Cansado da programação habitual? Veja estes 12 filmes de Natal até ao fim do ano

20 dez, 2025 - 09:00 • Inês Braga Sampaio
"The Twelve Days of Christmas", "Os Doze Dias do Natal" em português, é uma canção de Natal que enumera, de forma cumulativa, uma série de presentes oferecidos em cada um dos 12 dias da época festiva. O "Watch Party", o podcast de cinema e séries da Renascença, não tem presentes para oferecer, mas recomenda 12 filmes para ver nos 12 dias que faltam para o ano terminar.
Nesta lista, escapamos aos títulos mais conhecidos, como "Sozinho em Casa", "O Amor Acontece", "O Amor Não Tira Férias", "Polar Express" e "Um Príncipe de Natal", e deixamos no seu sapatinho filmes deste ano ou que poderão não ter tido a mesma atenção quando saíram — e que continuam disponíveis em Portugal.
O primeiro filme que recomendamos já passou na televisão, mas ainda vai a tempo de puxar a fita atrás na box. "A Biltmore Christmas", que passou na STAR Life ia 17 de dezembro, conta a história de uma argumentista de cinema (Bethany Joy Lenz) que vai parar aos anos 40, às gravações do clássico de Natal cujo remake está a escrever e conhece o elenco original, entre eles o ator Jack Huston (Kristoffer Polaha), que fica muito intrigado com ela.
Filmado na mansão Biltmore, a maior casa privada dos Estados Unidos, é considerado um dos melhores títulos do canal Hallmark dos últimos anos.
Outro dos mais reputados filmes do canal norte-americano é "A Kiss Before Christmas", que pode encontrar na Prime Video. Um homem (James Denton) faz o desejo de alterar uma escolha pivotal que tomou 20 anos atrás, no dia em que conheceu a mulher (Teri Hatcher) e encontra-se de repente numa vida muito diferente daquela que construiu desde então. Tem até ao Dia de Natal para decidir qual das duas vidas quer, mas também para aprender algumas lições importantes de que se tinha esquecido.
É o reencontro de Hatcher e Denton, que interpretaram um dos casais principais de "Donas de Casa Desesperadas", Susan Mayer e Mike Delfino.
De 2021, na Netflix, e para um público mais jovem, há "Love Hard". Nina Dobrev é uma mulher que viaja para uma pequena terra no Natal em busca do homem com quem tem trocado mensagens numa app de encontros, para descobrir que foi vítima de "catfishing". Uma premissa dúbia, mas que resulta numa história de amor ao estilo do clássico "Cyrano de Bergerac". O rapaz que enganou a protagonista (Jimmy O. Yang) presta-se a ajudá-la a conquistar o homem dos seus sonhos (Darren Barnet), para a compensar, mas a vida tem outros planos para eles.
O título é uma junção de "Love Actually" e "Die Hard", os filmes de Natal favoritos dos dois protagonistas — em português "O Amor Acontece" e "Assalto ao Arranha-Céus", respetivamente.
Ainda na Netflix, "Champagne Problems" acompanha Sydney (Minka Kelly), uma empresária norte-americana que viaja para Paris para comprar uma conhecida marca de champanhe, mas encontra um obstáculo num homem que conhece numa livraria (Tom Wozniczka) e que, afinal, tem uma palavra a dizer no negócio.
Este filme vale igualmente pelas vistas, já que foi gravado no castelo Comtesse Lafond em Épernay e no castelo de Taissy in Taissy, em França. "Champagne Problems", que é também o nome de uma canção de Taylor Swift, é uma expressão para problemas relevantes para quem os vive, mas que, comparados com dramas como a fome e desastres naturais, tornam-se triviais. Os chamados "problemas de primeiro mundo".
Começamos pela Prime Video, com um dos originais de 2025. Em "Oh. What. Fun.", Michelle Pfeiffer é uma mulher que se torna invisível durante as Festas, assoberbada por todo o trabalho que faz para que a família se divirta. Essa invisibilidade chega ao cúmulo quando se esquecem dela na véspera de Natal. Sozinha em casa, decide partir à aventura.
Um filme que conta, também, com nomes como Denis Leary, Felicity Jones, Jason Schwartzman, Chloë Grace Moretz e Eva Longoria no elenco. O apelido da família é Clauster, uma referência a "Santa Claus", Pai Natal em inglês.
Em "Merv", um casal que se separou tem de gerir a guarda partilhada do cão, que tem um desejo pelo Natal: que os donos voltem a ficar juntos. Charlie Cox e Zooey Deschanel são os atores principais, mas a grande estrela deste filme é o patudo, que fará as delícias de todos lá em casa.
Este filme foi uma das recomendações da atriz Daniela Ruah, no "Watch Party" da última quinta-feira, 18 de dezembro. E importa referir que "Merv" é um cão real, "Gus", um terrier adotado. Cox gostou tanto de trabalhar com ele que adotou um Border Terrier após as filmagens.
O britânico "Your Christmas or Mine?" é de 2022, mas ainda vale a pena espreitar. Asa Butterfield (conhecido de "Hugo" e "Sex Education") e Cora Kirk interpretam dois jovens que namoram sem conhecimento das respetivas famílias, na tentativa simultânea de fazer uma surpresa, acabam por passar o Natal com os entes queridos um do outro. James nunca contou que vem da aristocracia, mas um contexto militar e de grande amargura; Hayley é de classe operária, uma família numerosa e sempre alegre.
Entram também no filme Harriet Walter, Alex Jennings e Angela Griffin, entre outros nomes conhecidos. Uma sequela, "Your Christmas or Mine 2", saiu em 2023.
Pode ver "Merv" e "O Teu Natal ou o Meu?" na Prime Video.
Passamos agora para a Netflix, para ver "A Merry Little Ex-Mas". Alicia Silverstone e Oliver Hudson são um casal que está separado há alguns meses e decidiu divorciar-se, mas quer celebrar um último Natal como família, com os filhos, que já estão crescidos. Porém, quando Everett aparece com a nova namorada, gera-se o caos.
A namorada de Everett é interpretada por Jameela Jamil, a Tahani de "The Good Place", que foi entrevistada pela Renascença na Web Summit.
Na Netflix, um filme que puxará pelas gargalhadas é "My Secret Santa". Uma mãe solteira (Alexandra Breckenridge) que acaba de ficar desempregada disfarça-se de homem velhinho para fazer de Pai Natal num hotel de luxo e poder pagar o curso de snowboarding da filha. O problema, além da trapaça? É que, ao mesmo tempo, Taylor está a apaixonar-se pelo filho do dono do hotel (Ryan Eggold).
A transformação de Breckenridge para Pai Natal demorava mais de três horas e incluía próteses na testa, nas bochechas e no nariz, além de sobrancelhas, bigode e barba falsos, mais uma peruca. No final do filme, é mesmo a atriz a tocar guitarra, mas não a cantar — já Eggold faz as duas coisas.
Igualmente na Netflix, mas para variar, recomendamos "Christmas as Usual". Uma mulher norueguesa (Ida Ursin-Holm) a viver nos Estados Unidos volta à terra natal, uma aldeia na Noruega rural, para celebrar um Natal tradicional. Para choque da família, no entanto, o namorado (Kanan Gil) não só não é norueguês, ou branco, como tem as suas próprias tradições indianas para partilhar.
Uma comédia festiva que confronta expectativas, estereótipos e preconceito, e que é baseada numa história real: a da irmã do realizador, Petter Holmsen, uma mulher norueguesa que levou o namorado indiano a casa no Natal.
No TV Cine+, com "A Turma do Pai Natal", outro filme Hallmark. A proprietária de uma escola de Pais Natal (Kimberley Sustad) e um dos professores (Benjamin Ayres) têm de ajudar um Pai Natal com amnésia a recuperar as memórias, para que não falhe quando chegar a hora de distribuir presentes e fazer as crianças felizes.
Vários atores do Hallmark entram no filme como versões caricaturadas de si mesmos, incluindo Paul Campbell, conhecido pelo seu papel na série "Battlestar Galactica.
Terminamos com mais um filme da Netflix. Em "Jingle Bell Heist", Olivia Holt e Connor Swindells (outro ator de "Sex Education") interpretam dois trabalhadores de uma loja de luxo que passam por dificuldades e que se unem para assaltar o cofre. Naturalmente, enfrentam muitas peripécias pelo caminho.
Os últimos três filmes que Holt fez estão relacionados com feriados ou dias especiais: "Turkey Drop", do Dia de Ação de Graças, "Heart Eyes", do Dia dos Namorados, e agora este, pelo Natal.
Se quer fugir à programação habitual, ou aos filmes que já viu várias vezes a passar na televisão, tem aqui 12 filmes de que desfrutar durante esta quadra festiva.