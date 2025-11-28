“Batata”, “mesa” e touradas: a herança portuguesa do Prémio Nobel da Literatura Abdulrazak Gurnah

Vive há décadas em Inglaterra, mas continua a escrever sobre o seu país que então se chamava Zanzibar, e que agora integra a Tanzânia. Abdulrazak Gurnah que venceu o Prémio Nobel da Literatura em 2021 quer contar as histórias do outro lado da colonização.

“Grande parte da literatura sobre o assunto foi escrita pelos europeus. Eles escrevem com base no que conhecem”, aponta em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença. O escritor admite, contudo, que não escreve sobre heróis, mas sim sobre pessoas comuns, as que diz conhecer.

O autor de “Gente da Casa” (ed. Cavalo de Ferro) que sabe algumas palavras portuguesas deixadas em Zanzibar pelos navegadores, considera que hoje há outra “espécie de domínio colonial” com as grandes empresas como a Google, a Amazon ou o Tik Tok. A diferença da colonização de há 500 anos é que é “instantânea”, aponta o Nobel.

“Gente da Casa" é o seu último livro traduzido para Portugal. É uma história sobre três personagens de diferentes níveis sociais. Este é um livro que fala sobre o destino?

Provavelmente não usaria a palavra destino. Parece uma palavra muito forte. Diria que tive interesse em investigar como é as pessoas lidam com o que a vida lhes dá. Neste caso, três pessoas, embora existam outras na história, claro, mas as três personagens principais partem de situações diferentes.

Uma delas é órfã e não sabe muito sobre a sua família. Foi retirada da escola. É empregado doméstico. O outro, foi abandonado pela mãe, mas não de uma forma invulgar porque o deixa aos cuidados dos avós. Mas tem um caminho muito mais linear na vida, porque vai à escola, tem um irmão que o apoia, etc.

Já a jovem, a menina que se torna mulher, tem pais muito ansiosos, preocupados com a sua saúde. Ou seja, todos começam em pontos de partida diferentes, tal como todos nós e todos nós lidamos com o que a vida nos reservou. Depois temos de fazer algo com isso. Temos de viver.

Portanto, o meu interesse era ver como é que estas três pessoas lidariam com o que a vida lhes reservou. Por isso, digo que não é o destino. É mais sobre o que uma pessoa faz com a vida para construir algo, para se realizar.

Podemos dizer que isso também aconteceu consigo quando deixou Zanzibar e foi para Inglaterra?

Sim, com certeza. Mas acho que isso acontece com toda a gente, na verdade. Só que, em certa medida, é mais difícil para uns do que para outros. Uns nascem com famílias que os apoiam ou em circunstâncias prósperas, e outros não.

Mas todos temos de nos virar, independentemente da nossa sorte.

Mas é preciso saber estar atento aos sinais para escolher que caminho trilhar

Por isso, é interessante refletir ou investigar, porque as escolhas estão sempre a surgir diante de nós. E à medida que crescemos e nos tornamos adultos, já não há pais para nos orientar e aconselhar. Precisamos de tomar decisões por nós próprios, e fazê-lo com um certo grau de integridade.

Não se trata tanto de fazer o que é certo no sentido em que existe algo certo e algo errado, mas sim de fazer o que é bom não só para nós, mas para os outros.

Utilizou a palavra investigar. Investiga os seus personagens enquanto escreve ou já sabe que história eles vão contar?

Existe uma ideia, e eu, no meu processo de escrita, passo bastante tempo antes de começar a escrever, apenas a pensar nessa pessoa.

A literatura lembra-nos que fazemos parte de algo maior, que partilhamos a nossa humanidade com os outros.

Então primeiro escreve o livro na sua cabeça?

Não todo, e nem é que eu pense nisso de forma muito detalhada, mas pode vir-me à cabeça enquanto estou a fazer outra coisa. Posso de repente pensar: "OK, esta é uma boa maneira de pensar sobre ele", ou "quantos anos tem?", ou algo do género. Portanto, todos estes detalhes vão-se encaixando aos poucos, e aí tenho um plano geral, um esboço.

Depois também preciso de pensar em que voz é que isto vai encaixar e escrevo. Todos estes são os prazeres da escrita. Isto não é difícil, é o que torna tudo interessante.

Contudo, quando começo, às vezes simplesmente não funciona assim. Então penso: "Não, esta abordagem está errada, deixa-me pensar melhor!".

Por isso, respondendo à sua pergunta, mesmo que comece com uma imagem bastante concreta, sou muitas vezes obrigado a alterá-la, a corrigi-la, a fazê-la funcionar em conjunto com a de outra personagem. Será que essa pessoa diria mesmo isso a outra? Bom, como lhe disse, esses são os prazeres deste tipo de escrita que não segue um plano.

Eu não tenho um quadro com tudo anotado para dizer: "Este aqui vai fazer isto, este aqui vai fazer aquilo". Mas tenho apontamentos e ideias, e vai-se escrevendo, adaptando-as, alterando-as, melhorando-as, espero!