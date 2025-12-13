Dick Van Dyke celebra 100 anos a dançar pelo palco e pelo ecrã

13 dez, 2025 - 08:30 • João Malheiro
Dick Van Dyke celebra este sábado, 13 de dezembro, 100 anos. É uma vida tão longa quanto um século que o ator e comediante tem aproveitado para construir um percurso extenso no mundo do entretenimento.
Uma das caras mais reconhecidas e amadas pelo público norte-americano, Dick Van Dyke conquistou tanto a Broadway, como Hollywood. Ao todo, soma seis estatuetas Emmy, um Grammy e um Tony. Só lhe falta um Óscar, um prémio para o qual nunca foi nomeado.
Nas últimas décadas, com o avançar da idade, a sua presença na ribalta tem sido bastante mais reduzida, mas o artista não parou de trabalhar. Continuou a fazer filmes e séries para lá dos 90 e recebeu mesmo um Daytime Emmy, em 2023, por uma participação especial na telenovela “Days of Our Lives”.
Aproveitamos o aniversário para olhar para a longa carreira que Dick Van Dyke construiu durante os seus 100 anos de vida.
Richard Wayne Van Dyke nasceu a 13 de dezembro de 1925, no estado do Missouri. Era filho do vendedor porta a porta Loren Wayne Van Dyke, conhecido como “Cookie”, e da oficial de justiça Hazel Victoria. É descendente direto de peregrinos ingleses que viajaram em 1620 para a América do Norte.
A mãe era profundamente religiosa, incutindo em Dick Van Dyke um interesse pelo pensamento espiritual. A certo ponto, chegou mesmo a equacionar seguir uma vida enquanto padre, mas a verdade é que também gostava muito de participar no coro e no clube de teatro da escola.
A veia artística venceu, mas manteve uma ligação à religião. Pertencendo à Igreja Presbiteriana, foi catequista, em paralelo com a carreira no mundo do entretenimento, e continuou a estudar escrituras.
A Segunda Guerra Mundial obrigou-o a largar a escola, mas, apesar do treino enquanto piloto, só o permitiram ser um radialista dentro das tropas norte-americanas, devido ao seu peso bastante reduzido.
A ligação à rádio de Dick Van Dyke manteve-se para lá do serviço militar e o meio serviu de porta de entrada para o universo da comédia e do espetáculo. No final dos anos 50, era já um humorista com tempo de antena limitado na televisão.
O arranque da década de 60 acabou por ser fundamental para lançar Dick Van Dyke no estrelato e fazer do seu nome um dos mais acarinhados pelo público norte-americano.
O seu primeiro grande momento de destaque surgiu no musical “Bye Bye Birdie”, que lhe valeu o prémio Tony de Melhor Ator, em 1961. Dois anos depois , repetiu o papel no Cinema, quando o musical chegou ao grande ecrã, numa adaptação que não satisfez o artista, mas que não deixou de ser um grande sucesso de bilheteira.
Pelo meio, em 1961, também se tornou protagonista na televisão. A sitcom “The Dick Van Dyke Show” foi um êxito, valendo ao ator três Emmys por Melhor Ator, ao longo de cinco temporadas.
E como nada parecia parar Van Dyke, em 1964 conseguiu um papel como um limpa-chaminés em “Mary Poppins”. Nem tudo correu bem, pois o sotaque cockney londrino que utilizou para a personagem recebeu bastantes críticas. Não obstante, a sua prestação no filme tornou-se icónica e uma das canções que interpretou, “Chim Chim Cher-ee”, venceu o Óscar de Melhor Canção Original.
Ao longo das décadas seguintes, Dick Van Dyke continuou bastante ativo na televisão norte-americana, variando entre projetos de comédia e aparições especiais em séries criminais como “Matlock” ou “Columbo”.
Em 1976, criou o programa de sketches “Van Dyke and Company”, importante para introduzir o então novato Andy Kaufman ao público. O programa durou pouco tempo, mas recebeu mesmo um Emmy.
No cinema, fez sempre menos aparições, participando em papéis mais curtos, como no filme de culto “Dick Tracy”, em 1990.
Nessa mesma década, tornou-se protagonista da série “Diagnosis: Murder”, em que interpretava um médico que ajudava o filho detetive a resolver crimes – o papel do filho ficcional foi assumido pelo filho real de Van Dyke: Barry. A série acabou por durar oito temporadas e teve cinco filmes feitos para televisão.
No século XXI, Dick Van Dyke começou a assumir cada vez menos papéis, mas desengane-se quem possa pensar que, com a idade avançada, o artista alguma vez equacionou retirar-se por completo. Antes pelo contrário.
Apesar de, durante 25 anos, ter tido problemas com o alcoolismo e ter sido um fumador durante grande parte da sua vida, a verdade é que a saúde de Dick Van Dyke é invejável e o ator continuou a trabalhar na indústria do cinema e da televisão.
Em 2018, na sequela "O Regresso de Mary Poppins", o artista regressou igualmente, desta vez a fazer do filho da sua personagem no filme original. Dick Van Dyke protagoniza mesmo um dos momentos mais marcantes da longa-metragem, quando, aos 93 anos, canta, dança e salta em cima de uma mesa.
Em 2024, aos 98 anos, Dick Van Dyke tornou-se a pessoa mais velha de sempre a vencer um Daytime Emmy, galardoado pelas suas aparições especiais na telenovela “Days of Our Lives”.
Nesse mesmo ano, a sua vivacidade voltou a surpreender, quando dançou descalço para o videoclipe da canção dos Coldplay “All My Love”.
Este ano, agora que celebra 100 anos, lança uma autobiografia: “100 Rules for Living to 100: An Optimist's Guide to a Happy Life” - ainda sem tradução portuguesa.
Há uma semana, entrevistado pelo Today Show, Dick Van Dyke refletiu sobre o seu legado, expressando que não quer saber por quanto tempo a memória do seu nome vai perdurar.
“Apenas quero saber da resistência daquilo que partilhei com o mundo: Humor, compaixão, um gosto pela vida e um amor pela música”, admitiu.