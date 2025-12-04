Teresa Villaverde filma as feridas dos sobreviventes de Pedrogão Grande

Foi depois de ter percorrido as estreitas estradas de Pedrogão Grande, pretas de cinza um ano depois dos incêndios de 2017, que Teresa Villaverde quis levar para o cinema as histórias daqueles que sobreviveram aos fogos.

“Justa”, que esta quinta-feira chega às salas de cinema portuguesas, é um olhar para aqueles que são as outras vítimas dos incêndios que fizeram mais de 60 mortos. O filme conta as histórias de um conjunto de pessoas que perderam familiares próximos nos fogos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Teresa Villaverde explica ao Ensaio Geral, da Renascença, que fez uma pesquisa. Foi ao encontro das “pessoas que tinham perdido familiares, as suas casas com as memórias lá dentro”. Foi sem câmara ou gravador na mão que a realizadora viu as portas de várias casas abrirem-se e para tal contou com “a ajuda da Associação das Vítimas de Pedrógão Grande”.

Esta ficção baseada em histórias reais conta com a participação da prestigiada atriz brasileira Betty Faria que, aos 84 anos, interpreta o papel de uma mulher que perdeu o marido e a visão nos incêndios. “É uma enorme atriz que aqui faz um trabalho bastante diferente do que tem feito”, diz Teresa Villaverde.

“Ela poderia ser reticente em trabalhar com atores não profissionais e para ela não foi de todo uma questão. Foi uma grande ajuda para os outros atores”, explica a realizadora, que conta no filme com Madalena Cunha, Ricardo Vidal, Filomena Cautela, Alexandre Batista, Anabela Moreira, Robinson Stévenin, Francisco Nascimento ou João Pedro Vaz.