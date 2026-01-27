IndieJúnior celebra dez anos com missão de "formar futuros adultos mais humanos"

Arrancou na segunda-feira, no Porto, a décima edição do festival internacional de cinema infantil e juvenil IndieJúnior, com o intuito de educar para, e com, os filmes, de forma a "formar futuros adultos mais humanos".

Até ao dia 2 de fevereiro, próxima segunda-feira, o cinema vai saltitar pela Invicta, com a alegria como tema central e a infância, a juventude e as famílias como protagonistas. São mais de 50 filmes, oficinas e atividades, espalhados por vários espaços: o Cinema Batalha, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, o Coliseu do Porto, a Sala Estúdio Perpétuo, o Planetário do Porto e a Reitoria da Universidade do Porto.

Um dos objetivos, explica Jéssica Pestana, programadora do IndieJúnior, em entrevista ao "Watch Party", o podcast de cinema e séries da Renascença, é "educar para o cinema".

"Trabalhamos principalmente com filmes que não estão no circuito comercial, ou seja, a que as pessoas não conseguem ter acesso. Trabalhamos muito com curtas e com filmes que não têm distribuição em Portugal, portanto, filmes de outras geografias, filmes com ritmos diferentes, de muitos tipos. Trabalhamos muito com animação e tentamos que seja o mais diversificada possível. Também trabalhamos com ficções e documentários", salienta.

Além de educar para, o IndieJúnior pretende ajudar a educar com o cinema.

"Este lado da pedagogia também é muito importante para nós, principalmente as mensagens que queremos passar aos mais novos. Tentar que o cinema seja um ponto para começar uma reflexão sobre as coisas, sobre a vida, sobre questões sociais, sobre empatia", destaca Jéssica Pestana.

A programadora entende que a pedagogia "sempre foi o foco e é a chave do sucesso" do festival entre as escolas: "As pessoas conseguem perceber que muitos dos filmes com que nós trabalhamos podem desbloquear alguns temas, que às vezes são tabus, às vezes são mais difíceis, às vezes são de digestão lenta. Por vezes, é um filme que desbloqueia uma conversa, uma discussão, uma reflexão sobre as coisas."

Quebrar estereótipos sobre cinema português

Jéssica Pestana destaca títulos como "Olívia e o Terramoto Invisível", uma longa-metragem de animação com coprodução entre Bélgica, França, Chile e Espanha: "Fala muito sobre a ideia de comunidade, fala muito sobre o direito à habitação, o direito de nos manifestarmos. Tendo em conta o panorama atual, e sendo tão difícil, às vezes, explicar isto aos mais jovens, eu destacaria essa longa, sem dúvida."

Também há representação portuguesa, com as curtas-metragens "Rui Carlos", de Margarida Pais, e "A Emancipação de Mimi", de Marcelo Pereira, e "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, uma produção luso-francesa.

"Temos vários filmes portugueses que podem destacar-se nesta edição. Nós queremos mesmo que as crianças e que os jovens tenham acesso ao cinema português, e portanto o festival é uma ótima oportunidade para os ver e para também acabar com estereótipos sobre o cinema português, de que é muito chato, é muito lento. Temos aqui filmes que foram escolhidos por alunos, por crianças e por jovens, e foram eles que escolheram, entre uma imensidão de filmes internacionais e nacionais, vários filmes nacionais", realça.

É júnior, mas é para todos

Não só de cinema para os mais jovens e para as famílias se faz o IndieJúnior.

Uma das rubricas do festival é "O Meu Primeiro Filme", em que o artista Jorge Prendas, da banda Vozes da Rádio, foi convidado a escolher o primeiro filme que viu sozinho no cinema. A eleição foi "Grease", o clássico de 1978, com John Travolta e Olivia Newton-John, baseado no musical da Broadway do mesmo nome.

"É uma oportunidade para ver um clássico do cinema em sala, portanto não é propriamente só um festival para crianças", afirma Jéssica Pestana, para quem o festival é "sempre uma boa oportunidade para ver o que se faz pelo mundo", com alguns filmes que "são para todas as idades".

Surpresas, novas ideias, novos parceiros

Esta décima edição tem "várias surpresas".

"Uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo é uma sessão para pais e mães. Desde que começámos a fazer o festival que recebemos muitas inscrições de filmes que são sobre a infância, mas que não sentimos que sejam propriamente para crianças. E, portanto, são reflexões sobre o que é ser mãe e o que é ser pai", exemplifica Jéssica Pestana.

Também há novos parceiros, como o Planetário do Porto, que acolherá uma sessão com um filme chamado "Pudim Cósmico e Outras Viagens".

"É um filme sobre o cosmos, mas é feito inteiramente com comida e, portanto, nós achámos que o Planetário do Porto seria o melhor local para mostrarmos este filme", diz.

Esta décima edição "é de festa, é uma edição de comemoração", e de agradecimento a parceiros, como escolas e professores, e pais e mães, "que são amigos do festival e que vêm todos os anos".

Um trabalho que não se esgota em dez edições

A 11.ª edição do IndieJúnior já está garantida e Jéssica Pestana sublinha que "que tem de ser continuado".

"O nosso grande objetivo é formar novos públicos e, principalmente, formar futuros adultos mais conscientes e mais humanos. E isto é uma missão que não se consegue chegar lá só com dez edições, é um trabalho contínuo. Portanto, o nosso objetivo é continuar este trabalho por muitos mais anos", remata.

O IndieJúnior decorre até à próxima segunda-feira, por vários espaços da cidade do Porto. Pode consultar aqui o programa completo.