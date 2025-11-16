Teatro

"Os nossos olhos estão treinados para a cegueira” ouve-se em “Revelação” de Tolentino Mendonça

16 nov, 2025 - 12:35 • Maria João Costa

“Revelação”, a peça escrita pelo poeta e Cardeal Tolentino Mendonça estreou este sábado no Festival Utopia, em Braga. Protagonizado pelo ator Albano Jerónimo, o texto com encenação de John Romão, foi levado à cena na Capela da Imaculada. A ideia é fazer peregrinar esta peça por várias igrejas do país.

A+ / A-
"Os nossos olhos estão treinados para a cegueira” ouve-se em “Revelação” de Tolentino Mendonça
Ouça aqui a peça de rádio Foto: Festival Utopia

“Os nossos olhos estão treinados para a cegueira” escuta-se na peça “Revelação” escrita pelo poeta e cardeal José Tolentino que estreou, este sábado, na Capela da Imaculada, em Braga, no âmbito do Festival Utopia.

O texto encenado por John Romão e protagonizado pelo ator Albano Jerónimo leva o espetador por uma reflexão com vários ângulos. O protagonista é uma espécie de “arqueólogo” que capta sons e interpela o público com perguntas e inquietações.

Neste tempo acelerado em que vivemos, o texto da peça “Revelação” convida a um lugar de escuta e começa por dizer que “a espera é tempo oferecido” e “não tempo que é roubado”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como numa espécie de refrão, Albano Jerónimo desafia constantemente o público a “fechar os olhos”. O ator diz, em entrevista à Renascença, que se trata de uma “provocação”.

“Através das palavras do Cardeal Tolentino, existe essa perspetiva de nos questionarmos, olharmos para o outro, tentarmos reconhecermo-nos no outro e naquilo que não conhecemos”, sublinha o ator.


Um texto que convoca "a ver de olhos fechados”

O encenador John Romão que deu corpo pela primeira vez, em 2004, a uma peça escrita por Tolentino Mendonça explica que este “Revelação” lhe chegou como um “texto com uma estrutura muito poética, entre a filosofia e a autobiografia”.

“Muitas vezes o que a encenação faz, é dar a ver”, indica John Romão e aqui surge um texto que “convoca a ver de outra maneira, a ver de olhos fechados”, num tempo em que vivemos imersos em imagens, refere o encenador.

Na peça em que se escutam frases como “A memória é anterior aos alfabetos”, onde se fala da sede física, mas também espiritual, repete-se: “O nosso olhar está treinado para a cegueira.”

Albano Jerónimo considera que tudo o que se faz em teatro “transporta uma certa religiosidade”. “A coisa mais religiosa que existe, para mim, é esta escuta que é extremamente necessária. E a dúvida! A dúvida é absolutamente central no sentido em que a fé surge quando a dúvida está lá”, explica.

“Na verdade, muitas das coisas que estamos à procura fora de nós, encontramos dentro de nós”, lembra John Romão

Neste ambiente religioso a que convoca a Capela da Imaculada, ouve-se o protagonista a mergulhar nas memórias da infância, no “silêncio quase total” quando se sentava à mesa com a família para comer e como, esse silêncio, contrastava com um retrato da “Última Ceia”, para o qual olhava, e onde escutava vozes.

“Na verdade, muitas das coisas que estamos à procura fora de nós, encontramos dentro de nós”, lembra John Romão que vê neste texto de Tolentino essa lugar de “introspeção”.

Toda a peça, que conta com figurinos de José António Tenente, é acompanhada por uma “dramaturgia sonora” criada por Daniel Romero. O ambiente musical, explica o encenador foi “um ponto de partida conceptual para a encenação” e entra quase em diálogo com o protagonista.

Obrigar os olhos “treinados para a cegueira” a ver

O ator que passa grande parte da peça a desafiar o público para “fechar os olhos” grita no final: “Abram os olhos!”, como obrigando esses olhos “treinados para a cegueira” do tempo presente, a ver.

Albano Jerónimo interroga o público com a inquietação de Tolentino Mendonça: “O que é uma pergunta?” A resposta é como um despertador, em tempos de cegueira. Uma pergunta “é uma máquina de fazer ver”, diz o protagonista fazendo ecoar no público a necessidade de se interrogar nos tempos atuais

“O que é uma pergunta?” A resposta é como um despertador, em tempos de cegueira. Uma pergunta “é uma máquina de fazer ver”

Agora, a ideia é levar esta peça pelo país. “Há uma imensidão de igrejas”, diz Albano Jerónimo. Esse será sempre o palco privilegiado para a interpretação de “Revelação”. John Romão – que assume agora a programação artística de Évora Capital Europeia da Cultura – explica que, para já, vão levar esta peça a Évora, em janeiro.

Entre o público do Festival Utopia, esteve este sábado, o Arcebispo de Braga. Em entrevista à Renascença, D. José Cordeiro considera que “Revelação” coloca o espetador num “momento espiritual”.

“Remete-nos para o contexto do Festival Utopia, mas faz-nos entrar numa ‘Eutopia’”, refere o Arcebispo de Braga, segundo o qual o espetáculo “faz-nos peregrinar na esperança, para juntos sermos artesãos da esperança”. Há, no seu entender, um apelo à humanização neste espetáculo criado pelo Cardeal Tolentino Mendonça.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos