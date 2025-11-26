O fim de uma era que uniu gerações. Última temporada de "Stranger Things" estreia-se de madrugada

"Stranger things have happened". A expressão idiomática, pertencente à língua inglesa, é utilizada para relativizar a improbabilidade de um evento, evidenciando que "coisas mais estranhas já aconteceram". Essas "coisas mais estranhas" acontecem no fenómeno global da Netflix "Stranger Things", cuja quinta e última temporada estreia esta quinta-feira de madrugada, à 1h00. É o fim de uma era no "streaming".

Ainda vai a tempo de ver ou recordar, pelo menos, a primeira temporada, de forma a entender a premissa da série. Nos anos 80, numa cidade (fictícia) no estado de Indiana, nos Estados Unidos, um rapaz desaparece quando voltava para casa de bicicleta. À medida que procuram por Will e por respostas, os amigos acabam por encontrar uma complexa teia de forças paranormais e segredos governamentais.

É ficção científica, é mistério, com salpicos de terror, é fantasia, é drama adulto e adolescente. É o renascimento de Dungeons & Dragons como produto "mainstream" (com grande ajuda do podcast "Critical Role") — os nomes dos vilões, como Vecna, baseiam-se todos em monstros do jogo —, é a apresentação dos jovens a ícones musicais como Metallica e Kate Bush, é a curiosidade com waffles congelados.

Os fãs não escondem o entusiasmo: entre 17 e 23 de novembro, "Stranger Things" tornou-se a primeira série da Netflix a ter quatro temporadas em simultâneo no top-10 global de conteúdos mais vistos da plataforma, com um total de 13,6 milhões de visualizações distribuídas pelo quarteto de capítulos.

A ideia foi apresentada pelos gémeos Matt e Ross Duffer, conhecidos como os Irmãos Duffer, a pelo menos 15 estações de televisão. A resposta foi sempre a mesma: não. Uma série com crianças que não era para crianças não funcionaria, diziam. O rol de chumbos terminou no início de 2015, quando a produtora 21 Laps Entertainment (responsável por filmes como "Arrival", "À Noite, no Museu" e "Free Guy: Herói Improvável") decidiu apostar no argumento do episódio piloto e apresentá-lo à Netflix, que comprou logo uma temporada inteira.

Inicialmente, a série chamava-se "Montauk". É o nome de uma terra no Estado de Nova Iorque, protagonista de várias teorias da conspiração relativas a experiências secretas do governo e tinha sido palco de filmagens para "Tubarão", o clássico de Steven Spielberg. No entanto, os Irmãos Duffer decidiram deslocar a trama para a cidade ficcional de Hawkins e, com isso, foram obrigados a mudar de nome. Depois de muitas discussões, chegaram a um consenso: "Stranger Things".

Veja os primeiros cinco minutos da série: