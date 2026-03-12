Óscares. Onde posso ver os principais filmes nomeados?

É já ao final do dia deste domingo, 23h00 hora de Lisboa, que arranca a 98.ª edição dos Óscares, como sempre em Los Angeles, no Dolby Theatre.

Dez filmes disputam o prémio principal da noite, o de Melhor Filme, com um claro favoritismo atribuído a "Batalha Atrás de Batalha", o que pode valer a consagração de Paul Thomas Anderson, depois de ser nomeado mais de dez vezes sem nunca ter ganho uma estatueta.

No entanto, há muitas mais categorias em disputa, várias delas sem vencedor claro.

Independentemente de quem ficar com os prémios, os Óscares servem, sobretudo, de guia para o que de melhor se fez no mundo do Cinema no ano que findou. Muitos aproveitam esta altura para descobrir alguns destes filmes ou então rever os seus favoritos, antes da gala que decide tudo.

Por isso, a Renascença deixa aqui um guia para que qualquer cinéfilo saiba onde pode assistir aos principais filmes nomeados aos Óscares, em território português.