Música

Conheça os finalistas do Festival da Canção de 2026

01 mar, 2026 - 00:33 • Diogo Camilo

Segunda semifinal aconteceu este sábado e final vai decorrer na próxima semana, onde vai ser escolhido o representante de Portugal na Eurovisão 2026.

Realizou-se este sábado a segunda semifinal do Festival da Canção 2026 e já estão assim conhecidas as 10 músicas finalistas que vão competir por um lugar na Eurovisão.

Na eliminatória, foram escolhidas as músicas “Não Tem Fim”, de Silvana Peres, "Rosa", dos Bandidos do Canto, “Canção do Querer”, de João Ribeiro, "Disposto a Tudo", de Sandrino e "Doce Ilusão", de Gonçalo Gomes.

A estas juntam-se na final da próxima semana "Dá-me a tua mão", de André Amaro, "Jurei", de Dinis Mota, "Chuva", dos Marquise, "Fumo" dos Nunca Mates o Mandarim e "Sprint" de EVAYA.

De fora, na segunda semifinal ficaram "Copiloto", de Francisco Fontes, "O-pi-ni-ão", de Jacaréu & Ana Margarida e "Um Filme ao Contrário", de Inês Sousa.

Este ano, a final do concurso vai acontecer nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.

Conheça as músicas finalistas:

André Amaro - "Dá-me a Tua Mão"

Nunca Mates o Mandarim - "Fumo"

Dinis Mota - "Jurei"

Marquise - "Chuva"

EVAYA - "SPRINT"

Gonçalo Gomes - "Doce Ilusão"

Sandrino - "Disposto a Tudo"

João Ribeiro - "Canção do Querer"

Bandidos do Cante - "Rosa"

Silvana Peres - "Não Tem Fim"

