Javier Cercas, o escritor ateu que escreveu um livro sobre o Papa Francisco e o Vaticano

Ao longo do livro partilha as conversas com Spadaro e o Cardeal Tolentino Mendonça, entre outros. Recebeu sempre muitas respostas às suas inquietações e mostra como algumas o surpreenderam. Encontrou uma abertura que não esperava?

O Vaticano nunca se expôs às perguntas de um escritor, muito menos de um escritor como eu, ateu, agnóstico, não crente, embora católico de formação. Então, claro, surpreendeu-me.

Fiquei surpreendido com a abertura do Vaticano e com muitas das reações. Nem todas as reações são iguais. Conversei com muitas pessoas também na Mongólia, os missionários mongóis, e muitas pessoas do Vaticano, Prefeitos, intelectuais muito próximos do Papa, amigos do Papa, Cardeais, etc. Há muitas pessoas, mas nem todos partilham da mesma opinião.

Dentro da Igreja existem pessoas que são completamente opostas, muito diferentes, tanto no Vaticano como, principalmente, fora dele. A Igreja é uma instituição universal.

Estamos habituados a pensar na Igreja como algo normal, porque nascemos nela, e saímos à rua e encontramos igrejas e padres, mas a Igreja Católica é algo muito peculiar.

É a única instituição que sobreviveu mais de dois mil anos. Não existe outra! Todos os impérios caíram. O Império Romano, que parecia eterno, caiu. Todos caíram, mas a Igreja permanece. Por outro lado, é universal, ou seja, está em todo o lado.

Uma das muitas coisas que aprendi é que cada Igreja é diferente. Claro que existe o Vaticano, onde reside o Papa, que lidera a Igreja e fornece orientações gerais, mas cada Igreja é completamente diferente. É algo muito complexo, e sim, claro, muitas coisas surpreenderam-me.

E aprendi muito. Por exemplo, a ideia de conspirações no Vaticano. No Vaticano, encontra-se primeiro pessoas muito comuns. Estúpidos? Não. Pessoas muito inteligentes, obviamente. Isso é evidente.

Mas encontra pessoas muito comuns. E o Vaticano, tanto quanto sei, era muito coeso em torno de Francisco. E isto é lógico, porque criou um Vaticano à sua imagem.

O livro aborda esta questão central sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna, que é a questão central do cristianismo

O que não significa que não tenha havido oposição a Francisco.

Houve muita oposição a Francisco. Francisco foi um Papa muito perturbador e disruptivo, que enfrentou uma forte oposição por parte de várias igrejas e pessoas dentro da Igreja, mas não especificamente no Vaticano.

Ele criou um Vaticano para satisfazer as suas próprias necessidades. Nomeou pessoas como, por exemplo, Tolentino Mendonça. Levou-o de Portugal e fez dele uma figura-chave, porque se sentia próximo dele, assim como o resto das pessoas de lá, ou quase todas.

Como foi conhecer o Cardeal Tolentino? Descreve detalhadamente esse encontro no livro.

Tolentino é uma pessoa extraordinária.

Já o conhecia como poeta?

Não, descobri-o como poeta. Claro que em Portugal todos sabem que é um grande poeta, e aliás, os escritores conhecem-no muito bem. Alguns amigos meus dizem que é o maior poeta da língua portuguesa. Não sei.

Sei que é um grande poeta, sem dúvida, e uma pessoa extraordinária. Estive com ele duas vezes, uma delas durante um longo período, como conto no livro, e falámos sobre tudo. E a verdade é que senti uma ligação imediata com ele. Não sei se é por sermos ambos escritores. É uma pessoa extraordinária, em muitos sentidos.

Para si, foi simbólica esta viagem à Mongólia, é um exemplo muito particular de fé. Tem uma comunidade católica muito pequena. Esta experiência afetá-lo-ia de forma diferente se fosse uma viagem a Espanha?

Este livro é sobre uma viagem à Mongólia, um lugar muito exótico, mas acima de tudo, é uma viagem ao Vaticano, que é muito mais exótico, especial e muito mais singular. Mas fazia todo o sentido o Papa ir à Mongólia, tendo em conta a sua visão para a Igreja.

Porque achou isso?

Porque há missionários na Mongólia, e os missionários também são “loucos de Deus”. São verdadeiramente apaixonados por Deus e representam aquilo que a Igreja deve ser, segundo Francisco.

Francisco falou de uma Igreja missionária, uma Igreja que vai às periferias, que vai onde a Igreja não está presente, como na Mongólia. Havia menos de mil e quinhentos católicos na Mongólia. Nada! É uma igreja minúscula, insignificante.

É um país com tradição budista. Ninguém sabe o que é o catolicismo na Mongólia e é exatamente por isso que ele lá vai. Francisco pensava assim, para se ser missionário é preciso ser louco, totalmente louco, fazer coisas inesperadas.

Ele pensava que um verdadeiro cristão ou era missionário ou não era cristão de todo. Por outras palavras, o cristianismo, um cristão, devia ser loucura. Ele precisava de ter aquela loucura de Deus que Francisco de Assis tinha, que os missionários têm.

Por isso, ele defendia um tipo de igreja, aquela que ele queria, aquela que ele idealizava. Que revolução tentou Francisco? Francisco tentou uma revolução.

Esta é a revolução que a Igreja tem vindo a tentar realizar desde o Concílio Vaticano II. Consiste em regressar ao cristianismo de Cristo. Por outras palavras, a história da Igreja, em muitos aspetos, pode ser interpretada como uma perversão do Cristianismo.

O cristianismo de Cristo tem muito pouco a ver com o cristianismo que conhecemos. Cristo era um homem perigoso, um subversivo, um revolucionário, um homem que dizia coisas perigosas. "Não vim trazer a paz, mas a espada", disse.

Todos os homens e mulheres são iguais. Numa época em que reinava a escravatura, dizer isto ainda hoje é perigoso. Um homem que não andava rodeado de ricos e poderosos, mas que percorria o mundo rodeado de pobres, miseráveis, indigentes, prostitutas. Mataram-no com o castigo mais brutal, a crucificação, porque era um homem perigoso.

Há um escritor francês chamado Charles Péguy que disse algo muito preciso, muito preciso mesmo. Nada se opõe mais ao espírito burguês do que o cristianismo. O cristianismo é a própria antítese do espírito burguês e conformista, preocupado apenas com o dinheiro, com a vida.

É exatamente o contrário. O problema é que nós conhecemos o contrário. Conhecemos um cristianismo burguês, um cristianismo ligado ao dinheiro, ligado ao poder, ligado a ele há muitos e muitos séculos.

Mas Francisco é um papa da misericórdia.

Claro, porque o que Francisco tentou fazer foi regressar ao cristianismo de Cristo. A primeira coisa que disse quando foi nomeado Papa, na sua primeira entrevista, foi quando o Padre Spadaro, uma das personagens, lhe perguntou: "O que é que o senhor quer fazer com a Igreja?" E ele respondeu: "Quero tirar Cristo da sacristia e colocá-lo no centro. Precisamos de regressar ao cristianismo de Cristo." Essa foi a sua grande ambição.

Conseguiu? Claro que não, porque um papa só não consegue fazer isso. É impossível que um só papa provoque uma revolução tão grande. Seriam necessários 20, 30, talvez 40 Papas.

Mas ele apontou o caminho, e é esse. Devemos regressar à Igreja de Cristo. Devemos regressar a uma igreja que não esteja sujeita ao poder, uma igreja que seja anticonstantiniana.

O constantinianismo é a união entre a Igreja e o poder. Foi através do Imperador Constantino, no século IV, que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Devemos opor-nos ao clericalismo. Era um Papa anticlerical, e isso é muito importante. A ideia de que o padre está acima dos fiéis, é catastrófica, disse Francisco.

Essa foi uma das suas batalhas fundamentais, e assim por diante. Ele levantou as questões. Apontou o caminho, que é, insisto, o regresso àquele cristianismo antiburguês. Esse tipo de cristianismo é inacreditável.

Havia jornalistas a dizer: "Oh, que estranho, um Papa que se preocupa com os pobres". Mas o que há de estranho nisso? O que é estranho não é um Papa que se preocupa com os pobres; o que é estranho é que os Papas não se preocuparam com os pobres, ou não se preocuparam com os pobres.

Porque os pobres são, como disse, o foco preferencial, porque Cristo a teve, porque eles são os mais indefesos. O Cristianismo é o lugar dos pobres e indefesos.



