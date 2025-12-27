Calendário 2026: conheça todas as pontes, feriados e fins de semana prolongados

O Dia de Portugal, a 10 de junho, será a uma quarta-feira, enquanto o Dia de Santo António - feriado em Lisboa - celebra-se em 2026 a um domingo. Com isto, e gastando apenas cinco folgas, poderá ter 11 dias de descanso consecutivos.

No final do mês celebram-se o São João, que este ano será também a uma quarta-feira, e o São Pedro, no dia 29 de junho, que abre a janela a um fim de semana prolongado em concelhos como Póvoa de Varzim, Sintra, Montijo e Évora.

Julho e setembro não têm qualquer feriado e o de agosto, o Dia da Assunção de Nossa Senhora, será a um sábado, pelo que é preciso esperar até outubro para um novo fim de semana prolongado. O 5 de outubro, Dia da Implantação da República, será a uma segunda-feira.

O dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, será a um domingo e no final do mês há nova oportunidade para uma ponte: com o 1 de dezembro a uma terça-feira, com uma folga no dia anterior poderá ter um fim de semana de quatro dias entre o 28 de novembro e o Dia da Restauração da Independência.

O mesmo para a semana seguinte, com o feriado do Dia da Imaculada Conceição: com uma folga no dia anterior, 7 de dezembro, terá um fim de semana de quatro dias.

Já o Natal em 2026 será a uma sexta-feira: quem terá tolerância na véspera conseguirá um fim de semana prolongado de quatro dias, enquanto o início de 2027 vem já com um fim de semana de três dias garantido: o Ano Novo é a uma sexta-feira e tem o fim de semana a seguir.