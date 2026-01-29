O que esperar da Netflix em 2026? Fomos a Madrid descobrir

Do outro lado do espectro da dor surge "El Niño", a história de um avô que perde o neto, vítima de uma explosão no País Basco nos anos 80, mas que se recusa a abandonar a memória da criança. "Ele é um avô que vive por e para o seu neto", explica, em palco, Karra Elejalde, que dá corpo ao enlutado.

"Ele acredita que os mortos podem seguir vivos se não os esquecermos", diz. Em palco com ele Belén Cuesta, a mãe da criança "fantasma", mostra-se "impactada" pelo papel que interpreta. "É tudo muito impactante, a forma como esta mulher explora a sua capacidade de seguir em frente, sobreviver... e contar a dor com muita vida", narra.

As primeiras imagens mostram isso mesmo: uma mãe que tenta lidar com a perda de um filho e com a ilusão de um pai, que se recusa a deixar de ser avô, levando o neto consigo para onde vai. A beleza da dor que reveste os gestos mais mundanos prometem fazer cair algumas lágrimas quando a obra sair, algures este ano.

Sevilha vira personagem na 2.ª temporada de Berlim

De uma ponta de Espanha para a outra, seguimos do País Basco para Sevilha onde encontramos uma das mais antecipadas temporadas: Berlim, o acarinhado spin-off d'A Casa de Papel, regressa para mais um golpe transformado em obra de arte. A sala ficou em silêncio a absorver o clip disponibilizado da série, que se estreia a 15 de maio e que mereceu a presença de vários atores em palco.

Tristán era - novamente - um deles, e fez questão de garantir que esta temporada é "mais divertida e luminosa". Com um elenco de luxo, garante o "chico Netflix", "esta temporada supera a primeira".

Sem - repetimos - muitos "spoilers", até para não estragar o efeito novidade, o elenco presente, que inclui ainda Inma Cuesta, Michelle Jenner e Joel Sánchez, admite que Sevilha funciona quase como uma personagem nesta segunda "season", mas levantam o véu ao que acontecerá ao papel que dá nome à série: uma mulher sevilhana vai irromper pela vida de Berlin "como um terramoto". O resto? Fica para resgatar em maio.