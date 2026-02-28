Dulce Maria Cardoso: “Não sei se os criadores têm estado à altura da complicação do mundo”

Já começou a guerra na Ucrânia, já eclodiu uma pandemia. Durante o Festival Correntes d’Escritas, parece um fado haver uma notícia de atualidade que atropela os dias que a Póvoa de Varzim dedica à literatura. E este ano, na 27.ª edição não foi exceção. A manhã deste que é o último dia do festival despertou com a notícia de que Israel tinha atacado o Irão.

Como também já vem sendo tradição, neste que é um dos mais antigos festivais literários nacionais, a atualidade acaba por contaminar as conversas e este sábado, a escritora Dulce Maria Cardoso interrogou-se sobre a capacidade dos criadores face à “complicação do mundo” atual.

“Está muito complicado e não sei se os criadores têm estado à altura da complicação do mundo. Diria que nos perdemos muito, numa espécie de monólogo acerca da incapacidade de comunicarmos e sobre a importância da literatura e da arte, em geral”, apontou.

“Vamos tomando posição. Temos um buffet de causas. E depois esquecemos logo, é tudo pela rama e nunca nos comprometemos. Agora está a dar o quê? Agora é a guerra da Ucrânia. Hoje é o Irão. Vamos pondo muitos post nas redes sociais, mas depois o que é que fazemos exatamente? E consequentemente? Penso que fazemos pouco”, lamentou.

A autora de livros como “Retorno” alertou também para os perigos do regresso ao passado. “É preciso saber o que aconteceu antes, para saber que não há nada de apelativo nisso”, afirmou referindo-se a um país da ditadura. Lembrando a sua mãe que dava como exemplo casas sem água, Dulce Maria Cardoso falou da importância dessa “memória da falha”, contudo perante o clima em que alguns dizem hoje se sentir “perdidos” ou que falam num clima “agressivo”, a escritora concluiu que nada “justifica o retrocesso a um tempo onde quase nada funcionava”.