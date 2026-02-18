Trágico acidente ou morte negligente? A morte de uma jovem na maior montanha da Áustria vai a julgamento

O que diz a acusação?

Thomas é acusado de ser o alpinista mais experiente e, por isso, o "guia responsável" da subida à montanha, já que a sua namorada nunca tinha feito "uma subida em alta altitude nos Alpes ou planeado uma subida do género", com "esta distância, dificuldade, altitude ou condições atmosféricas".

A acusação do Ministério Público austríaco publicou uma lista de nove erros cometidos pelo namorado que levaram à morte de Kerstin.

Entre eles está a altura em que se iniciou a subida — duas horas mais tarde que o suposto, segundo especialistas — e sem equipamento de emergência, com Kerstin a usar "botas de snowboard", que consideraram "não adequado para uma excursão em alta altitude em terreno misto".

A jovem também não tinha cobertores de alumínio nem outro tipo de equipamento para se proteger do frio.

O namorado é acusado de abandonar Kerstin enquanto pôde, por volta das 2 horas da madrugada e numa altura em que os ventos eram fortes e as temperaturas muito negativas, depois de ter recusado ajuda e um helicóptero três horas antes.

O Ministério Público aponta que o alpinista deixou a namorada "desprotegida, exausta, com hipotermia e desorientada" e que Kerstin morreu "congelada".

Como se defende o namorado?

Às autoridades, Thomas defende-se que recusou chamar o helicóptero porque ambos planeavam terminar a subida e o advogado descreve a morte da namorada como um "trágico acidente".

Kurt Jelinek, que defende o alpinista, diz que o casal planeou a subida e a viagem em conjunto: "Ambos se consideravam suficientemente capazes, experientes preparados e bem equipados", apontou, acrescentando que Kerstin tinha "experiência relevante nos Alpes" e ambos estavam em "muito boa condição física".

Segundo o advogado, o casal chegou a Frühstücksplatz por volta das 13h30, a partir de onde já não poderiam voltar atrás antes de chegarem ao cume da montanha.

O representante de Thomas Plamberger fala numa mudança dramática que foi uma "completa surpresa" para o namorado, quando Kerstin "subitamente mostrou sinais de exaustão".

O alpinista chamou as autoridades por volta das 00h35 e nega ter dito à polícia que estaria tudo bem. Mas, segundo a polícia, o namorado terá colocado o telemóvel em silêncio após o momento e não atendeu mais chamadas.

Se for considerado culpado, Thomas Plamberger enfrenta uma pena de prisão que pode chegar até aos três anos.