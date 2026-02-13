Livros que mudam a humanidade? "Não conheço nenhum caso", diz Enrique Vila-Matas

Enrique Vila-Matas aparece à hora combinada na ligação digital para Barcelona. Está sentado num cadeirão, em sua casa, junto a uma janela, numa certa penumbra. O escritor, que é considerado um dos mais aclamados de Espanha, começa por dizer à Renascença que é, mais do que tudo, um “leitor que escreve”.

Foi nessa condição que escreveu o livro “Cânone de Câmara Escura” (Ed. D. Quixote) que está a lançar agora em Portugal, com tradução de Teixeira de Aguilar. Como de habitual em muitas das suas obras, trata-se de um livro que celebra a literatura.

“É um livro que sinto ser muito meu, quem sabe é o livro mais pessoal que escrevi”, revela. No epicentro da ação está a história de Vidal Escabia que selecionou 71 livros para um cânone “intempestivo”, como lhe chama Vila-Matas.

“É uma tentativa de retirar a solenidade ao que se entende por cânone, criando um cânone diferente que talvez seja feito por uma suposta pessoa que é um Android. Escrevi com a intenção que fosse um cânone intempestivo. Até poderia ter sido um dos títulos do livro! É intempestivo no sentido de Nietzsche, ou seja, significa fora do tempo. Não é sobre o que se escreve agora, mas para o que vem no futuro e que podemos ver de fora”, afirma.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o autor cuja obra está traduzida em 37 línguas deixa escapar que este seu livro é uma clara crítica ao cânone mais conhecido da literatura, aquele que foi reunido na obra “Cânone Ocidental” de Harold Bloom.

“Cada pessoa pode ter o seu cânone e creio que um cânone é demasiado académico e rígido. O cânone mais famoso é o do Harold Bloom que para mim é horroroso, porque contém autores que para mim foram superados por outros que não aparecem. O cânone é uma seleção livre de cada pessoa. Cada um faz o cânone dos livros que gostou de ler. E neste caso é um cânone feito, possivelmente, por um Android”.

Aquilo que escrevo é evidentemente livre

Na obra agora publicada, Vila-Matas recheia de referências literárias, cinematográficas ou das artes plásticas. São recordações, explica-nos, porque hoje já pouco vai ao cinema ou visita exposições.

Mas Enrique Vila-Matas coloca também uma tónica política no livro, quando recorda Stefan Zweig, o escritor de origem austríaca que fugiu da Europa devido à perseguição nazi. Vila-Matas escreve sobre a “Europa de hoje”, onde “não se veem ou não se quer ver” os sinais que vão “abrindo caminho à barbárie”.