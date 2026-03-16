Investigação revela a verdadeira identidade de Banksy após décadas de mistério

CAPÍTULO 3

Na pista

LONDRES – Nos anos que se seguiram à sua detenção em Nova Iorque, Banksy tornou-se um fenómeno. O seu trabalho parecia estar em todo o lado. Ninguém parecia saber quem ele era, e muitos no mundo da arte estavam desejosos de o descobrir.

Mas, em 2004, o seu número de anonimato quase colapsou após um desentendimento com um fotógrafo jamaicano chamado Peter Dean Rickards.

Rickards estava em serviço para a editora discográfica Wall of Sound. Banksy tinha assinado com a editora para produzir a arte de capas de álbuns. Ele e Rickards encontraram-se em Kingston para trabalharem juntos. Não correu bem.

"Aquilo de que discordamos", escreveu Rickards no seu website numa publicação já eliminada, "são pessoas como o Banksy, que andam por aí a vomitar tretas pseudo-humanitárias para explicar a sua 'arte'". Escreveu ainda que Banksy "era apenas um 'stencillista' com mania de punk, com a cabeça incrivelmente enfiada no seu próprio rabo de labrego".

Rickards não revelou o nome de Banksy. No entanto, publicou 21 fotos de Banksy a trabalhar na Jamaica, 14 das quais mostram o seu rosto de vários ângulos. Em julho de 2004, uma das fotos foi publicada pelo Evening Standard. A manchete dizia: "Finalmente desmascarado".

Mas o Standard não possuía o nome de batismo de Banksy. E havia, pelo menos, alguma dúvida se o homem na foto era realmente Banksy. O agente Lazarides emitiu um desmentido categórico, dizendo ao jornal que se tratava de "outra pessoa".

Questionado sobre esse desmentido, Lazarides disse à Reuters não acreditar ter visto a foto antes de falar com o Standard.

Rickards morreu em 2014. Não é claro o que motivou a sua zanga com Banksy, mas as suas fotos são inequívocas. Comparámo-las com muitas outras dos livros de Lazarides e com imagens de entrevistas que Banksy, usando o seu pseudónimo, deu no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O homem nas fotos de Rickards era Banksy.

As comparações de imagens mostram que Banksy usava frequentemente uma pulseira e um relógio, sempre no braço esquerdo. O seu cabelo era castanho e curto. Usava óculos e um brinco na orelha esquerda. Rickards e Lazarides também captaram nas suas fotos uma tatuagem distintiva no antebraço esquerdo de Banksy.

Em julho de 2008, o The Mail on Sunday publicou a sua investigação sobre Banksy. Citando uma fonte anónima, o jornal identificou o homem na foto de Rickards, pela primeira vez, como Gunningham, um artista de Bristol nascido em 1973 que frequentou a Bristol Cathedral School.

Cópias arquivadas da revista escolar, The Cathedralian, contêm inúmeras menções a Gunningham. Estas incluem uma tira de banda desenhada que ele criou por volta dos 11 anos.

Mais tarde, Gunningham ganhou prémios escolares pelo seu trabalho artístico e foi elogiado na Cathedralian pela sua representação e dotes atléticos. Ele "demonstrou presença de palco" numa peça escolar e foi louvado pelas "defesas espetaculares" como guarda-redes na equipa de hóquei em campo.

Um artista ágil com um toque teatral: traços fundamentais de Banksy, a personagem que Gunningham viria a adotar.

Curiosamente, após a reportagem do Mail on Sunday de 2008, a pista esfriou. Não encontrámos qualquer rasto de Gunningham nos registos públicos do Reino Unido. Tinha, aparentemente, saído do radar.

Um fantasma e uma nova identidade

Mas tínhamos agora uma hipótese sobre o porquê de não haver registo de Gunningham ter visitado a Ucrânia. Esta foi reforçada quando contactámos o antigo agente Lazarides no final do ano passado. Ele disse-nos que estávamos a perseguir um fantasma.

"Não existe nenhum Robin Gunningham", disse Lazarides quando questionado sobre a identidade do artista. "O nome que têm, eu matei-o há anos", afirmou sobre Robin Gunningham. Procurar por ele seria "um beco sem saída".

"Em termos de vida", disse ele, "nunca o encontrarão."

O anonimato começou como uma forma de escapar à polícia, disse Lazarides. Eventualmente, manter o segredo tornou-se um fardo. No final da parceria entre ambos, Lazarides estima que passava metade ou mais do seu tempo a gerir e a manter o misticismo do artista.

"Acho que começou por ser uma boa piada e depois, se quer a minha opinião honesta, acho que se tornou numa doença".

Em 2008, contou Lazarides, ele e Banksy tomaram a decisão "mútua" de seguir caminhos separados. Num dos seus últimos atos como agente de Banksy, Lazarides diz ter organizado uma mudança legal de nome para o seu cliente. Robin Gunningham tornou-se outra pessoa, sob um nome que nunca poderia ser associado a ele.

"Não me lembro de quem foi a ideia, mas sei de facto que fui eu que tratei de tudo", disse Lazarides. Recusou-se a revelar o novo nome que Gunningham adotou. "Faz-se um pacto e cumpre-se a palavra", afirmou.

Um segredo revelado

Lazarides notou que não havia nenhum significado oculto, nenhum trocadilho, nada de especial na nova identidade que Robin Gunningham assumiu. "É apenas mais um nome", disse-nos Lazarides.

Esse comentário casual foi encorajador. Encaixava noutra teoria que tínhamos sobre a identidade do outro pintor que acompanhou Del Naja na Ucrânia.

Compilámos um vasto registo público de tudo o que dizia respeito a Banksy: as suas declarações passadas, empresas ligadas a ele e excertos de livros ou artigos sobre ele em várias fases da vida.

Ao pesquisar esses dados e cruzá-los com outros registos públicos, identificámos aquele que acreditamos ser o nome que Banksy adotou. É um dos nomes mais populares na Grã-Bretanha, tão comum que o ajuda a esconder-se à vista de todos.

Embora esses documentos sejam públicos, a Reuters não identifica os específicos que foram utilizados, de modo a reduzir as hipóteses de revelar a morada de Banksy e outras informações privadas. Os documentos incluem registos de propriedade que estabelecem um novo nome adotado por um familiar, e registos de um processo empresarial – tratado pelo antigo contabilista de Banksy – no qual os dois únicos acionistas listados eram esse familiar e o novo nome assumido pelo artista.

Já tínhamos localizado Del Naja em Horenka, e testemunhas descreveram dois homens a pintar o mural de Banksy ali. Fontes confirmaram que não havia provas de que Gunningham tivesse entrado na Ucrânia. Mas e quanto a um homem com o nome que acreditávamos que Banksy tinha adotado?

Esse nome é David Jones. É um dos nomes mais comuns entre os homens britânicos. Em 2017, por exemplo, havia cerca de 6.000 homens chamados David Jones no Reino Unido. David Jones é também o nome de batismo de David Bowie, cujo alter ego Ziggy Stardust inspirou um retrato de Banksy da Rainha Isabel II.

A 28 de outubro de 2022, o dia em que Duley e Del Naja entraram na Ucrânia, um "David Jones" também cruzou a fronteira no mesmo local, de acordo com uma fonte familiarizada com os procedimentos de imigração. A fonte também nos deu a data de nascimento que constava no passaporte de Jones. Era a mesma data de nascimento de Robin Gunningham.

De acordo com a fonte, os registos indicam também que Jones saiu da Ucrânia a 2 de novembro de 2022, o mesmo dia em que Del Naja partiu.

Banksy, nascido Robin Gunningham, adotou mais tarde o nome David Jones (não é claro se ainda usa esse nome). E Robert Del Naja, o ídolo de graffiti de Gunningham, seu amigo e um homem que se rumoreava ser o próprio Banksy, foi, pelo menos numa ocasião, o seu parceiro secreto de pintura.

Banksy não era o líder dos Massive Attack, cujo concerto de ação climática em 2024 atraiu mais de 30.000 fãs a Bristol. Mas tornou-se ele próprio uma estrela. Exemplo disso foi o memorável leilão da Sotheby’s em Londres, em 2018, da sua icónica obra "Menina com Balão".

A pintura tinha sido vendida recentemente por 1,4 milhões de dólares. Quando foi a revenda nesse dia, o mundo da arte ficou em choque ao ver a peça ser parcialmente destruída por um dispositivo que Banksy tinha construído secretamente dentro da moldura. Essa peça, renomeada "O Amor está no Lixo", foi vendida três anos depois por cerca de 25 milhões de dólares.

O negociante de arte Casterline estava no leilão e recorda-se de quando o triturador começou a apitar. Tirou o telemóvel para tirar fotografias.

"Infelizmente, havia uma pessoa à minha frente", bloqueando a vista, disse ele. Era um homem de aspeto excêntrico, com um lenço largo ao pescoço e óculos de massa grossa. Curiosamente, o homem não estava a ver a pintura ser triturada. Estava a olhar na direção oposta, observando a reação da multidão.

Só mais tarde, ao rever o que gravou, é que Casterline notou que os óculos do homem pareciam ter uma pequena câmara incorporada na ponte. (Banksy publicou mais tarde um vídeo da proeza, incluindo imagens do público atónito). Tendo visto a foto de 2004 de Robin Gunningham tirada por Rickards, Casterline está "quase a certeza" de que era o mesmo homem, mais magro e mais velho.

Casterline ainda guarda as fotos. Mantém-nas privadas, exceto por um pequeno recorte dos óculos do homem que partilhou connosco. Ele ecoou o que muitos dizem no círculo protetor de amigos, parceiros, colecionadores e críticos de Banksy:

"Não quero ser o gajo que expõe o Banksy."

(Esta é uma investigação Reuters, publicada no dia 13 de março de 2026)

