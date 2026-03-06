Eclipse solar em Portugal: quando acontece e onde ver o maior fenómeno em mais de 100 anos?
06 mar, 2026 - 17:14 • Olímpia Mairos
O fenómeno será visível em todo o país, mas apenas no Nordeste Transmontano será possível observar a totalidade.
Portugal prepara-se para assistir a um eclipse solar raro, que promete ser o maior visível no país em mais de 114 anos. O fenómeno acontece no dia 12 de agosto e deverá atrair a atenção de astrónomos, curiosos e observadores do céu um pouco por todo o território.
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Por volta das 19h30, o eclipse atingirá o seu ponto máximo. Durante cerca de 26 segundos, a Lua irá cobrir completamente o Sol no distrito de Bragança, no extremo nordeste de Portugal, fazendo com que o dia se transforme momentaneamente em noite. Será o único local do país onde será possível observar a totalidade do eclipse solar.
No restante território continental e nas regiões autónomas, o eclipse será parcial, mas ainda assim com uma ocultação muito significativa do Sol, entre 92% e 99%, dependendo da região. Este raro alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol não acontece em Portugal desde 1912 e, depois de 2026, só deverá voltar a repetir-se em 2144, o que torna este evento especialmente relevante para quem gosta de fenómenos astronómicos.
A Renascença explica, em 10 perguntas e respostas, tudo o que precisa de saber para não perder um dos fenómenos astronómicos mais raros das últimas décadas em Portugal: o eclipse solar que, por breves instantes, vai transformar o dia em noite.
O que é um eclipse solar?
Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar. Quando o alinhamento é perfeito, a Lua cobre completamente o disco solar e ocorre um eclipse total do Sol.
Quando acontece o eclipse em Portugal?
O fenómeno poderá ser observado no dia 12 de agosto, ao final da tarde. O eclipse terá início às 18h33, atingirá o momento máximo por volta das 19h30 e terminará às 20h23. Durante o pico do fenómeno, a ocultação do Sol será quase total em grande parte do país, tornando a diminuição da luminosidade claramente percetível.
Onde será possível ver o eclipse total?
A totalidade do eclipse só será visível numa pequena área do extremo nordeste de Portugal, no distrito de Bragança, sobretudo na aldeia de Guadramil, no Parque Natural de Montesinho, local onde vai ser instalado o principal posto móvel de observação do país.
Nesta região, o Sol ficará 100% oculto durante cerca de 26 segundos. No restante território continental e nas regiões autónomas, o eclipse será parcial.
Qual será a magnitude do eclipse nas principais cidades?
Mesmo fora da zona de totalidade, a ocultação do Sol será muito significativa em todo o país. No Algarve, a cobertura deverá atingir cerca de 92% a 93%, em Lisboa rondará os 95% a 96% e no Porto poderá chegar aos 97%. Já em Bragança, a ocultação será total, atingindo os 100%. Segundo o astrofísico Pedro Mota Machado, que esteve recentemente em Bragança na apresentação do Plano de Observação Nacional, será apenas no Nordeste Transmontano que o fenómeno poderá ser observado na sua plenitude.
O que acontece durante um eclipse total?
Durante a fase de totalidade, o ambiente altera-se de forma muito evidente. A luminosidade diminui abruptamente, o céu ganha tons semelhantes aos do entardecer e as temperaturas podem descer ligeiramente. Também o comportamento de alguns animais pode ser afetado. Na zona onde o eclipse será total, poderá parecer noite durante alguns segundos e até algumas estrelas poderão tornar-se visíveis.
Que fenómenos podem ser observados no céu?
Durante um eclipse total podem surgir vários efeitos visuais raros. Um deles é o Anel de Diamante, o último ponto brilhante de luz solar visível antes da totalidade. Seguem-se as Pérolas de Baily, pequenos pontos de luz criados pela passagem da luz solar pelas irregularidades da superfície da Lua. Quando o disco solar fica completamente oculto, torna-se então visível a Coroa Solar, a atmosfera externa do Sol, normalmente impossível de observar a olho nu.
Porque é este eclipse considerado tão especial?
Este evento é considerado excecional porque o último eclipse total observado em Portugal ocorreu em 1912 e o próximo só deverá acontecer em 2144. Ou seja, trata-se de um fenómeno que acontece aproximadamente uma vez por século no país. Além disso, a faixa de totalidade é muito estreita e atravessa apenas algumas regiões do planeta, como o Ártico, a Gronelândia, a Islândia, Espanha e o nordeste de Portugal.
Como observar o eclipse em segurança?
Nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada, mesmo durante um eclipse. Para observar o fenómeno em segurança é necessário utilizar óculos específicos para observação solar ou visores certificados para eclipses. Óculos de sol comuns não oferecem proteção suficiente e podem provocar lesões graves e permanentes na visão.
Haverá restrições na zona de observação?
Sim. O acesso à zona de observação no Parque Natural de Montesinho será restrito e controlado, devido à elevada afluência de visitantes esperada e à necessidade de proteger o espaço natural.
Porque vale a pena assistir a este fenómeno?
O eclipse total do Sol de 12 de agosto promete ser um dos acontecimentos científicos mais marcantes do século em Portugal. Durante alguns instantes, o dia dará lugar à noite e será possível observar fenómenos impossíveis de ver noutras circunstâncias.
Para muitas aldeias do distrito de Bragança, este será um momento histórico, que colocará a região no mapa mundial da observação astronómica e atrairá curiosos, astrónomos e turistas para testemunhar um dos espetáculos mais impressionantes da natureza.