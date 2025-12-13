Dick Van Dyke celebra 100 anos a dançar pelo palco e pelo ecrã

A conquista dos palcos e dos ecrãs

O arranque da década de 60 acabou por ser fundamental para lançar Dick Van Dyke no estrelato e fazer do seu nome um dos mais acarinhados pelo público norte-americano.

O seu primeiro grande momento de destaque surgiu no musical “Bye Bye Birdie”, que lhe valeu o prémio Tony de Melhor Ator, em 1961. Dois anos depois , repetiu o papel no Cinema, quando o musical chegou ao grande ecrã, numa adaptação que não satisfez o artista, mas que não deixou de ser um grande sucesso de bilheteira.

Pelo meio, em 1961, também se tornou protagonista na televisão. A sitcom “The Dick Van Dyke Show” foi um êxito, valendo ao ator três Emmys por Melhor Ator, ao longo de cinco temporadas.

E como nada parecia parar Van Dyke, em 1964 conseguiu um papel como um limpa-chaminés em “Mary Poppins”. Nem tudo correu bem, pois o sotaque cockney londrino que utilizou para a personagem recebeu bastantes críticas. Não obstante, a sua prestação no filme tornou-se icónica e uma das canções que interpretou, “Chim Chim Cher-ee”, venceu o Óscar de Melhor Canção Original.

Ao longo das décadas seguintes, Dick Van Dyke continuou bastante ativo na televisão norte-americana, variando entre projetos de comédia e aparições especiais em séries criminais como “Matlock” ou “Columbo”.

Em 1976, criou o programa de sketches “Van Dyke and Company”, importante para introduzir o então novato Andy Kaufman ao público. O programa durou pouco tempo, mas recebeu mesmo um Emmy.

No cinema, fez sempre menos aparições, participando em papéis mais curtos, como no filme de culto “Dick Tracy”, em 1990.

Nessa mesma década, tornou-se protagonista da série “Diagnosis: Murder”, em que interpretava um médico que ajudava o filho detetive a resolver crimes – o papel do filho ficcional foi assumido pelo filho real de Van Dyke: Barry. A série acabou por durar oito temporadas e teve cinco filmes feitos para televisão.