Eclipse solar em Portugal: quando acontece e onde ver o maior fenómeno em mais de 100 anos?

Portugal prepara-se para assistir a um eclipse solar raro, que promete ser o maior visível no país em mais de 114 anos. O fenómeno acontece no dia 12 de agosto e deverá atrair a atenção de astrónomos, curiosos e observadores do céu um pouco por todo o território.

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Por volta das 19h30, o eclipse atingirá o seu ponto máximo. Durante cerca de 26 segundos, a Lua irá cobrir completamente o Sol no distrito de Bragança, no extremo nordeste de Portugal, fazendo com que o dia se transforme momentaneamente em noite. Será o único local do país onde será possível observar a totalidade do eclipse solar.

No restante território continental e nas regiões autónomas, o eclipse será parcial, mas ainda assim com uma ocultação muito significativa do Sol, entre 92% e 99%, dependendo da região. Este raro alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol não acontece em Portugal desde 1912 e, depois de 2026, só deverá voltar a repetir-se em 2144, o que torna este evento especialmente relevante para quem gosta de fenómenos astronómicos.

A Renascença explica, em 10 perguntas e respostas, tudo o que precisa de saber para não perder um dos fenómenos astronómicos mais raros das últimas décadas em Portugal: o eclipse solar que, por breves instantes, vai transformar o dia em noite.

O que é um eclipse solar?

Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar. Quando o alinhamento é perfeito, a Lua cobre completamente o disco solar e ocorre um eclipse total do Sol.

Quando acontece o eclipse em Portugal?

O fenómeno poderá ser observado no dia 12 de agosto, ao final da tarde. O eclipse terá início às 18h33, atingirá o momento máximo por volta das 19h30 e terminará às 20h23. Durante o pico do fenómeno, a ocultação do Sol será quase total em grande parte do país, tornando a diminuição da luminosidade claramente percetível.

Onde será possível ver o eclipse total?

A totalidade do eclipse só será visível numa pequena área do extremo nordeste de Portugal, no distrito de Bragança, sobretudo na aldeia de Guadramil, no Parque Natural de Montesinho, local onde vai ser instalado o principal posto móvel de observação do país.

Nesta região, o Sol ficará 100% oculto durante cerca de 26 segundos. No restante território continental e nas regiões autónomas, o eclipse será parcial.