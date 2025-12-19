Quer oferecer um livro no Natal? Temos sugestões

Frederico Lourenço

“Bíblia - Volume VI - Antigo Testamento - Génesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio” (ed. Quetzal)

“Génesis é o livro mais belo, porque fala daquilo que é mais profundo para a humanidade e fá-lo com a arte de narrar. Não há uma palavra a mais”, diz Frederico Lourenço sobre um dos livros contidos na nova tradução da Bíblia que está a lançar e que reúne o Pentateuco.

São os cinco livros do Antigo Testamento — Génesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio — que o escritor e professor universitário agora apresenta num volume recheado de notas de rodapé que ajudam o leitor a entender as entranhas do trabalho de tradução.

À Renascença, Frederico Lourenço admite que hoje é um “tradutor diferente” daquele que há quase uma década começou esta empreitada de traduzir a partir da Bíblia Grega, os Quatro Evangelhos.

“A tradução da Bíblia contribuiu para desmontar os problemas que durante 27 anos me mantiveram longe da Igreja, onde eu agora me sinto, em casa”, confessa o vencedor do Prémio Pessoa 2016 que diz-se agora “católico praticante”.