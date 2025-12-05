Netflix compra a Warner Bros. O que pode mudar na indústria do Cinema?

O fim das salas de Cinema?

Um grupo de cineastas e produtores anónimos assinaram uma carta dirigida ao Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) a alertar para uma potencial "destruição" do mercado das salas de Cinema tradicionais. Isto porque, até agora, a Netflix tem mantido uma política bastante cética quanto ao lançamento dos seus conteúdos em sala, procurando privilegiar o streaming dos seus filmes, mesmo aqueles feitos por realizadores consagrados como Guillermo Del Toro, David Fincher ou Martin Scorsese.

Em 2023, Ted Sarandos - um dos CEOs da Netflix e a mais alta figura pública da empresa - disse mesmo numa chamada com acionistas que "levar a malta às salas simplesmente não é o nosso ramo". E a verdade é que as principais exibidoras norte-americanas criticam, constantemente, a estratégia para a distribuição (ou falta dela) em sala da Netflix. De resto, a AMC - a maior exibidora dos EUA - está praticamente de relações cortadas com a empresa de streaming, recusando-se a passar filmes em janelas de apenas 15 dias (como é a preferência da Netflix).

Antes do acordo ser firmado, a "Variety" escrevia que a proposta da Netflix para adquirir a Warner Bros. contemplava, precisamente, que futuros filmes do estúdio estejam em sala por apenas duas semanas, antes de serem disponibilizados em streaming. Uma decisão que a Netflix negou até agora, alegando que quer respeitar o "legado cinematográfico" que pretende adquirir.

A carta assinada por realizadores e produtores, que dizem preferir manterem-se anónimos por medo de retaliação por parte destas empresas, apontam que a Netflix poderia "asfixiar" as salas de Cinema, caso o acordo em causa se concretizasse.

A Warner Bros. lançou em sala 12 filmes em 2025, como os êxitos de bilheteira "Um Filme Minecraft", "Superman" e "F1: O Filme" e os candidatos sérios aos Óscares "Batalha Atrás de Batalha" e "Pecadores". A menos de um mês do final do ano, é o estúdio de Hollywood mais bem-sucedido nas salas de Cinema, em 2025.

Por isso, o grupo de profissionais da indústria pede, urgentemente, ao Congresso norte-americano que analise a proposta da Netflix "sob o mais alto escrutínio" das regras da concorrência do país.