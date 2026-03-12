Cinema
Óscares. Onde posso ver os principais filmes nomeados?
12 mar, 2026 - 10:35 • João Malheiro
Um guia para encontrar os principais filmes candidatos aos Óscares.
É já ao final do dia deste domingo, 23h00 hora de Lisboa, que arranca a 98.ª edição dos Óscares, como sempre em Los Angeles, no Dolby Theatre.
Dez filmes disputam o prémio principal da noite, o de Melhor Filme, com um claro favoritismo atribuído a "Batalha Atrás de Batalha", o que pode valer a consagração de Paul Thomas Anderson, depois de ser nomeado mais de dez vezes sem nunca ter ganho uma estatueta.
No entanto, há muitas mais categorias em disputa, várias delas sem vencedor claro.
Independentemente de quem ficar com os prémios, os Óscares servem, sobretudo, de guia para o que de melhor se fez no mundo do Cinema no ano que findou. Muitos aproveitam esta altura para descobrir alguns destes filmes ou então rever os seus favoritos, antes da gala que decide tudo.
Por isso, a Renascença deixa aqui um guia para que qualquer cinéfilo saiba onde pode assistir aos principais filmes nomeados aos Óscares, em território português.
"Batalha Atrás de Batalha"
O grande favorito à vitória principal da noite, o novo trabalho de Paul Thomas Anderson, também deve valer ao cineasta o Óscar de Melhor Realizador.
Um revolucionário acabado, vive num estado de paranoia, isolado da sociedade com a sua filha espirituosa e independente, Willa. Quando o seu arqui-inimigo ressurge ao fim de 16 anos e ela desaparece, o antigo radical vê-se numa luta desesperada para a encontrar e pai e filha enfrentam as consequências do seu passado.
Depois de uma passagem pelas salas de cinema, "Batalha Atrás de Batalha" está disponível, em Portugal, na HBO Max.
"Pecadores"
Ainda sem ter ganho nenhum Óscar, o filme de Ryan Coogler já deixou a sua marca na história. As 16 nomeações que alcançou são um recorde sem precedentes.
Um filme de terror sobre dois irmãos gémeos — uma dupla interpretação de Michael B. Jordan que lhe pode valer um Óscar — que decidem abrir um bar de blues, apenas para ver a noite de abertura estragada pela chegada de vampiros.
O filme foi um dos primeiros grandes êxitos de bilheteira de 2025 e, entretanto, ficou disponível, em Portugal, na HBO Max.
"Bugonia"
Mais uma colaboração entre a atriz Emma Stone e o realizador Yorgos Lanthimos, e mais nomeações para os Óscares. Desta vez, a dupla criativa deve ficar-se apenas pelas nomeações, mas isso não quer dizer que a longa-metragem não seja das melhores que o par já produziu em conjunto.
Abordando a paranoia e o extremismo, a narrativa retrata dois jovens que raptam a poderosa CEO de uma grande empresa farmacêutica, convencidos de que ela é um alienígena determinado a destruir o planeta Terra. O que se segue é uma tragicomédia absolutamente imprevisível, até um desfecho surpreendente.
Depois de uma estreia em território nacional no Tribeca Lisboa Festival, o filme espalhou-se pelas salas de cinema de todo o país. Atualmente, ainda há sessões para ver "Bugonia" no grande ecrã. A longa-metragem não está em qualquer plataforma de streaming.
"Train Dreams"
Para um dos candidatos mais improváveis a ganhar uma estatueta, o facto de ter chegado à cerimónia dos Óscares é a sua vitória.
O filme de Clint Bentley ignora uma estrutura de narrativa tradicional, optando apenas por acompanhar a vida de um humilde lenhador, interpretado de forma exímia por Joel Edgerton.
A longa-metragem foi produzida e lançada pela Netflix, plataforma onde pode ser vista em Portugal.
"Frankenstein"
Guillermo Del Toro, especialista em contar histórias sobre monstros incompreendidos, decidiu abordar a figura literária que mais influenciou este tipo de histórias.
Apesar de nem sempre seguir à risca o romance de Mary Shelley, este "Frankenstein" é, ainda assim, uma das versões mais ambiciosas deste clássico e um sério candidato aos Óscares em categorias técnicas como Melhor Maquilhagem, Melhor Guarda-Roupa e Melhor Arte.
O filme foi produzido e distribuído pela Netflix, plataforma onde pode ser visto em Portugal.
"F1"
É o maior blockbuster candidato a Óscar de Melhor Filme, e, apesar do orçamento elevado, a aposta acabou por render bem à Warner Bros. e à Apple.
Brad Pitt interpreta um piloto desgraçado que, décadas após uma reforma imposta por lesão, decide voltar ao desporto motorizado mais veloz do mundo, para se redimir.
Um filme explosivo que conquistou a bilheteira e encontra-se, agora, disponível na Apple TV.
"Valor Sentimental"
Joachim Trier volta a criar um drama impactante com Renate Reinsve no papel principal, desta vez acompanhada por um elenco de peso que pode disputar várias estatuetas de interpretação.
Uma atriz é convidada pelo pai cineasta para protagonizar o seu próximo filme, mas os laços familiares fraturados levam-na a rejeitar a proposta. Em alternativa, o pai decide contratar uma atriz estrangeira para preencher o papel.
Uma longa-metragem inequivocamente nórdica, mas com uma narrativa universal que ainda pode ser vista nos cinemas em Portugal. No streaming, encontra-se na MUBI.
"O Agente Secreto"
O cinema brasileiro continua em grande e volta a competir pelo mais alto prémio dos Óscares, pelo segundo ano consecutivo.
Realizado por Kléber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" vê Wagner Moura assumir o papel de um engenheiro que tenta fugir de um passado misterioso, na esperança de reencontrar o filho. O ator brasileiro pode aspirar a ganhar o Óscar de Melhor Ator, apesar da competição aguerrida.
Um filme que ainda se encontra em exibição nos cinemas portugueses e vai chegar à plataforma Filmin a 26 de março.
"Marty Supreme"
Josh Safdie aventura-se a solo, depois de uma parceria frutífera com o seu irmão, com este drama caótico sobre um jogador de ténis de mesa que está mais preocupado com a fama e o lucro.
Timothée Chalamet entrou com grande favoritismo na corrida para a estatueta de Melhor Ator, mas o prémio parece agora mais distante. Mesmo assim, a interpretação do jovem ator é marcante, assim como do resto do colorido elenco que compõe este conto assumidamente norte-americano.
O filme continua disponível nas salas de cinema.
"Hamnet"
Um drama intenso sobre uma das grandes figuras da literatura britânica e, especialmente, sobre a sua mulher, e a forma como enfrentam uma enorme perda.
Chloé Zhao dirige com mestria esta longa-metragem que deverá valer a Jessie Buckley o Óscar de Melhor Atriz.
O filme estreou-se há poucas semanas nos cinemas em Portugal.
"Guerreiras do K-Pop"
O fenómeno de animação que conquistou o mundo da música e colocou jovens de todo o mundo a ouvir música k-pop.
É um dos dois favoritos à vitória na categoria de Melhor Filme de Animação e a canção "Golden" também pode levar a estatueta de Melhor Canção Original para casa.
O filme foi lançado pela Netflix em todo o mundo, incluindo em Portugal.
"Zootrópolis 2"
É a grande esperança da Disney para evitar um recorde negativo de cinco anos consecutivos sem ganhar na categoria de Melhor Filme de Animação.
O filme chegou esta quarta-feira, dia 11 de março, à Disney+ Portugal.
"Elio"
O filme que a Pixar, que também pertence à Disney, leva a concurso, mas que à partida estará fora da corrida.
Elio é um rapaz que não se sente bem a viver com a tia, depois de perder os pais, e sonha com extraterrestres que o levem a viajar no espaço. Quando o seu desejo se torna realidade, o miúdo percebe rapidamente que houve um equívoco e que o futuro do universo pode depender dele.
O filme está disponível na Disney+ Portugal.
"Arco"
A animação europeia também marca presença nos Óscares. "Arco" é a história de um menino que vem de uma época altamente futurista e que fica preso no ano de 2075, quando a Humanidade ainda enfrenta crises climáticas.
Uma animação que passou pelas salas de cinema portuguesas e pode ser vista, agora, na MUBI.
"A Pequena Amélie"
Outro filme europeu, que se estreou no Festival de Cannes do ano passado.
Uma narrativa aparentemente simples que segue Amélie, uma rapariga de dois anos que começa a compreender o mundo à sua volta, contada através de uma animação impressionante e bastante colorida.
O filme chega às salas de cinema portuguesas a partir da próxima quinta-feira, 19 de março.
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