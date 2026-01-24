Uma exposição de aves para mostrar que a "Palestina tem muita vida”

Mohamad Shuaibi vive na Cisjordânia e ocupa o seu tempo a documentar aves, mamíferos e repteis na Palestina, há cerca de uma década. Na inauguração da exposição “Aves da Palestina” — a persistência da vida na catástrofe, na Mira Galerias foi o porta-voz dos fotógrafos que conseguiram marcar presença no evento, este sábado.

Em declarações à Renascença, Mohamad esforçou-se por contrariar “a ideia errada, que as pessoas têm da Palestina; de que a região é só destruição”. “Não é verdade. A Palestina tem muita vida, tem muitas coisas bonitas que nós queremos mostrar ao mundo”, afirma.

Para o fotografo que se dedica sobretudo a fotografar espécies raras e a registar o comportamento natural dos animais, a “Palestina não é só uma terra de paz, é uma terra de vida documentada por este nosso trabalho em que as aves fotografadas provam que a liberdade é possível”. “Porque as aves do mundo todo vêm para a Palestina e viajam de fora para dentro, sem obedecer a fronteiras. Isso está demonstrado no nosso trabalho”, insiste.

E porque quem está fora não “consegue imaginar outra coisa que não seja a guerra e a destruição”, Mohamad recusa-se a comentar a situação política na Faixa de Gaza, privilegiando a denuncia das “dificuldades em trabalhar num contexto de grande dificuldade”.

Na inauguração da “Aves da Palestina”, para além de Mohamad, estiveram também Bashar Jarayseh, licenciado em biologia e que atualmente faz investigação na Alemanha; e Sinaa Ababseh, natural da Galileia; uma fotografa de vida selvagem e mãe de 3 filhos. As gémeas Lara e Mandy Sirdah, que em novembro de 2023, foram expulsas de casa pelo exército israelita, mas que continuaram a publicar fotografias, não puderam estar presentes porque permanecem retidas em Gaza.