Porto dá início à magia do Natal com luzes e concerto de Mariza nos Aliados. Veja as imagens

Nem a chuva conseguiu travar a multidão que encheu a Avenida dos Aliados para assistir ao arranque oficial da época natalícia na cidade do Porto.

Milhares de pessoas marcaram presença na inauguração das luzes de Natal, que transformaram o coração da cidade num cenário luminoso e festivo.

O momento alto da noite foi a inauguração da imponente árvore de Natal na Praça do General Humberto Delgado, que arrancou aplausos entusiasmados dos portuenses.

O acender das luzes e da árvore foi acompanhado de um espetáculo de videomapping, intitulado "Missão Nutcrackers, O Natal Chega à Cidade", projetado na fachada da Câmara do Porto e com elementos a marcarem toda a extensão da Avenida dos Aliados. Seguiu-se o primeiro grande momento musical da programação: o concerto de Mariza.

As luzes natalícias vão permanecer acesas até 6 de janeiro. De domingo a quinta-feira, poderão ser apreciadas entre as 17h30 e as 23h00. Às sextas-feiras e sábados o horário prolonga-se até à meia-noite, garantindo que a magia do Natal ilumina a cidade durante toda a quadra festiva.

Nos Aliados, a programação natalícia inclui vários concertos: Capitão Fausto, acompanhados pela Orquestra da Academia de Música Costa Cabral, sobem ao palco no dia 7 de dezembro, às 18h00. Segue-se a banda Vizinhos, no dia 14 de dezembro, também às 18h00, e Rita Rocha, que contará com a participação especial de Guga, no dia 21 de dezembro, às 18h00.

No dia 20 de dezembro, à mesma hora, realiza-se o espetáculo final do projeto municipal Desporto no Bairro, reunindo atletas nacionais e internacionais, bem como jovens dos bairros da cidade.

À semelhança dos anos anteriores, a autarquia estabeleceu uma parceria com a Associação dos Comerciantes do Porto para a iluminação de Natal, investindo 700 mil euros, valor idêntico ao de 2024.

Até 30 de dezembro, o Jardim da Cordoaria acolhe o tradicional Mercado de Natal, com a Casa do Pai Natal, aberta a todas as idades, e a Tenda de Cristal, dedicada a oficinas para os mais pequenos. O mercado funciona de segunda a quinta-feira, das 11h00 às 20h00; sextas-feiras e vésperas de feriados, das 11h00 às 21h00; sábados, das 10h00 às 21h00; e domingos e feriados, das 10h00 às 20h00.

No Largo Amor de Perdição, regressam a habitual Pista de Gelo, o Carrossel Parisiense e a Tenda de Natal, um espaço com programação aberta a todos, que inclui espetáculos de novo circo, dança, música, teatro das escolas da cidade e muitas surpresas para todas as gerações.