Shein enfrenta protestos antes da abertura da primeira loja física em Paris

03 nov, 2025 - 22:41 • Redação
A Shein vai inaugurar esta quarta-feira a sua primeira loja física no centro de uma das capitais da moda - Paris -, mas os planos podem, mais tarde ou mais cedo, sair furados. A França declarou esta segunda-feira que poderá proibir o acesso da retalhista, caso volte a planear vender bonecas sexuais com aparência de criança.
Anteriormente disponíveis no site, as bonecas de tranças e olhar inocente agarradas a um urso de peluche custavam perto de 200 euros, tinham pouco mais de um metro de altura e este produto ilegal era anunciado como: "boneca sexual... com corpo erótico" e genitália "realista", revelou o jornal "Le Parisien".
A Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão das Fraudes (DGCCRF) afirmou, num comunicado, que a descrição e a categorização online dessas bonecas “tornam difícil duvidar da natureza pedopornográfica do conteúdo”, e a queixa já avançou para o Ministério Público francês. Após a pressão das autoridades francesas, os produtos sexuais já foram retirados pela Shein, mas a cadeia de fast fashion continua sob pressão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Estas bonecas são instrumentos de treino para predadores – e, infelizmente, por vezes o primeiro passo antes de passar para o abuso real", denunciou esta segunda feira a alta comissária francesa para a infância, Sarah El Haïry, ao jornal nacional "rfi". "As crianças têm de ser protegidas."
"Os limites foram ultrapassados", afirmou o ministro das Finanças francesas, Roland Lescure, em comunicado, acrescentando que "se tal conduta se repetir, estaremos legalmente no nosso direito de impedir o acesso da Shein ao mercado francês".
Em resposta à agência Reuters, a Shein alegou que "os produtos em questão foram imediatamente removidos da plataforma assim que tomaram conhecimento destas falhas graves".
Mesmo assim, o gerente do shopping disse que "é desprezível", mas não deixou de confirmar, ao canal de televisão "BFM TV", que a Shein vai, de facto, abrir na BHV, já que "é um erro da parte deles, um erro do sistema deles". Com mais de 20 milhões de clientes em França, é no sexto andar de um dos prestigiados armazéns franceses, o centro comercial BHV, que se vai inaugurar a primeira loja permanente. No entanto, já há planos para outras cidades francesas, como a de Dijon, Reims, Grenoble, Angers e Limoges.
Face às críticas, a gigante asiática já ficou convocada a comparecer numa audiência parlamentar "dentro de duas semanas", garantiu esta segunda-feira o deputado do partido de extrema-direita "Os Republicanos" à antena "BFM TV".
O objetivo é, segundo o membro da assembleia, "obter respostas precisas sobre a transparência da Shein, os procedimentos de controlo interno e as medidas corretivas implementadas após este incidente particularmente grave".
A medida está ainda a ser avaliada e foi apresenta(...)
A França já multou a Shein três vezes em 2025, num total de 191 milhões de euros por publicidade enganosa, informações falsas e falta de declaração da presença de microfibras de plástico nos seus produtos. A maior multa, de 150 milhões de euros, foi aplicada por incumprimento da legislação sobre "cookies online" (pequenos ficheiros que guardam informação, para pesquisas futuras, sobre o comportamento e preferências do utilizador, em português) — decisão que a empresa está a contestar.
Nos últimos meses tem crescido a indignação contra a marca chinesa e milhares já planeiam boicotar a empresa, pendurando faixas penduradas na fachada do centro comercial parisiense BHV, onde vai abrir a nova loja. O argumento? A presença da Shein poderá prejudicar a imagem progressista da capital francesa.
A empresa de vestuário, fundada em 2012, tem sido alvo de críticas devido às condições de trabalho nas fábricas chinesas, às táticas de marketing e impacto ambiental da moda descartável e de baixo custo. A petição "Paris merece algo melhor do que Shein!" já ultrapassa as 115 mil assinaturas.
Até outros negócios de retalho e marcas independentes francesas de moda retaliaram ao retirar os seus produtos do shopping francês e a Disneyland Paris abandonou os planos de abrir uma loja para as festividades, afirmando que "as condições deixaram de estar reunidas" para "realizar serenamente os eventos natalícios", lê-se no jornal britânico "The Guardian".