha da azeitona de onde veio. Quem é essa outra Maria João?

Está incluída na minha vida do dia-a-dia. Eu sempre adorei a natureza, sempre adorei saber como nos relacionarmos com a natureza sem a explorarmos no mau sentido. A exploração é algo que me choca.

Então, é como dialogar com a natureza e a como deixar servir-nos e dar-nos tudo o que temos, mas sem a explorar, sem a ferir.

A exploração é algo que me choca.

E o que é que a Maria João Pires de hoje diria à Maria João que começou a tocar aos 5 anos? Que conselhos é que lhe dava?

Ainda tens muito para aprender! (riso) Não, isso é uma brincadeira. Não sei o que eu diria a mim própria.

Acho que o mais importante é ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir os outros. Tentar decifrar o que temos para ouvir.

Criou um projeto muito bonito em 1999, o Centro de Artes de Belgais, em Castelo Branco. Vi recentemente que tem Belgais à venda numa imobiliária. É um fim de uma era para si?

Sim. Não sabemos se vai ser vendido, ou se vai ser reconstruído alguma coisa, mas não eu diretamente. Quer dizer, eu trabalharia lá e continuaria a fazer coisas, se estiver em estado de o fazer, mas não tenho a certeza ainda.

Depende de como as coisas se desenrolarem. Eu acho que é importante deixar um pouco a surpresa acontecer.

Se vender, se acontecer, se houver pessoas que queiram realmente comprar, por boas razões e de uma forma que faça sentido para a continuação…

Mas o que é que para si a continuação de Belgais?

Tudo se transforma e tudo é uma continuação, quando não há destruição do que foi feito. Parece-me.

Ou seja, faz sentido manter algum legado daquilo que foi feito?

Com certeza que aquela casa não vai ser usada como casa de família. As pessoas não vão comprar uma casa daquelas como casa de família, como eu não iria continuar numa casa daquelas como casa de família. Tornou-se incapacitante. É inadequada.

E o ser inadequado é muito desagradável. Portanto, eu acho que nessa parte é importante terem consciência de que as coisas têm de continuar para o que foram feitas.

Não significa que seja igual. Não significa que seja exatamente com o mesmo objetivo, mas que haja um aproveitamento positivo.

E para si, todo o lado de ensino artístico que depositou naquele projeto, envolvendo também toda a comunidade, faria sentido replicar noutro sítio, nesta fase da sua vida?

Os projetos que eu fui fazendo ao longo da vida, o primeiro foi em Belgais, claro, depois continuei e fiz noutros lugares parece-me que são sempre possíveis de ser móveis. São no fundo sementes que se criam. Eu tenho alunos que estão a fazer projetos superparecidos com o meu. Mas são diferentes.

Têm aquela diferença que lhes pertence a eles. E isso é muito bom. Pessoas que escreveram coisas sobre Belgais, que aprenderam.

Não quer dizer que tenham aprendido comigo. Aprenderam com a experiência. E o que acho que é importante não é só uma pessoa, mas sim a experiência que essa pessoa cria. E a experiência que essa pessoa consegue transmitir aos outros. Portanto, isso é importante. No fundo é aquilo que semeamos que é importante. Depois vamos colher o que semeamos.

As crianças com quem trabalhei no coro infantil, em vários lugares, todas têm alguma coisa que guardaram e que cultivaram na vida. Portanto, o que interessa é que os projetos que fazemos sejam verdadeiramente úteis.

Não sejam feitos com o objetivo egocêntrico. Acho que aí é opor-nos a nós, a ter uma certa prepotência, a dar demasiado valor às nossas capacidades. É bom darmos, mas não exagerar.

É aquele equilíbrio até um certo ponto de “eu posso fazer”. Mas depois os outros fazem. É no fundo delegar.

Mas a Maria João não tem pena de Belgais terminar assim? Foi um sonho, de facto, aquele espaço para si.

Eu não tenho pena, porque gosto da mudança. Adoro a mudança no bom sentido. Areja as ideias, os lugares, as coisas. Parece-me que nesse sentido é realmente importante e não tenho pena.

No fundo, se pensarmos assim, não temos pena de nada. Porque se a transformação e a mudança for feita com as intenções certas, se for feita em concentrar-nos na comunidade e na utilidade daquilo que estamos a fazer em relação ao grupo, acho que não há nada a ter pena.

Preocupa-me o futuro das novas gerações e do planeta

O que é que falta ao ensino artístico em Portugal?

Não falaria em Portugal. Falaria em geral, no mundo. Sinceramente, durante muito tempo critiquei muito, porque conhecia um pouco as realidades dos lugares onde trabalhei, ou dos lugares onde aprendi.

No fundo, eu chego à conclusão que é um problema humano. Não é Portugal. É óbvio que Portugal tem muitas falhas. Espanha deve ter ainda mais. Inglaterra também tem muitas. Todos temos muitas. Mas acusarmos as falhas dos outros, não nos vai ajudar em nada.

Podemos é ajudar com a nossa consciência, aquilo em que podemos ajudar. Não é acharmo-nos uns génios que podem ajudar todo mundo. Não. Mas aquela ação pontual que pode construir. Tudo que é construtivo.

E o mundo está a precisar disso. Muito. De pequenas ações de toda a gente. Salvarmos a consciência. As crianças estão a ser eliminadas. Os adolescentes estão a ser eliminados.

Deixou de haver equilíbrio. Elas têm tudo feito. Já não têm a curiosidade, a vontade de fazer. Está tudo feito. Tudo lhes é dado. Ou nada lhes é dado. Só a miséria. Ou a morte através da guerra, da competição.

Portanto, as nossas crianças, não portuguesas, mas no mundo, estão numa falha, numa fome de consciência gigante. E parece-me isso importante.

O mundo atual é maravilhoso. Tem coisas maravilhosas. A tecnologia, a ciência, a inteligência artificial, tudo aquilo que criámos, tem um lado fantástico, que nos seduz. Mas que nos faz ter falhas monstras.

São de tal maneira que nos vão levar à falência da consciência, da lucidez e do discernimento.

"Preocupa-me o futuro das novas gerações e do planeta. Muito. O que é a mesma coisa"



É o que a mais preocupa? Ao longo desta conversa, focou várias vezes essa questão. É talvez aquilo que mais a preocupa hoje?

Ah, sim. Preocupa-me o futuro das novas gerações e do planeta. Muito. O que é a mesma coisa.

Se destruímos a casa, não temos casa. Pegámos fogo à casa, não temos casa.

O Papa Francisco fez uma encíclica que falava justamente da casa comum. Temos de despertar de uma vez por todas para esse problema?

Há muitas crianças que, através da escola, são incentivadas a ter alguns valores em relação a isso, mas a sociedade em geral não as ajuda. Não lhes dá os valores.

Porque mal se desenvolvem, mal saem da escola primária, estão confrontados com uma sociedade competitiva muito, muito destrutiva.

Agora... Há quem pense de outra forma. Eu respeito isso, porque têm outros argumentos, com toda a materialidade que está a crescer e se está a construir do futuro, isso é a base de qualquer futuro. Eu estou à espera de ver, se é que vejo, e se não vir, estou preocupada.

A Arte pode salvar-nos?

Acho que sim! Ser incluída. Acho que a arte não deveria ser vista como “a arte”. O artista não deveria ser visto como “o artista”, porque aí estamos a pô-lo de parte, como um ser diferente.

Faz parte de ecossistema?

Faz parte do ecossistema, da Humanidade. Se estamos a perder a Humanidade, os valores humanos a favor de valores materiais, vamos ter que fazer frente a isso! Vamos ter de saber como sobreviver. A sobrevivência global passa por aí, parece-me.