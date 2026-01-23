Pedro Abrunhosa: "O ser humano necessita do lugar espiritual que é a arte para se reerguer"

A música “é uma espécie de nuvem” e as letras são “poemas que tentam não ser traídos pela música”. É desta forma que Pedro Abrunhosa define o seu novo disco, “Inverbo”. O álbum que marca o seu regresso ao estúdio, cinco anos depois, tem no centro a palavra.

O artista que escreveu de fio a pavio as letras e músicas do disco diz, em entrevista à Renascença, que hoje, sobretudo nas redes sociais, a “palavra tornou-se, não um instrumento de comunhão, mas um instrumento de afastamento”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Abrunhosa, que esteve recentemente no Vaticano a partilhar uma conversa com a pianista Maria João Pires e o cardeal Tolentino Mendonça, fala da importância do silêncio. “Para o músico o silêncio é o lugar onde o acorde nasce”, sublinha, numa entrevista em que fala também de política.

Apoiante de António José Seguro nas presidenciais, o músico considera que a “democracia ganhou” a 18 de janeiro, e espera que volte a ganhar a 8 de fevereiro. Mas critica Luís Montenegro por não ter assumido uma posição face aos resultados da primeira volta e lembra que “não restam dúvidas: não há lugar para hesitações”.

É um regresso aos discos, cinco anos depois. “Inverbo” coloca a palavra no centro. Que canções são estas?

São poemas que tentam não ser traídos pela música. E é música que tenta não ser revoltada pela palavra. E, portanto, há aqui uma ligação entre música e palavra, cuja maior ambição é a profundidade.

Nós vivemos tempo de rapidez, de voracidade, de pouca atenção ao que é verdadeiramente importante, às pequenas coisas e à pequena felicidade.

Estas canções são isso, são histórias simples de ligação, de relações interpessoais e a palavra, que é a mais bela das invenções da humanidade, e aquela que aproxima comunidades, tentam celebrar esse momento que é estar vivo.

É ao mesmo tempo, em termos musicais, um disco mais íntimo?

Já defini a música aqui como uma espécie de nuvem. É uma entidade que não se consegue agarrar. As várias camadas musicais que aqui estão, e estão muitos instrumentos, porque eu gosto de trabalhar com muitos músicos. Estas várias camadas de intervenções dos instrumentos abraçam as palavras.

Quando colocamos no meio de uma nuvem alegórica, se quiser, o poema, ele fica, deita-se sobre a canção. O poema é abraçado pela música. E é nesse sentido que eu digo que espero que a música não atraiçoe o valor das palavras e vice-versa.

As palavras hoje estão a ser usadas de forma errada?

Basta olhar à volta, basta ver os jornais e, pior do que tudo, é abrir as redes sociais, onde a palavra se tornou não um instrumento de comunhão e de elevação, mas um instrumento de afastamento, de redução e de maniqueísmo.

Cada vez mais, infelizmente, a tecnologia vive ao serviço de funções não propriamente muito humanas, como o lucro que não é propriamente uma das maiores virtudes da humanidade.

Mais do que nunca, a arte, e não só, todas as missões espirituais, naturalmente a religião, esta espiritualidade profunda da ética cristã, são fundamentais para que nós nos recentremos para ultrapassar a rapidez da velocidade com que nos dedicamos ao banal, passando ao lado das coisas mais fundamentais da vida.

Nós não somos felizes sem a profundidade