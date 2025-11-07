Juan Carlos recorda como matou o irmão há quase 70 anos no Estoril

O ex-rei de Espanha, Juan Carlos, de 87 anos, detalhou pela primeira vez como matou acidentalmente o seu irmão mais novo há quase 70 anos. O rei emérito publicou esta quarta-feira o livro de memórias Reconcialiação e quebrou o silêncio sobre o episódio da morte como uma alegada bala perdida que atingiu Alfonso "na testa" enquanto brincavam com uma pistola no Estoril.

"Nunca irei recuperar desta tragédia. Nunca gostei de falar sobre isto, mas vai acompanhar-me para sempre." Juan Carlos confessou que atingiu mortalmente o irmão, de 14 anos, a 29 de março de 1956, contrariando o desejo do pai em manter a sua vida confidencial.

"'Os segredos dos reis permanecem enterrados nas sombras dos seus palácios. Porque é que o estou a desobedecer hoje? Sinto que a minha história está a ser-me roubada."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Num livro autobiográfico com mais de 500 páginas, Juan Carlos dedicou apenas duas para descrever a morte do irmão num capítulo isolado: A Tragédia. Na época, o pai do antigo monarca, rei exilado Juan de Borbón, vivia num palacete de família na costa do Estoril, na Riviera Portuguesa, e o futuro sucessor viajou, com 18 anos, ao encontro da família real espanhola nas férias da Páscoa.

Em formação na Academia Militar Geral, Juan Carlos recebeu uma pistola de calibre .22, das armas mais comuns de defesa pessoal, por um tenente.

Entre brincadeiras no quarto andar da casa, o antigo rei explicou que pensava que a pistola estava descarregada. "Não fazíamos ideia de que tinha ficado uma bala na câmara", escreveu o antigo monarca.

"Foi disparado um tiro para o ar, a bala ricocheteou e atingiu o meu irmão em cheio na testa. Morreu nos braços do meu pai."

A mãe de Juan Carlos, a princesa María de las Mercedes, contou que ouvia o filho a descer as escadas a correr antes de dizer ao pai o que tinha acontecido. Segundo o testemunho, o pai de Alfonso cobriu o corpo com uma bandeira espanhola e atirou a pistola ao mar.

Apenas quatro dias depois da morte do irmão, Juan Carlos regressou a Espanha para os preparativos à coroa e nunca se abriu uma investigação policial sobre o caso.