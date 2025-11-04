Porque é que as girafas têm pernas tão compridas? O segredo está na natureza

Se alguma vez se perguntou porque é que a girafa tem um pescoço tão comprido, a resposta parece óbvia: permite-lhe alcançar as suculentas folhas no topo das altas acácias africanas.

Só as girafas têm acesso direto a essas folhas, enquanto os mamíferos mais pequenos têm de competir entre si junto ao solo. Esta fonte de alimento exclusiva parece permitir que a girafa se reproduza durante todo o ano e sobreviva melhor a períodos de seca do que as espécies mais baixas.

Mas o pescoço comprido tem um custo elevado. O coração da girafa tem de gerar pressão suficiente para bombear o sangue a vários metros de altura até à cabeça. A pressão arterial de uma girafa adulta é normalmente superior a 200 mm Hg – mais do dobro da maioria dos mamíferos.

Como resultado, o coração de uma girafa em repouso consome mais energia do que o corpo inteiro de um ser humano em repouso, e até mais energia do que o coração de qualquer outro mamífero de tamanho comparável. Contudo, como mostra um novo estudo publicado no Journal of Experimental Biology, o coração da girafa tem alguns ajudantes não reconhecidos na sua batalha contra a gravidade: as suas pernas longas, muito longas.

Conhece a "elafa”

No novo estudo realizado pela Universidade de Pretória, na África do Sul, foi quantificado o custo energético de bombear sangue numa girafa adulta típica e comparado com o de um animal imaginário com pernas curtas mas um pescoço mais comprido, capaz de alcançar a mesma altura das copas das árvores.

Este ser era uma combinação ao estilo de Frankenstein - entre o corpo de um antílope-africano (o eland) e o pescoço de uma girafa, a que foi dado o nome de “elafa”.

Foi então descoberto que este animal gastaria uns impressionantes 21% do seu orçamento energético total a alimentar o coração, em comparação com 16% na girafa e 6,7% nos humanos.