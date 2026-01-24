Uma exposição de aves para mostrar que a "Palestina tem muita vida”

24 jan, 2026 - 19:16 • Henrique Cunha
Mohamad Shuaibi vive na Cisjordânia e ocupa o seu tempo a documentar aves, mamíferos e repteis na Palestina, há cerca de uma década. Na inauguração da exposição “Aves da Palestina” — a persistência da vida na catástrofe, na Mira Galerias foi o porta-voz dos fotógrafos que conseguiram marcar presença no evento, este sábado.
Em declarações à Renascença, Mohamad esforçou-se por contrariar “a ideia errada, que as pessoas têm da Palestina; de que a região é só destruição”. “Não é verdade. A Palestina tem muita vida, tem muitas coisas bonitas que nós queremos mostrar ao mundo”, afirma.
Para o fotografo que se dedica sobretudo a fotografar espécies raras e a registar o comportamento natural dos animais, a “Palestina não é só uma terra de paz, é uma terra de vida documentada por este nosso trabalho em que as aves fotografadas provam que a liberdade é possível”. “Porque as aves do mundo todo vêm para a Palestina e viajam de fora para dentro, sem obedecer a fronteiras. Isso está demonstrado no nosso trabalho”, insiste.
E porque quem está fora não “consegue imaginar outra coisa que não seja a guerra e a destruição”, Mohamad recusa-se a comentar a situação política na Faixa de Gaza, privilegiando a denuncia das “dificuldades em trabalhar num contexto de grande dificuldade”.
Na inauguração da “Aves da Palestina”, para além de Mohamad, estiveram também Bashar Jarayseh, licenciado em biologia e que atualmente faz investigação na Alemanha; e Sinaa Ababseh, natural da Galileia; uma fotografa de vida selvagem e mãe de 3 filhos. As gémeas Lara e Mandy Sirdah, que em novembro de 2023, foram expulsas de casa pelo exército israelita, mas que continuaram a publicar fotografias, não puderam estar presentes porque permanecem retidas em Gaza.
A exposição coletiva de fotografia “Aves da Palestina – a Persistência da Vida na Catástrofe”, no fundo reúne “fotografias tiradas por palestinianos que vêem os pássaros como mensageiros da paz”. Marta Vidal, jornalista portuguesa com trabalho na Cisjordânia, e na Palestina abraçou a ideia de ver divulgado o trabalho destes fotógrafos. À Renascença, a jornalista revela que foi Mohamad que a despertou para ideia de “mostrar ao mundo este trabalho”.“Esta exposição começou com um trabalho em Gaza no verão de 2023, um trabalho que eu fiz sobre a ambientalistas em Gaza e com as pessoas que tentam proteger a vida num dos lugares mais inóspitos. Foi aí que fui conhecendo os ambientalistas palestinianos, observadores de aves”, explica.
"Fui percebendo que há toda uma rede de entreajuda entre os palestinianos que observam aves, que mesmo que não se possam encontrar presencialmente, partilham dicas e partilham fotografias e partilham experiências. E fui conhecendo estes fotógrafos e fui ficando incrivelmente inspirada pelo trabalho que fazem pelas fotografias maravilhosas que tiram neste contexto. É um contexto de opressão, um contexto de restrições ao movimento, de restrições diárias, um contexto de genocídio. E apesar de tudo isso continuam a fotografar e continuarem a manter a sua ligação às aves. E continuam a preocupar-se com a proteção do ambiente”, prossegue.
No âmbito do seu trabalho de reportagem, Marta entrevistou um dos fotógrafos que faz parte da exposição, precisamente Mohamad. “Nós estávamos a falar sobre o trabalho dele e na Cisjordânia, e debaixo de uma Oliveira, ele partilhou que gostava muito de mostrar as fotografias dele fora da Palestina e mostrar ao mundo que a Palestina não é só o que se vê nas notícias de destruição, de genocídio, de devastação e morte, que também há beleza e que há vida e há pessoas que merecem a vida e há pessoas que amam a vida”, relata.
Foi então a partir desse desejo que Marta Vidal começou a trabalhar e a reunir “o trabalho de fotógrafos palestinianos de diferentes partes da Palestina para os podermos mostrar, para podermos mostrar a vida e podermos mostrar que há pessoas que protegem, que querem proteger a vida”.
Até 28 de março a exposição pode ser visita no Mira Galerias, mas Marta Vidal quer levar este trabalho a outras cidades do país e se possível “mostrar as Aves da Palestina a nível internacional”.