Mia Couto. Na Europa, o “racismo envergonhado deixou de ter pudor”

De acordo com o autor de “A Cegueira do Rio” (ed. Caminho), há hoje “um ambiente propício” para que surjam ideias como a de que “o outro está mais, e está a mais por causa da raça, ou por causa do género”.

Neste cenário que classificou como “apocalíptico”, Mia Couto alertou para o facto de facilitar a “atribuição de culpas ao outro, “aos emigrantes”. Por seu lado, Abdulrazak Gurnah que nasceu na Tanzânia, e vive há décadas em Inglaterra, considerou que hoje “há uma grande diferença, porque há maior consciência” do racismo.

“Há atos de discriminação. Eu não sofri violência, mas, ao dizerem-me coisas, as pessoas não percebiam o efeito que tinham”, recorda o Nobel sobre os seus primeiros tempos longe do país natal. Lembrando que na atualidade há leis que não permitem a discriminação, Gurnah confessou que tenta ignorar essas “pessoas cheias de ódio”.