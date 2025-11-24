Do coração ao sistema imunitário. Quais são os benefícios e contraindicações do alho na saúde?

Quer seja utilizado num refogado ou para temperar carne, o alho é um conhecido companheiro do cozinha por intensificar aromas. Porém, este ingrediente tem ganhado reputação como remédio natural, mas é verdade que o alho faz mesmo bem à saúde?

A lista de potenciais benefícios está a crescer nos últimos anos e a ciência vai reafirmando que o alho guarda um bom segredo da saúde do coração ao reforço do sistema imunitário.

O alho (allium sativum) guarda as melhores propriedades na sua química, já que contém compostos de enxofre, incluindo dissulfureto de dialila e s-alilcisteína, responsáveis tanto pelo seu cheiro característico como pelos seus efeitos medicinais. O composto químico mais estudado é a alicina que se forma quando o alho é picado, esmagado ou mastigado.

Saúde cardiovascular

O alho é amplamente estudado pelo seu potencial em ajudar o coração e os vasos sanguíneos. Suplementos de alho podem ajudar a reduzir a pressão arterial elevada, com alguns estudos a encontrarem efeitos semelhantes a certos medicamentos prescritos.

Uma análise de 2019 concluiu que suplementos de alho reduziram significativamente a pressão arterial em pessoas com hipertensão. Esta redução foi associada a um risco entre 16% a 40% menor de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais.

A investigação sugere que isto pode dever-se ao facto de o extrato de alho melhorar a elasticidade arterial, tornando as artérias mais flexíveis e ajudando-as a expandir e contrair mais facilmente à medida que o sangue circula. Artérias rígidas obrigam o coração a trabalhar mais e são um fator de risco para doenças cardíacas.