Palácio de Queluz recupera oratório de D. João VI dois séculos após a morte do monarca

Duzentos anos após a morte de D. João VI, o Palácio Nacional de Queluz voltou a revelar um dos espaços mais íntimos do monarca: o oratório onde se recolhia diariamente em oração. Pela primeira vez em mais de um século, o compartimento pode ser observado numa versão muito próxima da que o rei conheceu, recuperando a atmosfera e os objetos originais que marcavam a sua prática religiosa.

O projeto de reconstituição foi apresentado esta segunda-feira, 10 de março, data que assinala o bicentenário da morte do monarca, numa conferência realizada no próprio palácio.

Na apresentação, o presidente do conselho de administração da Parques de Sintra – Monte da Lua destacou a relevância histórica do espaço. “Trata-se de um compartimento pequeno, mas de enorme valor histórico, simbólico e museológico”, afirmou João Sousa Rego.

Segundo o responsável, o trabalho desenvolvido permitiu recuperar não apenas a configuração do espaço, mas também o conjunto de objetos que ali existiam. “Este projeto permitiu devolver ao oratório a sua dignidade arquitetónica, o seu enquadramento decorativo e a coerência histórica do acervo que nele se conserva”, sublinhou.

O responsável acrescentou ainda que “foi possível restituir a este espaço os objetos que pertenceram a D. João VI e recriar a atmosfera que o caracterizava nas décadas de 1820 e 1830”.

Para João Sousa Rego, a intervenção enquadra-se na missão da instituição de preservar e divulgar o património histórico. “Esta é a missão da Parques de Sintra: cuidar do património com conhecimento, devolvê-lo ao público com rigor e preparar o seu futuro com responsabilidade.”