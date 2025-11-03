Shein enfrenta protestos antes da abertura da primeira loja física em Paris

A Shein vai inaugurar esta quarta-feira a sua primeira loja física no centro de uma das capitais da moda - Paris -, mas os planos podem, mais tarde ou mais cedo, sair furados. A França declarou esta segunda-feira que poderá proibir o acesso da retalhista, caso volte a planear vender bonecas sexuais com aparência de criança.

Anteriormente disponíveis no site, as bonecas de tranças e olhar inocente agarradas a um urso de peluche custavam perto de 200 euros, tinham pouco mais de um metro de altura e este produto ilegal era anunciado como: "boneca sexual... com corpo erótico" e genitália "realista", revelou o jornal "Le Parisien".

A Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão das Fraudes (DGCCRF) afirmou, num comunicado, que a descrição e a categorização online dessas bonecas “tornam difícil duvidar da natureza pedopornográfica do conteúdo”, e a queixa já avançou para o Ministério Público francês. Após a pressão das autoridades francesas, os produtos sexuais já foram retirados pela Shein, mas a cadeia de fast fashion continua sob pressão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estas bonecas são instrumentos de treino para predadores – e, infelizmente, por vezes o primeiro passo antes de passar para o abuso real", denunciou esta segunda feira a alta comissária francesa para a infância, Sarah El Haïry, ao jornal nacional "rfi". "As crianças têm de ser protegidas."

"Os limites foram ultrapassados", afirmou o ministro das Finanças francesas, Roland Lescure, em comunicado, acrescentando que "se tal conduta se repetir, estaremos legalmente no nosso direito de impedir o acesso da Shein ao mercado francês".

Em resposta à agência Reuters, a Shein alegou que "os produtos em questão foram imediatamente removidos da plataforma assim que tomaram conhecimento destas falhas graves".