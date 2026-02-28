Dulce Maria Cardoso: “Não sei se os criadores têm estado à altura da complicação do mundo”

28 fev, 2026 - 18:09 • Maria João Costa
Já começou a guerra na Ucrânia, já eclodiu uma pandemia. Durante o Festival Correntes d’Escritas, parece um fado haver uma notícia de atualidade que atropela os dias que a Póvoa de Varzim dedica à literatura. E este ano, na 27.ª edição não foi exceção. A manhã deste que é o último dia do festival despertou com a notícia de que Israel tinha atacado o Irão.
Como também já vem sendo tradição, neste que é um dos mais antigos festivais literários nacionais, a atualidade acaba por contaminar as conversas e este sábado, a escritora Dulce Maria Cardoso interrogou-se sobre a capacidade dos criadores face à “complicação do mundo” atual.
“Está muito complicado e não sei se os criadores têm estado à altura da complicação do mundo. Diria que nos perdemos muito, numa espécie de monólogo acerca da incapacidade de comunicarmos e sobre a importância da literatura e da arte, em geral”, apontou.
“Vamos tomando posição. Temos um buffet de causas. E depois esquecemos logo, é tudo pela rama e nunca nos comprometemos. Agora está a dar o quê? Agora é a guerra da Ucrânia. Hoje é o Irão. Vamos pondo muitos post nas redes sociais, mas depois o que é que fazemos exatamente? E consequentemente? Penso que fazemos pouco”, lamentou.
A autora de livros como “Retorno” alertou também para os perigos do regresso ao passado. “É preciso saber o que aconteceu antes, para saber que não há nada de apelativo nisso”, afirmou referindo-se a um país da ditadura. Lembrando a sua mãe que dava como exemplo casas sem água, Dulce Maria Cardoso falou da importância dessa “memória da falha”, contudo perante o clima em que alguns dizem hoje se sentir “perdidos” ou que falam num clima “agressivo”, a escritora concluiu que nada “justifica o retrocesso a um tempo onde quase nada funcionava”.
Numa conversa moderada por Luís Caetano, na sala dos atos do Cine-Teatro Garrett, a escritora Dulce Maria Cardoso revisitou as suas memórias, de como começou a ler e de como se tornou escritora. “Entrei no mundo dos livros de forma completamente selvagem”, afirmou.
Ao público que encheu a sala recordou que “gostava de ouvir histórias quando era miúda”. “Estava sempre a pedir para me lerem histórias, era horrível! Tive varicela ou sarampo e os meus pais foram a um batizado perto de casa. Deixaram-me sozinha e fiquei tão massada que peguei num livro e comecei a tentar descobrir a lógica da leitura”.
“Pareceu-me que sabia ler e que tinha descoberto a lógica da leitura. Mas eu sabia de cor a história” afirmou arrancado o riso da plateia. “O meu pai disse-me para ler o jornal A Bola, e eu li. Parecia que tinha ganho um superpoder”, sublinhou. Para a autora ler, foi um poder maior do que “se tivesse ganho um par de asas”.
A escritora que aos 10 anos pediu apenas livros como presente de aniversário, lembrou como ia lendo tudo o que apanhava. Já em Portugal, para onde veio depois de deixar Angola com a família, foi enviada pelos pais para a aldeia de Fontelonga em Trás-os-Montes para casa da avó.
“Foi um choque, sem os meus pais, chorei vários dias. E aí comecei a transformar a aldeia em histórias. A vida na aldeia tornou-se mais leve. E pensei: ‘é assim que eles (os escritores) fazem’. Sabia que queria viver com aquelas histórias na minha cabeça”, confessou.
“O percurso até me tornar escritora e leitora, foi caricato”, disse. “Perguntava aos professores que curso tiraria para ser escritora. Não havia uma linha reta. Fui ao cinema, e apareceu um personagem a datilografar. Foi aí que começou a saga de tirar o curso de datilógrafo”.
Aos 14 anos, Dulce Maria Cardoso passou o verão a tirar o curso “em vez de ir para a praia”. Mas isso, concluiu, não a tornou escritora. Foi depois, mais tarde, a entrada na Biblioteca de Cascais onde treinou o “gosto” que nasceu aquela que viria a ser a escritora que é hoje.