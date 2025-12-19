Quer oferecer um livro no Natal? Temos sugestões

19 dez, 2025 - 18:17 • Maria João Costa
Sente-se perdido quando entra na livraria e vê tantas novidades? Não sabe que livro escolher para oferecer neste Natal? Elegemos algumas das novidades editorias para o ajudar a escolher um presente e temos livros para todos os gostos.
Se tem crianças, temos dois livros, um de Mia Couto e outro de Martim Sousa Tavares; se quer oferecer uma biografia, temos uma sobre Egas Moniz; se procura um romance, sugerimos o novo livro de João Tordo, mas se prefere um livro mais espiritual, temos a nova obra do jesuíta Paulo Duarte e a nova tradução de Frederico Lourenço da Bíblia. Desta vez o Prémio Pessoa trabalhou no Antigo Testamento.
“Génesis é o livro mais belo, porque fala daquilo que é mais profundo para a humanidade e fá-lo com a arte de narrar. Não há uma palavra a mais”, diz Frederico Lourenço sobre um dos livros contidos na nova tradução da Bíblia que está a lançar e que reúne o Pentateuco.
São os cinco livros do Antigo Testamento — Génesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio — que o escritor e professor universitário agora apresenta num volume recheado de notas de rodapé que ajudam o leitor a entender as entranhas do trabalho de tradução.
À Renascença, Frederico Lourenço admite que hoje é um “tradutor diferente” daquele que há quase uma década começou esta empreitada de traduzir a partir da Bíblia Grega, os Quatro Evangelhos.
“A tradução da Bíblia contribuiu para desmontar os problemas que durante 27 anos me mantiveram longe da Igreja, onde eu agora me sinto, em casa”, confessa o vencedor do Prémio Pessoa 2016 que diz-se agora “católico praticante”.
“Graças ao advento da tecnologia, todos os telefones receberam a mensagem no mesmo segundo. Rebecca morrera.” É com estas linhas que começa o mais recente romance do escritor João Tordo.
A ação do livro passa-se entre Portugal e a Irlanda, onde um grupo de colegas de faculdade se reúne ao fim de quase 40 anos para uma despedida.
Este é um livro, explica o escritor à Renascença, já tinha sido escrito há muito. “Foi escrito entre 2017 e 2018 e ficou na gaveta durante vários anos porque foi um livro que precisou de maturação, o que não é muito comum comigo, porque acabo os livros e passo para a reescrita e são publicados”.
A razão prende-se com o facto de este ser um livro que tem “fundamentos na vida real”, explica João Tordo. O autor foi “estudante em Inglaterra em 1998”, onde “conheceu um grupo muito diferente” de si e que foi “muito desafiante”. Este grupo inspira o que é retratado neste romance.
E se um dia alguém tivesse cortado todas as árvores? A pergunta inquietante pretende despertar as mentes dos mais novos, no livro “As Sementes do Céu” que o escritor Mia Couto escreveu para crianças.
Com ilustração de Susa Monteiro, o livro mergulha na relação entre um avô e um neto e convida a uma reflexão sobre a preservação do meio ambiente. Mia Couto diz que “é uma história singela e meia surreal” e que só assim sabe “fazer”.
É um livro que “pede uma imaginação” que as crianças sabem ter, diz Mia Couto, que explica que é uma história que usa a “ponte entre gerações” para falar da “luta pela floresta” e pela “preservação da árvore”. Não é um livro ativista, refere o autor que indica que a história “é mais sonhada e vivida”.
A avó Sofia de Mello Bryener Andersen escreveu para os filhos, o pai Miguel Sousa Tavares escreveu para os filhos, e agora que Martim Sousa Tavares foi pai deu continuidade ao que diz ser um “negócio de família” e escreveu também um livro para a filha.
O maestro explica que “é um livro que tem como ponto de partida a música”. “O Rei com música na cabeça” é o livro em que Martim Sousa Tavares conta com a ilustração da Raquel Costa e que, nas palavras do autor, mistura “o absurdo com o efeito cómico”.
A “premissa” do livro é “muito simples”, explica Martim Sousa Tavares: “Será que uma nota musical tem o poder de mudar o mundo?” O maestro diz que chegou à “conclusão que sim”.
É o único Prémio Nobel da Medicina português. Foi também importante político e uma figura que teve um relacionamento tenso com Salazar durante o Estado Novo. António de seu primeiro nome, mais conhecido pelo apelido Egas Moniz, foi um “parlamentar de verbo inflamado” que enfrentou a prisão por várias vezes e colocou Portugal no palco do Nobel.
Já não é a primeira biografia que sai sobre Egas Moniz, mas aquela que Paulo M. Morais escreveu tenta dar uma visão global desta personagem. Jornalista de formação e romancista, o autor fez uma larga investigação à procura das diferentes facetas deste homem.
“Surpreendeu-me o papel político que acabou por voltar a ter durante o Estado Novo, principalmente depois de receber o Prémio Nobel”, explica Paulo M. Morais. O Nobel permitiu a Egas Moniz uma “capa de proteção”, explica o autor, que indica que depois do prémio o investigador fez afirmações em entrevistas que “dificilmente outras pessoas conseguiriam fazer sem sofrer consequências” do regime de Salazar.
“Crónicas para caminhos de encontros humanos e divinos” é o subtítulo deste livro que o padre jesuíta está a lançar. O livro reúne um conjunto de textos que propõe caminhos de encontros humanos e divinos.
Uma pergunta de uma criança ou de um adulto inquietado com a vida podem ser o gatilho para estes textos que propõe reflexões diversas. Paulo Duarte é um padre muito presente nas redes sociais e que sabe trabalhar a importância da comunicação.
À Renascença o jesuíta explica que este livro é “antes de mais um encontro connosco próprios”. O padre Paulo Duarte considera que hoje em dia, “com tanta informação” e “ruído”, há muitos que se sentem “de algum modo perdidos”.
Estes encontros que o autor quer despertar podem ser “uma ajuda, uma autorreflexão para promover encontros com outro que possam ser de paz, luz, vida e sem dúvida com Deus, que é Aquele que mais nos estimula a uma relação”.