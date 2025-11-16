"Os nossos olhos estão treinados para a cegueira” ouve-se em “Revelação” de Tolentino Mendonça

O encenador John Romão que deu corpo pela primeira vez, em 2004, a uma peça escrita por Tolentino Mendonça explica que este “Revelação” lhe chegou como um “texto com uma estrutura muito poética, entre a filosofia e a autobiografia”.

“Muitas vezes o que a encenação faz, é dar a ver”, indica John Romão e aqui surge um texto que “convoca a ver de outra maneira, a ver de olhos fechados”, num tempo em que vivemos imersos em imagens, refere o encenador.

Na peça em que se escutam frases como “A memória é anterior aos alfabetos”, onde se fala da sede física, mas também espiritual, repete-se: “O nosso olhar está treinado para a cegueira.”

Albano Jerónimo considera que tudo o que se faz em teatro “transporta uma certa religiosidade”. “A coisa mais religiosa que existe, para mim, é esta escuta que é extremamente necessária. E a dúvida! A dúvida é absolutamente central no sentido em que a fé surge quando a dúvida está lá”, explica.

Neste ambiente religioso a que convoca a Capela da Imaculada, ouve-se o protagonista a mergulhar nas memórias da infância, no “silêncio quase total” quando se sentava à mesa com a família para comer e como, esse silêncio, contrastava com um retrato da “Última Ceia”, para o qual olhava, e onde escutava vozes.

“Na verdade, muitas das coisas que estamos à procura fora de nós, encontramos dentro de nós”, lembra John Romão que vê neste texto de Tolentino essa lugar de “introspeção”.

Toda a peça, que conta com figurinos de José António Tenente, é acompanhada por uma “dramaturgia sonora” criada por Daniel Romero. O ambiente musical, explica o encenador foi “um ponto de partida conceptual para a encenação” e entra quase em diálogo com o protagonista.

Obrigar os olhos “treinados para a cegueira” a ver



O ator que passa grande parte da peça a desafiar o público para “fechar os olhos” grita no final: “Abram os olhos!”, como obrigando esses olhos “treinados para a cegueira” do tempo presente, a ver.

Albano Jerónimo interroga o público com a inquietação de Tolentino Mendonça: “O que é uma pergunta?” A resposta é como um despertador, em tempos de cegueira. Uma pergunta “é uma máquina de fazer ver”, diz o protagonista fazendo ecoar no público a necessidade de se interrogar nos tempos atuais