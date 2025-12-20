Cansado da programação habitual? Veja estes 12 filmes de Natal até ao fim do ano

"The Twelve Days of Christmas", "Os Doze Dias do Natal" em português, é uma canção de Natal que enumera, de forma cumulativa, uma série de presentes oferecidos em cada um dos 12 dias da época festiva. O "Watch Party", o podcast de cinema e séries da Renascença, não tem presentes para oferecer, mas recomenda 12 filmes para ver nos 12 dias que faltam para o ano terminar.

Nesta lista, escapamos aos títulos mais conhecidos, como "Sozinho em Casa", "O Amor Acontece", "O Amor Não Tira Férias", "Polar Express" e "Um Príncipe de Natal", e deixamos no seu sapatinho filmes deste ano ou que poderão não ter tido a mesma atenção quando saíram — e que continuam disponíveis em Portugal.

Pelo romance

O primeiro filme que recomendamos já passou na televisão, mas ainda vai a tempo de puxar a fita atrás na box. "A Biltmore Christmas", que passou na STAR Life ia 17 de dezembro, conta a história de uma argumentista de cinema (Bethany Joy Lenz) que vai parar aos anos 40, às gravações do clássico de Natal cujo remake está a escrever e conhece o elenco original, entre eles o ator Jack Huston (Kristoffer Polaha), que fica muito intrigado com ela.

Filmado na mansão Biltmore, a maior casa privada dos Estados Unidos, é considerado um dos melhores títulos do canal Hallmark dos últimos anos.

Outro dos mais reputados filmes do canal norte-americano é "A Kiss Before Christmas", que pode encontrar na Prime Video. Um homem (James Denton) faz o desejo de alterar uma escolha pivotal que tomou 20 anos atrás, no dia em que conheceu a mulher (Teri Hatcher) e encontra-se de repente numa vida muito diferente daquela que construiu desde então. Tem até ao Dia de Natal para decidir qual das duas vidas quer, mas também para aprender algumas lições importantes de que se tinha esquecido.

É o reencontro de Hatcher e Denton, que interpretaram um dos casais principais de "Donas de Casa Desesperadas", Susan Mayer e Mike Delfino.