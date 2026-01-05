As séries que não vai querer perder em 2026

O terceiro "round"

Quem também regressa, mas para uma terceira temporada é Shrinking, no final do mês de janeiro. A série acompanha Jimmy, um terapeuta perdido após a morte da esposa, que decide começar a dizer tudo o que pensa aos seus pacientes, sem filtros. Quem ainda não viu tem até 28 de janeiro para ver as duas primeiras temporadas na Apple TV+.

De regresso para um terceiro round está, também, Nobody Wants This, a comédia romântica que se tornou um verdadeiro sucesso na Netflix. Segue a relação de Joanne e Noah, um casal improvável composto por uma podcaster caótica e sem papas na língua e um rabino sensível e um bocadinho desorientado. Não sabemos quando volta exatamente, mas deverá acontecer mais para o final de 2026.

Outra série que também não podemos esperar para já é Conan O’Brien Must Go. A série de viagens acompanha as aventuras do conhecido comediante um pouco por todo o planeta. Para quem viu, é uma espécie de continuação de Conan Without Borders mas, desta vez, Conan O’Brien viaja pelo mundo para visitar os fãs que conheceu no seu podcast “Conan O'Brien Needs a Friend”. Nas últimas imagens que surgiram na Internet, em novembro, Conan andava perdido algures pela Índia, pelo que só devemos ter novos episódios, na HBO Max, lá mais para o final do ano.

Séries de época na quarta temporada

Os fãs de séries de época terão um bom ano de 2026, ou, pelo menos, um bom arranque e um bom encerramento. Isto porque Bridgerton regressa para uma quarta temporada já a 29 de janeiro, com uma segunda parte da trama a "aterrar" na Netflix um mês depois, a 26 de fevereiro.