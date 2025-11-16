"Os nossos olhos estão treinados para a cegueira” ouve-se em “Revelação” de Tolentino Mendonça

16 nov, 2025 - 12:35 • Maria João Costa
“Os nossos olhos estão treinados para a cegueira” escuta-se na peça “Revelação” escrita pelo poeta e cardeal José Tolentino que estreou, este sábado, na Capela da Imaculada, em Braga, no âmbito do Festival Utopia.
O texto encenado por John Romão e protagonizado pelo ator Albano Jerónimo leva o espetador por uma reflexão com vários ângulos. O protagonista é uma espécie de “arqueólogo” que capta sons e interpela o público com perguntas e inquietações.
Neste tempo acelerado em que vivemos, o texto da peça “Revelação” convida a um lugar de escuta e começa por dizer que “a espera é tempo oferecido” e “não tempo que é roubado”.
Como numa espécie de refrão, Albano Jerónimo desafia constantemente o público a “fechar os olhos”. O ator diz, em entrevista à Renascença, que se trata de uma “provocação”.
“Através das palavras do Cardeal Tolentino, existe essa perspetiva de nos questionarmos, olharmos para o outro, tentarmos reconhecermo-nos no outro e naquilo que não conhecemos”, sublinha o ator.
O encenador John Romão que deu corpo pela primeira vez, em 2004, a uma peça escrita por Tolentino Mendonça explica que este “Revelação” lhe chegou como um “texto com uma estrutura muito poética, entre a filosofia e a autobiografia”.
“Muitas vezes o que a encenação faz, é dar a ver”, indica John Romão e aqui surge um texto que “convoca a ver de outra maneira, a ver de olhos fechados”, num tempo em que vivemos imersos em imagens, refere o encenador.
Na peça em que se escutam frases como “A memória é anterior aos alfabetos”, onde se fala da sede física, mas também espiritual, repete-se: “O nosso olhar está treinado para a cegueira.”
Albano Jerónimo considera que tudo o que se faz em teatro “transporta uma certa religiosidade”. “A coisa mais religiosa que existe, para mim, é esta escuta que é extremamente necessária. E a dúvida! A dúvida é absolutamente central no sentido em que a fé surge quando a dúvida está lá”, explica.
“Na verdade, muitas das coisas que estamos à procura fora de nós, encontramos dentro de nós”, lembra John Romão
Neste ambiente religioso a que convoca a Capela da Imaculada, ouve-se o protagonista a mergulhar nas memórias da infância, no “silêncio quase total” quando se sentava à mesa com a família para comer e como, esse silêncio, contrastava com um retrato da “Última Ceia”, para o qual olhava, e onde escutava vozes.
“Na verdade, muitas das coisas que estamos à procura fora de nós, encontramos dentro de nós”, lembra John Romão que vê neste texto de Tolentino essa lugar de “introspeção”.
Toda a peça, que conta com figurinos de José António Tenente, é acompanhada por uma “dramaturgia sonora” criada por Daniel Romero. O ambiente musical, explica o encenador foi “um ponto de partida conceptual para a encenação” e entra quase em diálogo com o protagonista.
O ator que passa grande parte da peça a desafiar o público para “fechar os olhos” grita no final: “Abram os olhos!”, como obrigando esses olhos “treinados para a cegueira” do tempo presente, a ver.
Albano Jerónimo interroga o público com a inquietação de Tolentino Mendonça: “O que é uma pergunta?” A resposta é como um despertador, em tempos de cegueira. Uma pergunta “é uma máquina de fazer ver”, diz o protagonista fazendo ecoar no público a necessidade de se interrogar nos tempos atuais
Agora, a ideia é levar esta peça pelo país. “Há uma imensidão de igrejas”, diz Albano Jerónimo. Esse será sempre o palco privilegiado para a interpretação de “Revelação”. John Romão – que assume agora a programação artística de Évora Capital Europeia da Cultura – explica que, para já, vão levar esta peça a Évora, em janeiro.
Entre o público do Festival Utopia, esteve este sábado, o Arcebispo de Braga. Em entrevista à Renascença, D. José Cordeiro considera que “Revelação” coloca o espetador num “momento espiritual”.
“Remete-nos para o contexto do Festival Utopia, mas faz-nos entrar numa ‘Eutopia’”, refere o Arcebispo de Braga, segundo o qual o espetáculo “faz-nos peregrinar na esperança, para juntos sermos artesãos da esperança”. Há, no seu entender, um apelo à humanização neste espetáculo criado pelo Cardeal Tolentino Mendonça.