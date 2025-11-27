Annie Leibovitz: "A moda e a comédia têm-nos ajudado a sobreviver nestes tempos difíceis da política"

As mulheres de Annie Leibovitz

As mulheres são um dos focos desta exposição. Surgem retratados nomes como Sarah Jessica Parker, Rihana, Pina Bausch, Susan Sontag, Patti Smith, Laurie Anderson ou Diane Keaton. Sobre Keaton, que morreu recentemente, Annie Leibovitz lembra como trabalhou com a atriz toda a vida.

“Percebi que ela me tinha realmente inspirado. Marcou com a sua forma de vestir e como viveu a sua vida. Era muito diferente do resto das estrelas de Hollywood. Ela era uma artista e também fotógrafa. Chegava ao estúdio com ideias”, explicou.

“Lembro-me de uma das primeiras vezes que a fotografei, estava um editor de moda da Vannity Fair cheio de ideias para ela, e eu disse-lhe: 'Ela não vai vestir nada disso!' e claro que não vestiu! Ela tinha as suas ideias e ele, não estou a brincar, foi para um canto chorar”, recorda.

Esta história serve à fotógrafa norte-americana para falar das mulheres de hoje em dia. “Hoje é bom de ver que a maioria das mulheres, veste o que quer. Há como um coro de confiança na forma de ser mulher hoje”, afirma.

Ao percorrer o trabalho de Annie Leibovitz na Corunha percebemos o tempo de vida da fotógrafa e os seus contemporâneos. “Apercebi-me nos últimos 10 anos ou mais que estava numa posição única de retratar o meu tempo e a minha vida. Claro que não vou conseguir fotografar todos, vão faltar muitas pessoas, mas podem achar isto tonto, mas acho que todos são interessantes. Não consigo evitá-lo”.

A mesma obsessão com que fotografou os Rolling Stones aos 20 anos continua. “Vou para cada sessão tentando dar o meu melhor e a tentar entender a pessoa, seja ela um rei ou um designer de moda. Só os tento perceber!”, admite.

Para Annie Leibovitz, hoje quando retrata alguém importa-lhe a “intemporalidade” da fotografia. “Gosto de sair de uma sessão fotográfica sabendo que fiz algo que pode perdurar no tempo, independentemente de quem seja o retratado”, explicou.