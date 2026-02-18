Trágico acidente ou morte negligente? A morte de uma jovem na maior montanha da Áustria vai a julgamento

18 fev, 2026 - 17:24 • Diogo Camilo
Mais de um ano depois da morte de uma mulher por hipotermia na montanha mais alta da Áustria, o julgamento do seu namorado por homicídio negligente começa esta quinta-feira e o alpinista enfrenta três anos de prisão.
Kerstin Gurtner morreu perto do cume do Grossglockner, a segunda maior subida dos Alpes, no dia 19 de janeiro de 2025, depois de ter sido deixada para trás pelo namorado em condições de tempestade, que foi procurar ajuda.
A acusação descreve Thomas Plamberger como o "guia responsável pela visita" e culpa-o de não apoiar Kerstin, que nunca tinha realizado uma subida desta dificuldade, com quase quatro mil metros de altitude e durante o inverno, com temperaturas abaixo de 0º C.
O casal decidiu escalar os 3.798 metros do Grossglockner no dia 18 de janeiro. A subida começou pelas 6h45 e pelas 13 horas os dois estavam já a 250 metros do cume, altura em que os trilhos começam a ser mais difíceis e as condições climatéricas são mais exigentes.
Os ventos de inverno chegaram aos 75 quilómetros por hora e as temperaturas aos -8º C, com sensação térmica de -20º C.
Imagens no local mostram as lanternas do casal às 21 horas a poucas centenas de metros do cume.
Por volta das 22 horas, um helicóptero foi chamado pelos serviços de resgate devido ao vento que se sentia. No entanto, Thomas recusou o resgate e os dois continuaram a subida. Como estava demasiado exausta para continuar, o namorado deixou Kerstin para procurar ajuda.
A jovem de 33 anos nunca chegou ao cume, que os levaria a um caminho mais fácil até a um abrigo.
As equipas de resgate localizaram o corpo na manhã do dia seguinte, a apenas cerca de 40 metros do ponto mais alto do Grossglockner, morta por hipotermia.
Thomas é acusado de ser o alpinista mais experiente e, por isso, o "guia responsável" da subida à montanha, já que a sua namorada nunca tinha feito "uma subida em alta altitude nos Alpes ou planeado uma subida do género", com "esta distância, dificuldade, altitude ou condições atmosféricas".
A acusação do Ministério Público austríaco publicou uma lista de nove erros cometidos pelo namorado que levaram à morte de Kerstin.
Entre eles está a altura em que se iniciou a subida — duas horas mais tarde que o suposto, segundo especialistas — e sem equipamento de emergência, com Kerstin a usar "botas de snowboard", que consideraram "não adequado para uma excursão em alta altitude em terreno misto".
A jovem também não tinha cobertores de alumínio nem outro tipo de equipamento para se proteger do frio.
O namorado é acusado de abandonar Kerstin enquanto pôde, por volta das 2 horas da madrugada e numa altura em que os ventos eram fortes e as temperaturas muito negativas, depois de ter recusado ajuda e um helicóptero três horas antes.
O Ministério Público aponta que o alpinista deixou a namorada "desprotegida, exausta, com hipotermia e desorientada" e que Kerstin morreu "congelada".
Às autoridades, Thomas defende-se que recusou chamar o helicóptero porque ambos planeavam terminar a subida e o advogado descreve a morte da namorada como um "trágico acidente".
Kurt Jelinek, que defende o alpinista, diz que o casal planeou a subida e a viagem em conjunto: "Ambos se consideravam suficientemente capazes, experientes preparados e bem equipados", apontou, acrescentando que Kerstin tinha "experiência relevante nos Alpes" e ambos estavam em "muito boa condição física".
Segundo o advogado, o casal chegou a Frühstücksplatz por volta das 13h30, a partir de onde já não poderiam voltar atrás antes de chegarem ao cume da montanha.
O representante de Thomas Plamberger fala numa mudança dramática que foi uma "completa surpresa" para o namorado, quando Kerstin "subitamente mostrou sinais de exaustão".
O alpinista chamou as autoridades por volta das 00h35 e nega ter dito à polícia que estaria tudo bem. Mas, segundo a polícia, o namorado terá colocado o telemóvel em silêncio após o momento e não atendeu mais chamadas.
Se for considerado culpado, Thomas Plamberger enfrenta uma pena de prisão que pode chegar até aos três anos.