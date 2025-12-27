Ano Novo

Calendário 2026: conheça todas as pontes, feriados e fins de semana prolongados

27 dez, 2025 - 20:52 • Diogo Camilo

O novo ano começa com uma oportunidade de um fim de semana de quatro dias, caso faça ponte no dia 2 de janeiro. Em junho pode ter até 11 dias de férias usando apenas quatro folgas. Veja o calendário de 2026.

O ano de 2025 aproxima-se do fim e já começa a altura de começar a olhar para o calendário do ano de 2026 para aproveitar ao máximo o tempo livre.

Haverá cinco pontes possíveis no próximo ano e a primeira acontece já na próxima semana: o Ano Novo celebra-se a uma quinta-feira e, com isso, surge uma oportunidade irrecusável de colocar uma folga na sexta-feira, dia 2 de janeiro, para começar o ano em grande.

O próximo fim de semana prolongado surge logo com o Carnaval, no dia 17 de fevereiro. Apesar de ser um feriado não obrigatório, se marcar uma folga no dia anterior, terá quatro dias de descanso.

Veja no calendário todas as pontes, feriados e fins de semana prolongados possíveis em 2026.

Em março não há pontes nem feriados, mas em abril teremos a Páscoa e a já tradicional Sexta-Feira Santa, nos dias 3 e 5 de abril. Já o 25 de Abril do próximo ano calha a um sábado.

O 1 de Maio, Dia do Trabalhador, é mais uma oportunidade de fim de semana prolongado, já que será uma sexta-feira.

E junho é, mais uma vez, o mês das oportunidades para juntar folgas e feriados: no dia 4 celebra-se o Corpo de Deus que, com uma folga no dia seguinte, faz uma ponte perfeita para um fim de semana prolongado de quatro dias.

O Dia de Portugal, a 10 de junho, será a uma quarta-feira, enquanto o Dia de Santo António - feriado em Lisboa - celebra-se em 2026 a um domingo. Com isto, e gastando apenas cinco folgas, poderá ter 11 dias de descanso consecutivos.

No final do mês celebram-se o São João, que este ano será também a uma quarta-feira, e o São Pedro, no dia 29 de junho, que abre a janela a um fim de semana prolongado em concelhos como Póvoa de Varzim, Sintra, Montijo e Évora.

Julho e setembro não têm qualquer feriado e o de agosto, o Dia da Assunção de Nossa Senhora, será a um sábado, pelo que é preciso esperar até outubro para um novo fim de semana prolongado. O 5 de outubro, Dia da Implantação da República, será a uma segunda-feira.

O dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, será a um domingo e no final do mês há nova oportunidade para uma ponte: com o 1 de dezembro a uma terça-feira, com uma folga no dia anterior poderá ter um fim de semana de quatro dias entre o 28 de novembro e o Dia da Restauração da Independência.

O mesmo para a semana seguinte, com o feriado do Dia da Imaculada Conceição: com uma folga no dia anterior, 7 de dezembro, terá um fim de semana de quatro dias.

Já o Natal em 2026 será a uma sexta-feira: quem terá tolerância na véspera conseguirá um fim de semana prolongado de quatro dias, enquanto o início de 2027 vem já com um fim de semana de três dias garantido: o Ano Novo é a uma sexta-feira e tem o fim de semana a seguir.

