O fim de uma era que uniu gerações. Última temporada de "Stranger Things" estreia-se de madrugada

26 nov, 2025 - 21:30 • Inês Braga Sampaio
"Stranger things have happened". A expressão idiomática, pertencente à língua inglesa, é utilizada para relativizar a improbabilidade de um evento, evidenciando que "coisas mais estranhas já aconteceram". Essas "coisas mais estranhas" acontecem no fenómeno global da Netflix "Stranger Things", cuja quinta e última temporada estreia esta quinta-feira de madrugada, à 1h00. É o fim de uma era no "streaming".
Ainda vai a tempo de ver ou recordar, pelo menos, a primeira temporada, de forma a entender a premissa da série. Nos anos 80, numa cidade (fictícia) no estado de Indiana, nos Estados Unidos, um rapaz desaparece quando voltava para casa de bicicleta. À medida que procuram por Will e por respostas, os amigos acabam por encontrar uma complexa teia de forças paranormais e segredos governamentais.
É ficção científica, é mistério, com salpicos de terror, é fantasia, é drama adulto e adolescente. É o renascimento de Dungeons & Dragons como produto "mainstream" (com grande ajuda do podcast "Critical Role") — os nomes dos vilões, como Vecna, baseiam-se todos em monstros do jogo —, é a apresentação dos jovens a ícones musicais como Metallica e Kate Bush, é a curiosidade com waffles congelados.
Os fãs não escondem o entusiasmo: entre 17 e 23 de novembro, "Stranger Things" tornou-se a primeira série da Netflix a ter quatro temporadas em simultâneo no top-10 global de conteúdos mais vistos da plataforma, com um total de 13,6 milhões de visualizações distribuídas pelo quarteto de capítulos.
A ideia foi apresentada pelos gémeos Matt e Ross Duffer, conhecidos como os Irmãos Duffer, a pelo menos 15 estações de televisão. A resposta foi sempre a mesma: não. Uma série com crianças que não era para crianças não funcionaria, diziam. O rol de chumbos terminou no início de 2015, quando a produtora 21 Laps Entertainment (responsável por filmes como "Arrival", "À Noite, no Museu" e "Free Guy: Herói Improvável") decidiu apostar no argumento do episódio piloto e apresentá-lo à Netflix, que comprou logo uma temporada inteira.
Inicialmente, a série chamava-se "Montauk". É o nome de uma terra no Estado de Nova Iorque, protagonista de várias teorias da conspiração relativas a experiências secretas do governo e tinha sido palco de filmagens para "Tubarão", o clássico de Steven Spielberg. No entanto, os Irmãos Duffer decidiram deslocar a trama para a cidade ficcional de Hawkins e, com isso, foram obrigados a mudar de nome. Depois de muitas discussões, chegaram a um consenso: "Stranger Things".
A série foi lançada a 15 de julho de 2016. Rapidamente se tornou um "sleeper hit".
"Na primeira temporada, a série aparece um bocadinho de surpresa. Não foi feita uma enorme promoção, fora dos Estados Unidos, e o fenómeno quase que nasce e cresce sozinho. E depois, através do passa-palavra, acaba por ocupar um espaço fundamental", salienta, em declarações à Renascença, a jornalista Joana Amaral Cardoso, do "Público", especialista em entretenimento. "A Netflix consegue ali, naquele momento, em 2016, e com a resposta do público, criar um fenómeno transversal à cultura, arrisco dizer, mundial", vinca.
"Stranger Things" é um sucesso a nível global. A Netflix não deu números para a primeira temporada, mas sabe-se que a terceira quebrou recordes de audiência para o serviço de "streaming": no espaço de um mês, 64 milhões de casas já tinham visto a temporada inteira. Em três dias, 18,2 milhões tinham visto a série toda.
Uma das razões para isso é que a série tanto agrada aos mais novos, que se veem representados no quarteto (agora sexteto) de protagonistas, e aos jovens adultos, com Steve, Nancy, Jonathan e, mais tarde, Robin; como aos mais velhos, que além de poderem seguir a história de Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour) e demais pais, são atraídos pela nostalgia dos anos 80.
"A série foi feita pelos irmãos Duffer assumidamente como um tributo e uma espécie de prolongamento daquilo que eles viram e consumiram enquanto crianças e jovens espectadores nos anos 80. Tem muitas dívidas ao imaginário de filmes em que, basicamente, as crianças viviam numa liberdade que agora já não é tão frequente, com as viagens de bicicleta ao fim do dia e a amizade a ser um foco, sem telemóveis, sem outras distrações", explica Amaral Cardoso.
Ao mesmo tempo, os Irmãos Duffer "foram um pouco visionários", salienta a jornalista, ao acrescentar à receita uma mistura do sobrenatural com teorias da conspiração: "Introduzem esse elemento de sobrenatural misturado com algo de errado que se passa numa pequena cidade."
"O mistério acaba por ter ramificações não só no 'Upside Down', o famoso mundo ao contrário e escondido da série, mas também em termos de implicações governamentais, de abuso da parte dos cientistas. Essa conjugação de fatores faz com que atraia tanto as gerações da mesma idade dos Irmãos Duffer, quanto os jovens espectadores que veem ali uma série que, acima de tudo, e com aquela primeira temporada, é extremamente bem feita, com meios de produção e o desenvolvimento, à época e cada vez mais, da tecnologia de efeitos visuais, que faz com que tudo possa ser em grande. É a televisão 'blockbuster', no fundo", diz.
Não foram apenas os fãs que ficaram rendidos a "Stranger Things". A série foi elogiada pela crítica e recebeu quatro nomeações para os Golden Globes e 57 aos Emmy (venceu 12 prémios, todos em categorias técnicas). Venceu um Critics' Choice Award: para David Harbour, melhor ator secundário numa série dramática.
Importa ressalvar que "Stranger Things" não foi o primeiro êxito da Netflix. "House of Cards", até à saída de Kevin Spacey face a acusações de agressão sexual, "Orange Is the New Black", "Daredevil", "Sense8", "Narcos", "Jessica Jones", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Grace and Frankie" eram já sucessos junto do público e da crítica. Contudo, faltava um fenómeno global à plataforma.
"Alguns detratores do 'streaming' e algumas pessoas mais céticas consideravam que a Netflix não tinha conseguido fazer um verdadeiro fenómeno e deixar uma marca duradoura, porque o seu traço fundamental era a estreia intensiva e constante de novos e novos títulos. 'Stranger Things' é exatamente a primeira grande pegada da Netflix na cultura pop", assinala Joana Amaral Cardoso.
Para a jornalista, o primeiro passo da Netflix rumo ao que o "streaming" é hoje foi a estreia de "House of Cards" em 2013, toda de uma vez: "Inaugurou o fenómeno do 'binge watching'. Esse foi o momento em que a Netflix mudou as regras do jogo."
Três anos mais tarde, "Stranger Things" cimentou a cultura do "binge watching", mais ainda "com o seu público essencial, que é aquele público que, sendo jovem, está a crescer com a plataforma e a acompanhá-la ao longo da sua expansão".
Claro que é difícil dizer que o "streaming" não seria o que é agora sem um fenómeno como "Stranger Things". E é também verdade que a série dos Irmãos Duffer não foi o primeiro responsável pelo surgimento do "binge watching" como principal método de consumo de conteúdo televisivo de ficção. Contudo, foi certamente um dos catalisadores em ambas as frentes.
"É, de facto, uma marca, um título, com todas as ramificações que tem, em termos de 'merchandising' e de entrada tentacular no próprio vocabulário, não só do 'streaming', mas dos espectadores... E, nesse sentido, sim, 'Stranger Things' é um marco. Provavelmente, é o grande catalisador da segunda década do século XXI, em relação ao 'streaming'", sustenta Joana Amaral Cardoso.
E será "Stranger Things", também, um dos responsáveis pela recente metamorfose do "streaming", com um regresso de outras plataformas a um formato mais faseado de lançamento de séries e maior celeridade na produção de temporadas?
A primeira temporada saiu em julho de 2016. A segunda foi lançada um ano e três meses depois, em outubro de 2017. A partir daí, os tempos de espera aumentaram progressivamente: quase dois anos para a terceira temporada, estreada em julho 2019; quase três para a quarta, cuja primeira parte saiu em maio de 2022 (a segunda em julho); e, agora, três anos e quatro meses para a primeira parte da quinta, com quatro episódios, em novembro de 2025. A segunda parte sairá a 25 de dezembro, com três episódios, e o episódio final sairá no último dia do ano.
Já lá vão nove anos. Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler, o principal protagonista da série, começou as filmagens da série com 13 anos, no final de 2015. Filmou a última cena de "Stranger Things" no dia 20 de dezembro de 2024, três dias antes de completar 22 anos de idade. A sua personagem tem 17 anos na quinta e derradeira temporada. Em oito anos, Mike envelheceu cinco.
É verdade que parte desta demora, da quarta para a quinta temporadas, foi forçada, devido aos impactos residuais da pandemia da Covid-19 na indústria e, depois, às greves dos argumentistas e dos atores. Também houve retoques aos argumentos, depois das reações menos positivas dos fãs e de colaboradores à quarta "season". Ainda assim, "Stranger Things" não é caso único nestes tempos de espera.
Também na Netflix, "Bridgerton" obriga os fãs a aguardar dois anos entre capítulos e quem vê "Wednesday" teve de esperar três anos pela segunda temporada; na HBO, "Euphoria" e The Last of Us" também tardaram três anos em lançar a segunda leva de episódios. Na Prime Video, o tempo de espera para "A Roda do Tempo", "The Boys" (a partir do segundo capítulo) e "Gen V" é de dois anos.
O mesmo se aplica às séries da Apple TV, como "The Morning Show", "Bad Sisters" e "The Buccaneers". Por outro lado, "Severance" demorou três anos. "Slow Horses" e "Silo", duas exceções a esta regra tácita, têm tido novas temporadas ano a ano (há ainda o caso de "For All Mankind", cuja última série foi a mais célere: um ano).
Na comédia, o caso muda de figura. "Temos um Infiltrado" (Netflix), "Homicídios ao Domicílio" (Hulu/Disney+) e "The Bear" (FX, disponível na Disney+ em Portugal) lançam novos episódios todos os anos.
O que está a mudar transversalmente é a forma como as plataformas de "streaming" lançam as temporadas das suas séries. Se antes a regra era disparar tudo de uma vez, para fomentar o "binge watching", agora vemos cada vez mais faseamento. Um estudo da empresa de estatística "Fabric" mostra que, entre 2024 e 2025, a mudança foi geral e, em alguns casos, drástica.
A Disney+ lançou 67% das suas séries de uma vez em 2024 e apenas 25% em 2025. A HBO Max foi de 50% para 11%. A própria Netflix, mais resistente, passou de 89% e 68%. O maior ganho foi na estreia de séries em partes: a Disney+ e a HBO Max passaram de 0% para 25% e 33%, respetivamente; já a Netflix, que já apostara nesse modelo em 2024, passou de 0% de séries com lançamento semanal para 14%.
A Prime Video contraria a tendência: aumentou nas estreias de uma só vez (de 33% em 2024 para 67% em 2025) e, por consequência, reduziu nos lançamentos por partes (17% para 11%) e, de modo vertiginoso, nos semanais (de 50% para 6%).
À Renascença, Joana Amaral Cardoso assume que "o modelo do 'streaming', em termos de negócio, mudou e isso começa a ver-se até em coisas bastante mais aborrecidas do que as posições de séries nos 'tops' de mais vistas". Agora, contam também critérios como o número de assinantes e o tempo despendido pelo espectador na plataforma e, até, em cada série, temporada e episódio.
"Essa necessidade acaba por corresponder a esta mudança de estratégia nas estreias. Era sobejamente evidente que isto iria ter de acontecer, porque quando as outras plataformas começam a lançar também as suas séries exclusivas em 'streaming', ou globalmente em 'streaming', fazem-no semanalmente. Séries como 'The Last of Us', 'The White Lotus' e as séries Star Wars e Marvel da Disney+, quando fazem essa estreia semanal, acabam por aumentar a sua pegada também mediática e nas redes sociais. E isso é um indicador que conta cada vez mais para as plataformas e para a manutenção de fenómenos ativos e a borbulhar na cultura e no momento cultural, mas também no seu objetivo final, que é de facto que as pessoas passem mais tempo na plataforma", esclarece a jornalista.
Assim chegamos a este lançamento de "Stranger Things" em três partes: como referido, quatro episódios esta quinta-feira, a partir da 1h00 da manhã, três no dia de Natal e o final da série no dia 31 de dezembro.
"Esta temporada vai estrear-se em três pedaços e isso faz com que as pessoas vão em três momentos diferentes, pelo menos, estar a promover e a consumir simultaneamente esta série: a falar da Netflix, a falar dela nas redes sociais, a falar dela nos encontros entre amigos e a tornar o passa-palavra uma coisa que tem marcos temporais", conclui Joana Amaral Cardoso.