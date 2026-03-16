IA, novas formas de ver cinema e muita política, na noite de Óscares em que Hollywood não mordeu a língua

Um dos mais marcantes discursos da noite esteve a cargo de David Borenstein, que recebeu o Óscar de Melhor Documentário, com "Mr Nobody Against Putin", um filme "sobre como perdes o teu país".

"O que percebemos foi que perdes o teu país através de incontáveis, pequenos, minúsculos atos de cumplicidade. Quando nos tornamos cúmplices, quando o nosso governo assassina pessoas nas ruas das nossas grandes cidades. Quando não dizemos nada, quando oligarcas tomam conta dos 'media' e controlam como podemos produzi-los e consumi-los. Todos enfrentamos uma escolha moral, mas, felizmente, até um zé-ninguém é mais poderoso do que pensam", discursou.

Pavel Talankin, protagonista do filme, disse na sua língua materna, que teve tradução para inglês: "Durante quatro anos, olhávamos para o céu à procura de estrelas cadentes, para podermos fazer um desejo muito importante. Mas há países que, em vez de estrelas cadentes, têm bombas e drones a cair. Em nome do nosso futuro e dos nossos filhos, parem todas as regras agora."



Quando chegou o momento de "Valor Sentimental" ganhar a estatueta de Melhor Filme Internacional, o realizador Joachim Trier subiu ao palco para fazer um apelo: "Todos os adultos são responsáveis por todas as crianças. Não votemos em políticos que não tomam isso em consideração."

Novas tecnologias não escapam

O grande destaque desta gala dos Óscares foi a política, em virtude dos vários discursos sem rodeios. Não obstante, a tecnologia e as novas formas de ver cinema também estiveram em foco — tal como Mário Augusto antecipara, no episódio do "Watch Party", o podcast de cinema e séries da Renascença, de antevisão da cerimónia.

Para começar, a Inteligência Artificial (IA).

"Tenho a honra de ser o último apresentador humano dos Óscares", clamou Conan O'Brien logo a abrir, para gargalhada geral.

Na apresentação do Óscar para Melhor Filme de Animação, o ator Will Arnett também fez mira à IA: "Esta noite, celebramos pessoas, não IA. Animação é mais que um comando, é uma forma de arte e precisa de ser preservada."

Conan voltou à carga uns minutos depois, com um "anúncio" a brincar com a IA e as novas formas de ver cinema: a falsa empresa Ventura Crossroads (nome que, num ecrã de telemóvel, fica reduzido a "turds", inglês para "estrumes"), que quer "preservar a história do cinema" e lança os filmes em formato vertical. Inevitavelmente, muito se perde.

Houve outro segmento sobre o público "moderno", que se debruçou sobre a crescente exigência dos produtores de que seja repetida informação várias vezes no ecrã, de forma a que quem vê filmes ou séries enquanto olha para o telemóvel não perca o fio à meada. O resultado foi um clip a brincar com o clássico "Casablanca", com repetições estapafúrdias de informação.

Conan leu, ainda, um resumo da noite dos Óscares com várias expressões utilizadas pelos mais jovens, o que ao ouvido destreinado soava a um rol de incongruências.

Bocas para streaming e YouTube

"Train Dreams", "Frankenstein" e "Guerreiras do KPop", todos da Netflix e nomeados a Óscares, foram feitos a pensar no "streaming".

Para serem considerados a prémios da Academia, os filmes são obrigados a ter distribuição no cinema, pelo que estes três títulos tiveram de passar pelas salas. A Netflix, que defende que o futuro do cinema é o "streaming", está a tentar que essa regra seja anulada, para não ter de passar as suas produções fora da plataforma.

Acontece que o dono da Netflix marcou presença no Dolby Theatre, o que mereceu a atenção de Conan O'Brien: "Ted Sarandos está pela primeira vez num cinema."

Por outro lado, a Amazon não teve filmes nomeados.

"Como assim, o site em que compro o meu papel higiénico não tem Óscares?", questionou o apresentador.