"Podes confiar nos teus próprios olhos?" Temporada 3 de "The Capture" volta a questionar o mundo como o vemos

Qual é inspiração para três temporadas de uma série que é tão atual e também, de certa forma, tecnologicamente profética?

Ben Chanan [BC]: Bem, a inspiração para a primeira temporada foram as "fake news". Para a segunda temporada, foram os algoritmos. E se lançasses uma campanha política puramente ditada por um algoritmo?

Dentro do que posso revelar, a terceira temporada, francamente, foi inspirada por trabalhar com a Holliday e criarmos a personagem Carey juntos, e pela questão de que, nas outras temporadas, ela investigou sempre outras pessoas — desta vez, é ela que está sob investigação. É ela a pessoa cuja vida foi virada do avesso por algo que viu.

A agente Carey começa as primeiras duas temporadas a olhar de baixo para cima. Nesta, começa numa posição de liderança, mas, depois, a sua vida é virada do avesso. Como foi fazer essa volta de 180 graus com a personagem, Holliday?

Holliday Grainger [HG]: Sim, a caminhada dela nesta temporada é brilhante. Onde terminamos a temporada 2 e onde começamos a terceira é um salto para Carey e para os espectadores, porque não é onde pensávamos que ela poderia ter ido parar. Ela é comandante interina do SO15 e com ambição clara de se tornar comandante em definitivo.

Esta é uma série em que todas as personagens são moralmente ambíguas, incluindo Danny Hart. Num episódio, parece a pior pessoa do mundo e, no seguinte, com tantas reviravoltas, torna-se difícil não empatizar. Como se aborda uma personagem assim, como ator?

Ben Miles: Penso que, como ator, tens de pensar que todas as pessoas do mundo têm características que se opõem, que é o que as torna no que elas são. E os seres humanos podem fazer coisas pelas razões certas num dia e pelas razões erradas no dia seguinte. E Danny Hart é muito assim. Por isso, é como qualquer outra pessoa. Todos temos lados bons e lados maus.

Mas ele toma uma posição moral no final da segunda temporada, a escolha moral de sair de algo que percebeu que é corrupto e que opera por razões que ele não consegue aceitar. Mas é absorvido de volta na terceira temporada, quase irresistivelmente, por diversas razões.

É um papel interessante, na terceira temporada, porque Danny Hart não está a agir oficialmente em nome do Estado; de todo. É mais uma viagem pessoal, para ele, esta temporada, o que foi muito divertido para mim.